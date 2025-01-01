Stepphy Holliday Горд, ты когда-нибудь был в Нью-Йорке?

Gord Нью-Йорк... да, конечно. В молодости я перешёл границу и автостопом добрался до Манхэттена. Пытался сделать карьеру моделью рук. Все говорили, что у меня такие красивые руки.

Stepphy Holliday Зачем вернулся?