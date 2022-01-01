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Гротеск Гротеск
Киноафиша Фильмы Гротеск Гротеск, 1995: актеры и роли
The Grotesque Гротеск 1995 / Великобритания
5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Гротеск, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Дэвидсон Paul Davidson
В ролях
Алан Бейтс Alan Bates Тереза Расселл Theresa Russell Стинг Sting Лина Хиди Лина Хиди Lena Headey Джим Картер Джим Картер Jim Carter Анна Мэсси Anna Massey Стивен Макинтош Стивен Макинтош Steven Mackintosh Мария Аиткен
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