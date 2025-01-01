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Киноафиша Фильмы Инферно Цитаты из фильма Инферно

Цитаты из фильма Инферно

Robert Langdon [direct] Величайшие грехи в истории человечества совершались во имя любви.
[качая головой]
Robert Langdon Никто не увидит в этом поступке любовь.
Sienna Brooks [безнадёжно] Они будут живы. Какая разница, что о нас скажут?
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Harry Sims Молодёжь разочаровывает. Они становятся терпимы примерно к 35.
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Bertrand Zobrist Всё, что было до тебя, — всего лишь идея. А теперь это реально. «Любовь пробуждает душу к действию.»
Sienna Brooks Нечестно. Цитируешь Данте мне. Но там «красота», а не «любовь.»
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Bertrand Zobrist Мы продолжаем уничтожать нашу собственную среду. За историю Земли было пять массовых вымираний — и если мы не примем смелых и немедленных мер, шестое вымирание — будет нашим собственным. Сейчас без пяти двенадцать.
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Robert Langdon Мы встречались?
Sienna Brooks Прости, это не совсем честно. Мне тогда было 9 лет.
Robert Langdon Подожди, подожди, 9, 9 лет?
Sienna Brooks Я обожала головоломки. И мне нравились твои книги. Может, не "Затерянный язык идеограмм", но остальные.
Robert Langdon Ладно.
Sienna Brooks Я прочитала их все.
Robert Langdon Странный ребёнок.
Sienna Brooks Да, была такой.
Robert Langdon Я это вслух сказал?
Sienna Brooks Сказала.
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Robert Langdon Извините, это Сиенна... моя племянница.
Marta Alvarez Вы в Италии, профессор. Можно и не говорить "племянница".
Robert Langdon Роберт Лэнгдон, Сиенна Брукс: Нет.
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Robert Langdon Нас здесь слишком много. Ты не доберёшься до той сумки раньше нас.
Sienna Brooks Нет. Но я могу сделать так, чтобы она сломалась.
Robert Langdon [возражая] Давай. Не-не делай этого, Сиенна, не надо. Ты будешь убивать невинных.
Sienna Brooks [резко] Да, люди погибнут, и много, но кризис будет предотвращён. Это требует природа. Проблема не просто затормозится, её решат. Навсегда.
Robert Langdon [ошарашенно] Убивать миллиарды ради спасения жизней? Это логика тиранов.
Sienna Brooks [проповедуя] Ради высшего блага, человечество...
Robert Langdon [смущённо] Гениальность не даёт дополнительных прав.
Sienna Brooks [возбуждённо] Нет, она накладывает ответственность действовать, когда другие не хотят.
Robert Langdon [раздражённо] Хочешь что-то сделать? Ладно. Тогда кричи во всё горло, изобретай и веди за собой!
Sienna Brooks [умоляюще] Если ты любишь человечество, если любишь эту планету, ты сделаешь всё, чтобы её спасти.
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Harry Sims [убивает человека и скрывает улики] Не моя лучшая работа. Но для итальянцев сойдёт.
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Bertrand Zobrist Ничто так не меняет поведение, как боль.
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Sienna Brooks Ты лгала мне, когда просила о помощи.
Robert Langdon В принципе, я просто умолчал.
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[первые реплики]
Bertrand Zobrist [по телевизору] Понадобилось 100 тысяч лет, чтобы население Земли достигло миллиарда. А потом всего сто лет, чтобы стать двумя миллиардами.
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Sienna Brooks Вопросы важны. Это поможет тебе прийти в себя.
Robert Langdon Можно попросить у тебя чашечку, э-э... это... это, эм... ну, оно коричневое и горячее, и люди пьют это утром, чтобы взбодриться. Э-э...
Sienna Brooks Чай?
Robert Langdon Чай? Нет! Другое.
Sienna Brooks Кофе.
Robert Langdon Кофе! Можно мне чашечку кофе?
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Robert Langdon Но мне нужна копия книги.
Sienna Brooks Копия книги? Как по-старинке.
[показывает смартфон]
Sienna Brooks Я пользуюсь Гуглом.
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Robert Langdon Боишься высоты?
Sienna Brooks Немного.
Robert Langdon Мне некомфортно в тесных местах. Так что не смотри вниз. Или смотри. Я никогда не помню, как правильно.
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Robert Langdon В Зале пятисот в Палаццо есть знаменитая фреска: «Битва при Марчиано» Джорджо Вазари. В верхней части фрески спрятано зашифрованное послание. Это одна из самых известных загадок в мире искусства.
Sienna Brooks И что же там за послание?
Robert Langdon Cerca trova. «Ищи — и найдёшь». А в больнице я всё время повторял: «Прости меня...»
Sienna Brooks Очень прости. Снова и снова.
Robert Langdon Возможно, я имел в виду не это. Имя художника — Вазари. Я мог просто говорить «Вазари».
Sienna Brooks Хорошо. Ты кажешься яснее.
Robert Langdon Да. Я действительно...
Sienna Brooks А какое у тебя второе имя?
Robert Langdon [уклончиво] Да. Да, я есть.
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Роберт Лэнгдон Зобрист мёртв, но если его чума реальна, то эта карта — след, который он оставил, чтобы кто-то мог её найти.
Сиенна Брукс Кто?
Роберт Лэнгдон Тот, кто верит в то же, во что верил он.
Сиенна Брукс Вот почему ты её имеешь?
Роберт Лэнгдон Я не припоминаю, чтобы когда-либо встречал Зобриста.
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Sienna Brooks Почему ты не сказал мне про Игнацио?
Robert Langdon Ты бы помог мне, если бы знал, что я вор?
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Sienna Brooks Ты назвала его убийцей. Психопатом.
Robert Langdon Что?
Sienna Brooks Но история назовёт нас спасителями.
Robert Langdon О, Боже. О, Боже.
Sienna Brooks Я не боюсь действовать, Роберт. Но бездействие меня ужасает.
Robert Langdon Путь и указатель — всё это он оставил для тебя. Зобрист. Ты его знал?
Sienna Brooks Знал? Я его любила. На тебе его костюм.
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Robert Langdon [думает, что он в больнице в Бостоне] Что я делаю во Флоренции? Это — Дуомо. А это... это Палаццо Веккьо, не так ли?
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Sienna Brooks Почему кто-то в тебя стрелял?
Robert Langdon Не знаю.
Sienna Brooks К тому же, когда ты попал в реанимацию, ты постоянно что-то бормотал.
[воспроизводит запись на телефоне]
Robert Langdon Очень извиняюсь. Очень извиняюсь. Очень-очень извиняюсь.
[она выключает запись]
Robert Langdon «Очень извиняюсь»?
Sienna Brooks Ты понимаешь, почему ты это говоришь?
Robert Langdon Нет.
Sienna Brooks Почему кто-то в тебя стрелял?
Robert Langdon Можешь дальше задавать эти вопросы, мисс, но я всё равно не знаю ответов!
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Профессор (Стамбул) Зачем Зобрист умер?
Сиенна Брукс Чтобы другие могли жить. Я прошла долгий путь, чтобы ничто не помешало. Система доставки, которую мы разработали, выпустит вирусный агент к полуночи. Но есть те, кто спешат это остановить. Мне нужно найти его раньше них и вызвать взрыв, чтобы гарантировать его выпуск.
Профессор (Стамбул) Чем помочь?
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Robert Langdon [пытается разгадать анаграмму] V, R, O. Есть... нужно переставить буквы. Over, code, covered, cat. Черт, я раньше был в этом хорош.
Sienna Brooks Cerca trova. Это по-итальянски. Значит «ищи и найдёшь».
Robert Langdon Cerca trova? Да! Теперь я знаю, зачем я во Флоренции.
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Robert Langdon Это не твоё дело. Тебе не обязательно оставаться.
Sienna Brooks Конечно, обязательно. На кону человеческие жизни. Я просто хочу быть уверена, что на правильной стороне.
Robert Langdon Ты на ней. Клянусь.
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Роберт Лэнгдон [о Зобристе] Я согласен с тем, что он говорит, но не с тем, что он намерен сделать
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Robert Langdon [грустно смотрит на Сиенну, когда поднимают трупные мешки] Она думала, что спасает мир
Elizabeth Sinskey [смиренно] Все так думали
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[последние реплики]
Robert Langdon Может, скажешь кому-нибудь, что на маске Данте должны гореть огни? Я ведь едва её видел.
Death Mask Guard Знаю, извините, сэр, маски Данте больше нет. Её украли.
Robert Langdon Правда? Я только что на неё смотрел.
Death Mask Guard Извините.
[охранник уходит проверить комнату с масками и начинает кричать по-итальянски, приводя других охранников, которые тоже говорят по-итальянски, находя маску Данте на месте]
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Harry Sims По моей команде. Когда всё, казалось, пошло к чёртовой матери, я пытался быстро всё замять.
Robert Langdon Убить меня?
Harry Sims О, приношу вам искренние извинения, мистер Лэнгдон.
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Марта Альварес [Сиенне] Он устроил тебе такой романтический вечер — посмотреть на маску смерти.
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Bertrand Zobrist [из трейлера] Там есть рычаг — если его дернуть, погибнет половина человечества... но если не дергать, то через двадцать лет человеческий род исчезнет
Bertrand Zobrist [в воспоминании] Историки рассказывают, как бубонная чума унесла половину Европы... но они не говорят, что она очистила население и открыла путь к Ренессансу
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Bertrand Zobrist Я прокладываю для тебя новый путь. В конце — Инферно. Если со мной что-то случится, первая подсказка будет доставлена тебе. Я знаю, ты сделаешь то, что нужно. Ищи и находи.
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Christoph Bouchard Итак, красивая молодая женщина выбрала плохого парня. Такое бывает.
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Harry Sims Смотри, вот мы теперь вдвоём. Я знаю, что вел себя отвратительно. Но загадка требовала решения. Кто, если не ты, справится с этим лучше?
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Christoph Bouchard Тебя использовали. Сложные схемы, придуманные людьми, чтобы заставить тебя делать то, что им нужно. А я? Я очень прямолинеен.
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Harry Sims Молодёжь разочаровывает.
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Vayentha Оборачивайся! Не смотри на меня, с#к#а! Отворачивайся.
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Robert Langdon Хотелось бы, чтобы тогда всё сложилось иначе.
Elizabeth Sinskey Мы за этим не следили. Всё развалилось.
Robert Langdon Ты жалеешь об этом?
Elizabeth Sinskey Только когда думаю об этом.
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Robert Langdon Самые интересные вещи происходят на порогах. На границах, прямо на краях. Древние рыбаки научились плавать там, где тёплая вода встречается с холодной. Маленькие рыбки доходили до края тёплой воды и останавливались, а большие выходили из холодной и их съедали. А рыбаки — ловили всех. Пороги.
Elizabeth Sinskey Ни одной частички тебя не изменилось, Роберт. Ты слишком много говоришь. А потом — совсем молчишь.
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Robert Langdon Элизабет, я не мог попросить тебя не ехать в Женеву. Просто не мог.
Elizabeth Sinskey Я не хотел просить тебя уехать из Кембриджа. Так всё и было? Я уже не доверяю своей памяти.
Robert Langdon Я никогда ничего не забываю.
Elizabeth Sinskey Ну, это дар.
Robert Langdon Нет, это проклятье.
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Sienna Brooks Я друг поэта.
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Robert Langdon Во время чумы Юстиниана в Стамбуле ежедневно умирали пять тысяч человек. Граница между Востоком и Западом. Ещё одна дверь. Вот почему он выбрал именно это место.
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Elizabeth Sinskey Думаю, у жизни свои тайны, профессор. Даже для нас.
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Elizabeth Sinskey Где коробка? Где коробка?
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Robert Langdon Уровни. Уровни перепутаны. Вот что меня беспокоит. Круги Ада были переставлены.
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Bertrand Zobrist Скажи им, что человечество — это болезнь. А Инферно — лекарство.
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Bertrand Zobrist Нужно ли случиться катастрофе, чтобы мы извлекли урок? Чтобы нас наконец услышали? Ничто так не меняет поведение, как боль. Может, боль и спасёт нас.
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Robert Langdon Прежде чем я доверюсь кому-то, я хочу знать, что это за штука и с чем я связался. Логично, правда?
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Elizabeth Sinskey Жизнь снова нас разлучает.
Robert Langdon Как Данте и Беатриче.
Elizabeth Sinskey У меня есть кое-что для тебя.
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Sienna Brooks Сейчас я чувствую себя немного уязвимой. Я с человеком, в которого другие хотят стрелять.
Robert Langdon Прости.
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Bertrand Zobrist Человечество — это рак на собственном теле. Ты достаточно любишь людей, чтобы спасти их?
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Bertrand Zobrist Если они меня найдут, я оставил для тебя путь. Самый сложный. В конце — «Инферно». Ты — мой запасной вариант. Ты — последняя надежда человечества. Сделай так, чтобы «Инферно» было выпущено на свободу. Ищи и найди.
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Sienna Brooks Ты ведёшь себя грубо.
Robert Langdon Извини. Извини. Я не такой.
Sienna Brooks Всё-таки такой.
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Sienna Brooks Ты говорил в такси. В основном это было бессвязно, но я услышала слово «маска». Что-то ещё?
Robert Langdon Тела — и кровь, и огонь — и ад. И есть женщина.
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Robert Langdon Вы очень организованы.
Sienna Brooks Мне нравится, когда всё аккуратно.
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Robert Langdon Это печать-цилиндр — из слоновой кости.
Sienna Brooks Нет. Это кость. Человеческая.
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Robert Langdon Вот что я видел. Муки. Грешники — клейменые буквами. Лжецы, покрытые язвами. Провидцы с оторванными назад головами. Змеи.
Sienna Brooks Наказание за воровство.
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Robert Langdon Он создал чуму. Но почему Данте? Почему эта карта ада? Это головоломка или вызов?
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Christoph Bouchard Быстро! Мне нужен этот указатель обратно! И мне нужен Лэнгдон. Любой ценой. Давайте возьмём его. Быстро, быстро, быстро. Сейчас же!
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Robert Langdon Всё это было подделкой?
Harry Sims Я бы сказал — созданная реальность.
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Robert Langdon Это Боттичелли.
Sienna Brooks Это его Карта Ада. Он нарисовал её как иллюстрацию к "Божественной комедии" Данте. Я изучала Данте, когда была моложе. Наверное, ещё в детском саду. Я была немного одержима.
Robert Langdon Данте определил наше современное представление об Аду. Наш взгляд на него не изменился с тех пор, как он описал его 700 лет назад. Боттичелли изобразил его — но ад, каким мы его знаем, создал Данте.
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Elizabeth Sinskey Мне нужно лучшее. Мне нужно лучшее от тебя, от тебя, от всех нас. Лучше! Работайте быстрее. Работайте умнее. Никому не доверяйте! Давайте сделаем это.
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Robert Langdon Льстецы, плывущие в дерьме. Это неправильно.
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Harry Sims Мы не правительство. Мы добиваемся результата. Мистер Арбогаст, главное, что делает нас такими хорошими в нашем деле — это то, что для всего мира мы просто не существуем. Если это видео как-то нас упоминает или даже намекает на нас — я хочу остановить его публикацию ради блага всех наших клиентов.
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Robert Langdon Буквы. Он назначил каждой грех букву, а потом изменил их порядок.
Sienna Brooks Он составил анаграмму.
Robert Langdon Да! Анагрммма!
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Sienna Brooks Слушай, если у тебя это есть, значит и у меня тоже — и у всех, с кем мы контактировали, тоже, и они, скорее всего, умрут. Но если нет, если тебе дали наркотик или галлюциноген или что-то ещё, у нас всё ещё есть шанс спасти половину мира. Стоит попробовать, да?
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Robert Langdon Опять Данте. Всегда Данте. Почему именно Данте?
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Sienna Brooks Мы в не той базилике?
Robert Langdon Мы в не той стране. Дандоло правил Венецией, но его здесь не похоронили.
Sienna Brooks Так где же его похоронили?
Robert Langdon В Соборе Святой Софии.
Sienna Brooks В Стамбуле.
Robert Langdon В Стамбуле.
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Sienna Brooks А что если они найдут тебя первыми? Что тогда?
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Sienna Brooks Если бы кто-то хотел начать эпидемию, то именно здесь он бы это сделал.
Robert Langdon Да.
Sienna Brooks Двадцать миллионов человек в год приезжают сюда со всех уголков планеты.
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Elizabeth Sinskey Надеюсь, ты всё ещё помнишь своего Данте.
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Christoph Bouchard Я видел многие проявления Бога: голод, тайфуны, холеру. И знаешь что? Иногда это поражает именно нужных людей.
Robert Langdon Это нечеловечески.
Christoph Bouchard Человечество — это и есть нечеловечность.
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