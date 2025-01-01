KeithЯ всё продумал, решил уйти пораньше? Кому какое дело? Наверное, так даже лучше. Жизнь и так отстой. А потом я встретил тебя, и всё стало странно. И ты была такая потрясающая. И я...
NatalieЧто? Что?
KeithМне просто нужно было чуть больше времени. В общем, ты — худшее, что со мной случалось. Прощай, партнёр.
🧡
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🥺
🤔
🥱
KeithК чему такая спешка? Мы же едем на жёлтом грузовике, дорога впереди и полно возможностей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
KeithПроснись, Натали. Ты не видишь, что здесь случилось? У тебя была прекрасная жизнь, а у меня — г#вно. Я тебя ненавидел. Хотел тебя уничтожить, сделать такой же несчастной, как и я, и именно это я и сделал. Ну как тебе такое прощание?
NatalieДовольно жалко.
KeithПризнай, Андерсон, я тебя об#рал. По-крупному об#рал.
NatalieНу и что? Ты меня об#рал. А я с тобой любил.
NatalieМне всё равно... Мне всё равно, где ты будешь в следующем году. Мне всё равно, сумасшедший ты или нет. Чёрт возьми, я просто знаю, что хочу быть с тобой. Я не понимаю, что ты делаешь. Всё кажется таким бессмысленным, я имею в виду, всё... Всё кажется бессмысленным, но когда я с тобой — всё иначе. Я не знаю почему.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Keith[проливает жидкость на химический стол]Ох, Боже.
NatalieОсторожнее, ладно?
KeithМне за это светит наказание? Ты меня за это накажешь?