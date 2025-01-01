Jeff Эй, это Стив Пастернак, ищу Анжелу! Анжела, пожалуйста!

Reanna Я т##ь тебя знаю?

Jeff Эм, я одалживал Анжеле свою тетрадь, потому что веду такие всем "известные" записи. Хотел узнать, не занята ли ты?

Reanna Да. Я... занималась самоудовлетворением.