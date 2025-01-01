В одной жизни может быть больше одного конца. У меня так и было. Но что действительно беспокоит некоторых из вас — конец будущего, окончательный конец, как *я* могу помочь? Не могу. Сейчас я такой же, как и вы. Я особо не надеюсь на своё будущее, я ведь ушёл, я история. В твоём возрасте, Прайс, о, в твоём возрасте...