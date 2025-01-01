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Киноафиша Фильмы Молодая кровь Цитаты из фильма Молодая кровь

Цитаты из фильма Молодая кровь

[Последние слова]
JR [закадровый голос] P.S. Вот доказательство, что бонобо не исчезают.
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Tasha Ты была права, никогда не доверяй женщине. Шах и мат.
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Brendan Lynch Если хочешь действовать — действуй по-настоящему. Без полумер.
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Chris Брендан — единственный чувак, которого я знаю, кого благословили феечки. Если хочешь доказательств — посмотри на меня. Мне дали три пожизненных. Три этих уё###. А я здесь, свободен как птица, делаю то, что люблю больше всего. Когда идёшь за Бренданом... Посмотри на меня! Когда идёшь за Бренданом, тогда точно, чёрт возьми, там и будет горшок с золотом.
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Brendan Lynch Я могу это для тебя уладить. Но потом мне понадобится твоя помощь снаружи.
JR Для чего?
Brendan Lynch Да как ты думаешь? Мне светит двадцать лет без права на досрочное в этом дерьмовом месте. А потом ещё двадцать пять, когда я решу твою маленькую проблему.
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Brendan Lynch В третьей партии самого известного в истории шахматного турнира между Бобби Фишером и Борисом Спасским Бобби сделал дебют, который никогда раньше не использовал. Это значит «Сын Скорби». Если ты выбираешь этот ход, пути назад нет. Играя этот дебют, ты говоришь: «Я не хочу ничью. Ничья мне не поможет». Это всё или ничего. Это бой насмерть.
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Brendan Lynch Я — никто. Понял? Здесь мы все — никто.
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Sam Lennox Ты сам сказал: раз уж вешают, так за овцу, а не за козла.
Brendan Lynch Нет, я сказал: если тебя вешают за кражу овцы, можешь уж и поиметь её.
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Дэйв Брендан, это не твоё еб### дело.
Брендан Линч Бизнес-модель изменилась, Дэйв.
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