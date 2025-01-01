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Киноафиша Фильмы Летний домик Цитаты из фильма Летний домик

Цитаты из фильма Летний домик

Monica Нужно желать невесте счастья.
Lili Счастья? Боже мой! Никто не должен ждать счастья от брака. Пару тихих минут, может быть, если повезёт... и редкий день, когда не хочется убить.
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Lili Я всегда надеялась умереть молодой, но теперь уже слишком поздно.
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LILI Твоя собака трахает мою ногу.
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Lili [отыгрывание на слабом] Проваливай!
🧡
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