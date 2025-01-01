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Киноафиша Фильмы Чуваки Цитаты из фильма Чуваки

Цитаты из фильма Чуваки

Freakin' Hobo Я не буду есть эту хр###, ты, блин, идиот.
Ethan Никто не называет меня идиотом, ты, блин, бомж!
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Ethan [поёт] Я люблю тебя, но ненавижу, и это напоминает мне, как сильно я тебя люблю. Мы могли бы всё решить, знаешь, в маленькой комнате, в маленькой запертой комнате. Прости, что тебе достался Дэйв, одноразовый парень. В моей маленькой чёрной книге он значится как «М#л#к». Сладость может испортить зубы. Горько-сладко, какофония. Но у тебя есть ключ, у тебя есть ключ от моей маленькой запертой комнаты. У тебя есть ключ, у тебя есть ключ от моей маленькой запертой, у-о-о-о. Пожалуйста... выпусти... меня... скоро. Я лублю тебя.
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Jeff Нас всех к###т этой системой. Системой, которая заставляет нас, мужиков, любить девчонок. Понятно? Нас загоняют в это. А что если просто убрать девчонок? Сделать свою систему, контрсистему. И тогда вы вместе, плаваете, гребёте, лодку топите, едите, воняете. Просто мужики! Можно трахаться, можно даже с несколькими одновременно, но это не гей.
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Ethan Ты умный. Ты мне нравишься. Скорее всего, я придумаю тебе кличку.
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Ethan [поёт] Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я — такой парень, что не буду настаивать, чтобы ты пила пи-ль, я не против делить счёт, и я убью того, кого ты захочешь, чтобы я УБИЛ! И можешь шлёпать меня по заднице, у меня нет презе-ервати-ов, у нас много общего, ты и я. Разве не видишь, разве не видишь, в-в-в-видишь ли, моё сердце бь-б-бьётся, т-т-тыкает, т-т-т-т-т-т-ТЫК! Анджела! О, как же ты мне нужна. Потому что твои глаза — словно две сияющие синие ракеты в ночи, которые заберут меня, унесут, или, может, не унесут, и ты проснёшься, когда я заплачу, и не дай мне причинить тебе боль случайно, скорее всего, я не причиню, но на всякий случай — АХ! Чёрт.
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Valerie Patton Мне нравится сосать х###. И я занимаюсь аранжировкой цветов.
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Mrs. Van Graaf [после того, как она оголила большую грудь, чтобы принять губку] Поцелуй мою грудь, дорогой.
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Dave [про себя] ЧЁРТ! Как я мог стать п#рвой?
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Ethan Меня зовут Крутой Итан. Я живу в Хайнерейкер Холле.
Dave Ладно — круто.
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Singing Waiter Когда я говорю «счастливого», вы говорите «дня рождения»! Счастливого!
Dave Дэйв, Джефф, Сэм: Дня рождения!
Dave Дэйв, Джефф, Сэм: Счастливого!
Dave Дэйв, Джефф, Сэм: Дня рождения!
Singing Waiter Когда я говорю «дня рождения», вы говорите «вечеринка»! Дня рождения!
Dave Дэйв, Джефф, Сэм: Вечеринка!
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Sam Ты куда смотришь, сукa с гнилой жопой?
Girl at Trendy Club [шлёпает Сэма] Ублюдок.
Sam Шлюха.
Girl at Trendy Club Мазила.
Sam Тварь.
Girl at Trendy Club Обезьянник.
[Сэм напрягает грудные мышцы]
Girl at Trendy Club ОЙ!
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Ethan У меня было для тебя прозвище! Хочешь узнать какое? Я не скажу. Ладно, это было «Лазер».
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Angela Ты — ребёнок, ты манипуляторша, а ещё хуже... ты шл###.
Dave Я не шл###.
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Дэйв [говорит сам с собой] Шл**а? Откуда я шл**а?
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Reanna Помни, что я всегда говорю: покажи сиськи и двигай задницей.
Angela У меня нет сисек.
Reanna Правильно, тогда просто двигай задницей.
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Airborne Express Driver Я участвовал в операции "Буря в пустыне"!
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Dave Я — пилот коммерческой авиакомпании.
Hot Twin #1 Да, ну и что.
Dave Нет, я пилот коммерческой авиакомпании.
Hot Twin #1 Ха-ха.
Dave Я, дамы, профессиональный... пилот... коммерческой... авиакомпании.
Hot Twin #1 Круто!
Hot Twin #2 Круто!
Hot Twin #1 Он тоже пилот?
Jeff ФБР. Мне досталась гадкая.
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Ethan Эта грязная старая с*** мне это велела!
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Head T.A. Philip Глаза на своей бумаге, глаза на своей бумаге. Джо Шмо не даст тебе ответов.
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Ethan Он на моём месте.
Head T.A. Philip Да... и мы взрослые. Мы не спорим из-за мест. Так что иди садись туда, там полно свободных мест.
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Дейв Это была моя судьба — встретить её.
Джефф Но не твоя судьба быть с ней. К сожалению, друг мой, судьба для тебя готовит другой план. Ты вырастешь, выйдешь в мир. И забудешь всё, что здесь произошло. Итана, Анджелу... все те д***цкие истории, что мы вытворяли. Тех шлюх, которых мы считали девчонками. И ты уйдёшь в этот мир, и никто — никто не сможет тебя убить из-за того, что однажды женщина наступила тебе на сердце и оставила на нём шрам. Это твоя судьба, Дейв. Как и моя — однажды стать сёгуном.
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Ethan Дэйв! Чёрт возьми!
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Jeff Один... два... три... четыре жёстких соска
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Stoned Test Taker Слушай, я почти уверен, что попал не в тот класс, но должен сказать — это было красиво.
[аплодисменты]
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Angry Neighbor [когда Итан продолжает петь ночью] Эй, парень из нью-вейва! Заткнись, б##ь!
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Дэйв Я тебе кофе принёс.
Итан Я это дело не трогаю.
Дэйв Можно зайти?
Итан Нельзя. В комнату Итана никто не заходит. Правила Итана.
Дэйв Что это за запах?
Итан Может, это запах твоей задницы, которую вышвырнут из школы.
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Ethan У меня есть копии! Я не боюсь тебя отчислить!
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Jeff Эй, это Стив Пастернак, ищу Анжелу! Анжела, пожалуйста!
Reanna Я т##ь тебя знаю?
Jeff Эм, я одалживал Анжеле свою тетрадь, потому что веду такие всем "известные" записи. Хотел узнать, не занята ли ты?
Reanna Да. Я... занималась самоудовлетворением.
Jeff Хе-хе. О! Мастурбация. В общежитии. Вот что бывает, когда учишься на художника.
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Sam Знаете что, ребята? Почему бы вам просто не дать мне с этим разобраться. Обращаешься с горячей девчонкой как с грязью — она пристанет к тебе как грязь.
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Ethan Что бы я сказал?
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Mr. Leonard Добрый день, мистер Далес.
Dave Просто зовите меня Джек.
Mr. Leonard Но тут написано, что ваше имя — Итан?
Dave Нет, просто зовите меня Джек.
Mr. Leonard Ладно, Джек. Если бы ты мог описать себя одним словом, что бы это было?
Dave Хммм, наверное... раб извращённой задницы.
Mr. Leonard Это же больше одного слова.
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Ethan Анджела? Странно!
Angela Итан? Что ты здесь делаешь?
Ethan Я работаю в сфере общепита и люблю бомжей, так что это вроде как моя обязанность.
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Ethan Мне просто нужен женский взгляд на всю эту "ситуацию"
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Ethan Я хочу, чтобы мы с тобой были лучшими друзьями — "гном" независимо ни от чего.
Angela Итан, это тролль.
Ethan "Гном", это не так.
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Ethan Ты такой классный, твоя комната — просто отпад, твой телефон — жжёт, и знаешь что? Я тебя люблю.
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Ethan Вот идет Дэйв Лжец, я от#бал его бывшую!
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Sam Мне нужно кое-что тебе сказать... и я думаю, важно сказать это не в клетке.
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Angela Итан, что это такое, это кукла из волос?
Ethan Я этого не делал! Это у тебя из волос так выпало!
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Sam Профессор Марко! Слава богу, что вы здесь! Меня сегодня сбил грузовик.
Professor Markoe Ну, ты в порядке?
Head T.A. Philip Старший ассистент Филип, Бруна, офис-менеджер: Его сбил грузовик!
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Мами Ван Дорен
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Джейсон Сигел
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