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Киноафиша Фильмы Bang Bang Baby Цитаты из фильма Bang Bang Baby

Цитаты из фильма Bang Bang Baby

Stepphy Holliday Горд, ты когда-нибудь был в Нью-Йорке?
Gord Нью-Йорк... да, конечно. В молодости я перешёл границу и автостопом добрался до Манхэттена. Пытался сделать карьеру моделью рук. Все говорили, что у меня такие красивые руки.
Stepphy Holliday Зачем вернулся?
Gord Скажу тебе про мечты, Степфи: они на самом деле никогда не сбываются, лучше их и не иметь. Так меньше разочарований.
🧡
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🥺
🤔
🥱
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