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Киноафиша Фильмы Кит Цитаты из фильма Кит

Цитаты из фильма Кит

Keith Я всё продумал, решил уйти пораньше? Кому какое дело? Наверное, так даже лучше. Жизнь и так отстой. А потом я встретил тебя, и всё стало странно. И ты была такая потрясающая. И я...
Natalie Что? Что?
Keith Мне просто нужно было чуть больше времени. В общем, ты — худшее, что со мной случалось. Прощай, партнёр.
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Keith К чему такая спешка? Мы же едем на жёлтом грузовике, дорога впереди и полно возможностей.
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Keith Проснись, Натали. Ты не видишь, что здесь случилось? У тебя была прекрасная жизнь, а у меня — г#вно. Я тебя ненавидел. Хотел тебя уничтожить, сделать такой же несчастной, как и я, и именно это я и сделал. Ну как тебе такое прощание?
Natalie Довольно жалко.
Keith Признай, Андерсон, я тебя об#рал. По-крупному об#рал.
Natalie Ну и что? Ты меня об#рал. А я с тобой любил.
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Natalie Иди н#х.
Keith Ты уже это сделал, приятель.
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Natalie Мне всё равно... Мне всё равно, где ты будешь в следующем году. Мне всё равно, сумасшедший ты или нет. Чёрт возьми, я просто знаю, что хочу быть с тобой. Я не понимаю, что ты делаешь. Всё кажется таким бессмысленным, я имею в виду, всё... Всё кажется бессмысленным, но когда я с тобой — всё иначе. Я не знаю почему.
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Keith [проливает жидкость на химический стол] Ох, Боже.
Natalie Осторожнее, ладно?
Keith Мне за это светит наказание? Ты меня за это накажешь?
Natalie Возможно, придётся.
Keith Ты же знаешь, как я к этому всему отношусь.
Natalie Слушай, приятель, ты знаешь правила.
Keith Но эти острые каблуки меня реально режут.
Natalie Кит, ты был плохим мальчиком, и теперь заплатишь за это.
[Кит стонет]
Natalie [смотрит на людей за их общим химическим столом, которые уставились] Ты не против?
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Keith Так ты не помнишь.
Natalie Что?
Keith Ну, я сидел за тобой в шестом классе на школьном спектакле, ты была принцессой, а я — русский солдат №3.
Natalie Не помню.
Keith Конечно нет. Принцессы никогда не помнят простых смертных.
Natalie Извиняй, я сейчас заплачу из-за тебя.
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Keith [после того, как он поцеловал Натали] Нам, наверное, стоит уйти.
Natalie Да.
Keith Мы — партнёры по лабораторной работе.
Natalie Да.
Keith Это чисто лабораторное партнёрство.
Natalie Точно.
Keith И Уолтер сейчас бы очень, очень расстроился.
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Натали [Только что Кит остановил свой грузовик на краю обрыва] Что, чёрт возьми, это было? Ты с ума сошёл? Так делать нельзя! Ты мог загубить себя!
Кит Не говоря уже о том, что было бы с моим грузовиком.
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Natalie Я останусь с тобой, пока ты не уйдёшь. Мне всё равно, сколько у нас времени. Понял, ты тупой идиот.
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Natalie Тебя не волнует, что о тебе думают другие. Ты просто... ты.
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Keith Я думал о том, что ты сказал, о той конкретной цели.
Alan Ascher И?
Keith Думаю, я её поймал. Я реально доволен этим, Эл.
Alan Ascher Давай, выкладывай.
Keith Это девчонка.
Alan Ascher Круто. Какая она?
Keith Знаешь. Умная, красивая, популярная. Классическая TGFY. Слишком хороша для тебя, Эл.
Alan Ascher Но не для тебя?
Keith Ну, я вроде бы вне всей этой школьной иерархии сейчас, как думаешь?
Alan Ascher Так ты собираешься пригласить её на свидание?
Keith Пригласить? Нет, плохая идея, нет. Где в этом терапевтическая польза?
Alan Ascher Так в чём план?
Keith Просто, я собираюсь весело провести с ней время.
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Keith Что мы вообще делаем? Серьёзно.
Natalie Это сцена прощания.
Keith Давай не будем. Ладно?
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Natalie Где ты была последние две недели?
Keith «Последние две недели?» Ты что, каждый день сюда ходишь?
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Natalie Почему ты мне не сказал?
Keith Рано или поздно всех это накрывает. Я просто в продвинутом классе, на шаг впереди.
Natalie Всегда в роли шута.
Keith Эл говорит, что это просто фаза. Скоро пройдет, но, по крайней мере, это не было из-за жалости к больному.
Natalie Это нечестно.
Keith Дюк честен? Европа честна? Если так пойдет дальше, я даже до Лондона, Онтарио, не доберусь. Это честно? Боулинг — вот что меня ждет. Боулинг.
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Office Lady Чем могу помочь?
Natalie О, мы просто, эээ, ждём мистера Ричардсона. Он сказал, что должен закончить телефонный звонок.
Office Lady [скептически] Ладно.
Keith [как только офисная дама закрывает дверь] Чёртова эта Ричардсон!
Natalie Да! Кто он вообще такой? Этот маленький обезьянка!
Keith Мне эта х#рь надоела! Знаешь что, детка? Мы пойдём прямо к верхушке! Мы добьёмся, чтобы этого мелкого обезьяньего зад# уволили!
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Keith Я никогда раньше не врал и начинать сейчас не собираюсь.
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Keith [Кит неожиданно появляется на уроке химии] Четыре пробирки, три стакана и горелка Бунзена.
Mr. Miles Да, отлично, всё вроде в порядке. Ключи?
[Кит протягивает ему ключ]
Mr. Miles Натали? Ключ?
[Натали протягивает ему ключ]
Keith Конец химии, какой мы её знаем.
Natalie Ты такая чертова болтливая актриса! По-моему, это самый жалкий прощальный номер!
[Натали с раздражением уходит из комнаты]
Keith Не волнуйся, Уолтер, она обращалась ко мне.
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Natalie Если ты не в курсе: пикники обычно проходят на улице.
Keith О, это что, написано в официальном руководстве по пикникам?
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Keith [Уолтеру Майлзу] Я её поставлю на место.
Natalie [Киту] Кто, чёрт возьми, ты такой?
Keith А ты кто, по-твоему, я?
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[Недовольная тем, что Кит — её партнёр по химии, Натали обращается к учителю]
Mr. Miles На самом деле Кит довольно смышленый, когда старается.
Natalie Ладно, но у нас как бы...
Mr. Miles ...нет химии?
Natalie Да.
Mr. Miles Постарайтесь наладить отношения, хорошо?
[Натали направляется к двери. Она почти выходит, как тут же появляется Кит перед учителем]
Keith Про эту Натали Андерсон: Уолтер, она полная маниакальная контрол-фрик. Как ты хочешь, чтобы я с ней работал?
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Keith Ты думаешь, наш чек уже готовы? Я-я знаю, дорогая, ты знаешь, что я тоже в ярости. Ты можешь поверить в это дерьмо? Прошло уже три месяца с того происшествия. Наглость.
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Natalie Ты хотел зайти?
Keith Я даже близко не был.
Natalie Был, был.
Keith Ты не знаешь, что значит «близко».
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Natalie Ты что, с ума сошла? Так не поступают! Можешь себя угробить!
Keith Не говоря уже о том, что могло бы случиться с моим грузовиком.
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