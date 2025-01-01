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Киноафиша Фильмы Водная страна Цитаты из фильма Водная страна

Цитаты из фильма Водная страна

Tom Crick В тот день я понял, что любовь может закончиться по-разному. Столько же способов, сколько и людей.
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Martha Clay [подготовка к аборту] Вытаскивать будет не так весело, как вставлять.
🧡
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🥺
🤔
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[первые реплики]
Tom Crick Жили-были, дети, учитель истории, который однажды вернулся домой после урока о Французской революции и обнаружил, что его жена, женщина, которую он любил с детства, совершила настоящий революционный, чудесный поступок.
🧡
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🥺
🤔
🥱
Matthew Price Единственное, что меня в истории действительно интересует — это то, что она вот-вот закончится.
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👏
🥺
🤔
🥱
Lewis Scott Никто не пытается уничтожить историю, просто пытаются немного совместить её с обществознанием, вот и всё. Что-то, что, если ты согласишься, действительно поможет тому, что ты пытаешься сделать, получить шанс, ну, в общем...
Tom Crick подкрепить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom Crick Кажется, я помню, что тебе мои рассказы не очень нравились.
Matthew Price Нет, сначала не нравились. Я думал, ты рассказываешь их для нас. Я такой — да ну, давай без этого. Но потом увидел, что ты делаешь это для себя. Тогда я подумал — ну, ладно. Мне это даже понравилось.
Tom Crick Странно, я рассказывал их именно для тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom Crick В одной жизни может быть больше одного конца. У меня так и было. Но что действительно беспокоит некоторых из вас — конец будущего, окончательный конец, как *я* могу помочь? Не могу. Сейчас я такой же, как и вы. Я особо не надеюсь на своё будущее, я ведь ушёл, я история. В твоём возрасте, Прайс, о, в твоём возрасте...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Tom Crick Казалось, что рассказы помогали моему отцу жить, хоть они и не заканчивались хорошо. Всегда была туманная тень ужаса или грусти и отчаяния. Я однажды сказал ему: «Разве ты не знаешь ни одной истории с хорошим концом?» Он ответил: «Нет. Нет». И добавил, что если когда-нибудь найду такую, обязательно должен там жить.
🧡
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🤔
🥱
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