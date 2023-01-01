Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Трио в перьях 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Летний домик Летний домик
Киноафиша Фильмы Летний домик Летний домик, 1993: актеры и роли
The Summer House Летний домик 1993 / Великобритания
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Летний домик, 1993: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уорис Хуссейн Waris Hussein
В ролях
Дэвид Трелфолл Лина Хиди Лина Хиди Lena Headey Жанна Моро Jeanne Moreau Джули Уолтерс Джули Уолтерс Julie Walters Джон Вуд Джоан Плоурайт Джоан Плоурайт Joan Plowright
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Без фильтров
Без фильтров
2022, США, триллер
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Kinoafisha.info App