Tom CrickВ тот день я понял, что любовь может закончиться по-разному. Столько же способов, сколько и людей.
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Martha Clay[подготовка к аборту]Вытаскивать будет не так весело, как вставлять.
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[первые реплики]
Tom CrickЖили-были, дети, учитель истории, который однажды вернулся домой после урока о Французской революции и обнаружил, что его жена, женщина, которую он любил с детства, совершила настоящий революционный, чудесный поступок.
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Matthew PriceЕдинственное, что меня в истории действительно интересует — это то, что она вот-вот закончится.
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Lewis ScottНикто не пытается уничтожить историю, просто пытаются немного совместить её с обществознанием, вот и всё. Что-то, что, если ты согласишься, действительно поможет тому, что ты пытаешься сделать, получить шанс, ну, в общем...
Tom CrickКажется, я помню, что тебе мои рассказы не очень нравились.
Matthew PriceНет, сначала не нравились. Я думал, ты рассказываешь их для нас. Я такой — да ну, давай без этого. Но потом увидел, что ты делаешь это для себя. Тогда я подумал — ну, ладно. Мне это даже понравилось.
Tom CrickСтранно, я рассказывал их именно для тебя.
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Tom CrickВ одной жизни может быть больше одного конца. У меня так и было. Но что действительно беспокоит некоторых из вас — конец будущего, окончательный конец, как *я* могу помочь? Не могу. Сейчас я такой же, как и вы. Я особо не надеюсь на своё будущее, я ведь ушёл, я история. В твоём возрасте, Прайс, о, в твоём возрасте...
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[последние слова]
Tom CrickКазалось, что рассказы помогали моему отцу жить, хоть они и не заканчивались хорошо. Всегда была туманная тень ужаса или грусти и отчаяния. Я однажды сказал ему: «Разве ты не знаешь ни одной истории с хорошим концом?» Он ответил: «Нет. Нет». И добавил, что если когда-нибудь найду такую, обязательно должен там жить.