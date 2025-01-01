Keith [проливает жидкость на химический стол] Ох, Боже.

Natalie Осторожнее, ладно?

Keith Мне за это светит наказание? Ты меня за это накажешь?

Natalie Возможно, придётся.

Keith Ты же знаешь, как я к этому всему отношусь.

Natalie Слушай, приятель, ты знаешь правила.

Keith Но эти острые каблуки меня реально режут.

Natalie Кит, ты был плохим мальчиком, и теперь заплатишь за это.

[Кит стонет]