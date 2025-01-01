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Bang Bang Baby
Цитаты из фильма Bang Bang Baby
Цитаты из фильма Bang Bang Baby
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Цитаты
Stepphy Holliday
Горд, ты когда-нибудь был в Нью-Йорке?
Gord
Нью-Йорк... да, конечно. В молодости я перешёл границу и автостопом добрался до Манхэттена. Пытался сделать карьеру моделью рук. Все говорили, что у меня такие красивые руки.
Stepphy Holliday
Зачем вернулся?
Gord
Скажу тебе про мечты, Степфи: они на самом деле никогда не сбываются, лучше их и не иметь. Так меньше разочарований.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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