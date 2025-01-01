Sienna Brooks[безнадёжно]Они будут живы. Какая разница, что о нас скажут?
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Harry SimsМолодёжь разочаровывает. Они становятся терпимы примерно к 35.
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Bertrand ZobristВсё, что было до тебя, — всего лишь идея. А теперь это реально. «Любовь пробуждает душу к действию.»
Sienna BrooksНечестно. Цитируешь Данте мне. Но там «красота», а не «любовь.»
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Bertrand ZobristМы продолжаем уничтожать нашу собственную среду. За историю Земли было пять массовых вымираний — и если мы не примем смелых и немедленных мер, шестое вымирание — будет нашим собственным. Сейчас без пяти двенадцать.
Robert LangdonМне некомфортно в тесных местах. Так что не смотри вниз. Или смотри. Я никогда не помню, как правильно.
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Robert LangdonВ Зале пятисот в Палаццо есть знаменитая фреска: «Битва при Марчиано» Джорджо Вазари. В верхней части фрески спрятано зашифрованное послание. Это одна из самых известных загадок в мире искусства.
Robert LangdonМожешь дальше задавать эти вопросы, мисс, но я всё равно не знаю ответов!
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Профессор (Стамбул)Зачем Зобрист умер?
Сиенна БруксЧтобы другие могли жить. Я прошла долгий путь, чтобы ничто не помешало. Система доставки, которую мы разработали, выпустит вирусный агент к полуночи. Но есть те, кто спешат это остановить. Мне нужно найти его раньше них и вызвать взрыв, чтобы гарантировать его выпуск.
Профессор (Стамбул)Чем помочь?
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Robert Langdon[пытается разгадать анаграмму]V, R, O. Есть... нужно переставить буквы. Over, code, covered, cat. Черт, я раньше был в этом хорош.
Sienna BrooksCerca trova. Это по-итальянски. Значит «ищи и найдёшь».
Robert LangdonСамые интересные вещи происходят на порогах. На границах, прямо на краях. Древние рыбаки научились плавать там, где тёплая вода встречается с холодной. Маленькие рыбки доходили до края тёплой воды и останавливались, а большие выходили из холодной и их съедали. А рыбаки — ловили всех. Пороги.
Elizabeth SinskeyНи одной частички тебя не изменилось, Роберт. Ты слишком много говоришь. А потом — совсем молчишь.
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Robert LangdonЭлизабет, я не мог попросить тебя не ехать в Женеву. Просто не мог.
Elizabeth SinskeyЯ не хотел просить тебя уехать из Кембриджа. Так всё и было? Я уже не доверяю своей памяти.
Bertrand ZobristЧеловечество — это рак на собственном теле. Ты достаточно любишь людей, чтобы спасти их?
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Bertrand ZobristЕсли они меня найдут, я оставил для тебя путь. Самый сложный. В конце — «Инферно». Ты — мой запасной вариант. Ты — последняя надежда человечества. Сделай так, чтобы «Инферно» было выпущено на свободу. Ищи и найди.
Sienna BrooksЭто его Карта Ада. Он нарисовал её как иллюстрацию к "Божественной комедии" Данте. Я изучала Данте, когда была моложе. Наверное, ещё в детском саду. Я была немного одержима.
Robert LangdonДанте определил наше современное представление об Аду. Наш взгляд на него не изменился с тех пор, как он описал его 700 лет назад. Боттичелли изобразил его — но ад, каким мы его знаем, создал Данте.
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Elizabeth SinskeyМне нужно лучшее. Мне нужно лучшее от тебя, от тебя, от всех нас. Лучше! Работайте быстрее. Работайте умнее. Никому не доверяйте! Давайте сделаем это.
Harry SimsМы не правительство. Мы добиваемся результата. Мистер Арбогаст, главное, что делает нас такими хорошими в нашем деле — это то, что для всего мира мы просто не существуем. Если это видео как-то нас упоминает или даже намекает на нас — я хочу остановить его публикацию ради блага всех наших клиентов.
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Robert LangdonБуквы. Он назначил каждой грех букву, а потом изменил их порядок.
Sienna BrooksСлушай, если у тебя это есть, значит и у меня тоже — и у всех, с кем мы контактировали, тоже, и они, скорее всего, умрут. Но если нет, если тебе дали наркотик или галлюциноген или что-то ещё, у нас всё ещё есть шанс спасти половину мира. Стоит попробовать, да?