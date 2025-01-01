Брендан — единственный чувак, которого я знаю, кого благословили феечки. Если хочешь доказательств — посмотри на меня. Мне дали три пожизненных. Три этих уё###. А я здесь, свободен как птица, делаю то, что люблю больше всего. Когда идёшь за Бренданом... Посмотри на меня! Когда идёшь за Бренданом, тогда точно, чёрт возьми, там и будет горшок с золотом.