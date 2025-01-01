Freakin' HoboЯ не буду есть эту хр###, ты, блин, идиот.
EthanНикто не называет меня идиотом, ты, блин, бомж!
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Ethan[поёт]Я люблю тебя, но ненавижу, и это напоминает мне, как сильно я тебя люблю. Мы могли бы всё решить, знаешь, в маленькой комнате, в маленькой запертой комнате. Прости, что тебе достался Дэйв, одноразовый парень. В моей маленькой чёрной книге он значится как «М#л#к». Сладость может испортить зубы. Горько-сладко, какофония. Но у тебя есть ключ, у тебя есть ключ от моей маленькой запертой комнаты. У тебя есть ключ, у тебя есть ключ от моей маленькой запертой, у-о-о-о. Пожалуйста... выпусти... меня... скоро. Я лублю тебя.
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JeffНас всех к###т этой системой. Системой, которая заставляет нас, мужиков, любить девчонок. Понятно? Нас загоняют в это. А что если просто убрать девчонок? Сделать свою систему, контрсистему. И тогда вы вместе, плаваете, гребёте, лодку топите, едите, воняете. Просто мужики! Можно трахаться, можно даже с несколькими одновременно, но это не гей.
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EthanТы умный. Ты мне нравишься. Скорее всего, я придумаю тебе кличку.
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Ethan[поёт]Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я — такой парень, что не буду настаивать, чтобы ты пила пи-ль, я не против делить счёт, и я убью того, кого ты захочешь, чтобы я УБИЛ! И можешь шлёпать меня по заднице, у меня нет презе-ервати-ов, у нас много общего, ты и я. Разве не видишь, разве не видишь, в-в-в-видишь ли, моё сердце бь-б-бьётся, т-т-тыкает, т-т-т-т-т-т-ТЫК! Анджела! О, как же ты мне нужна. Потому что твои глаза — словно две сияющие синие ракеты в ночи, которые заберут меня, унесут, или, может, не унесут, и ты проснёшься, когда я заплачу, и не дай мне причинить тебе боль случайно, скорее всего, я не причиню, но на всякий случай — АХ! Чёрт.
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Valerie PattonМне нравится сосать х###. И я занимаюсь аранжировкой цветов.
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Mrs. Van Graaf[после того, как она оголила большую грудь, чтобы принять губку]Поцелуй мою грудь, дорогой.
ДжеффНо не твоя судьба быть с ней. К сожалению, друг мой, судьба для тебя готовит другой план. Ты вырастешь, выйдешь в мир. И забудешь всё, что здесь произошло. Итана, Анджелу... все те д***цкие истории, что мы вытворяли. Тех шлюх, которых мы считали девчонками. И ты уйдёшь в этот мир, и никто — никто не сможет тебя убить из-за того, что однажды женщина наступила тебе на сердце и оставила на нём шрам. Это твоя судьба, Дейв. Как и моя — однажды стать сёгуном.