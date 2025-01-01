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Киноафиша Фильмы Любовь зла Цитаты из фильма Любовь зла

Цитаты из фильма Любовь зла

[после того, как Розмари своим весом сломала стул]
Hal Боже мой! Что за хрень с этим стулом? Из чего он, собственно, сделан?
Restaurant Manager Эээ... из стали.
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[после того, как он представил Маурисио свою полную девушку]
Hal Она просто порвала всех, да?
Mauricio Она всю булочную утащила, Хэл.
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Hal Так ты сколько весишь, типа 50? 52?
Rosemary [саркастично] О какой из моих задниц ты говоришь?
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Tony Robbins Внутренняя красота — самая простая вещь на свете, если ты её ищешь... Мозг видит то, что сердце хочет почувствовать.
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Tony Robbins Хэл, ты не думаешь, что слишком поверхностно смотришь на женщин?
Hal Да нет! Просто хотел бы, чтобы она тоже интересовалась культурой и всякой фигнёй.
Tony Robbins Ладно, Хэл, гипотетическая ситуация: что бы ты предпочёл — девушку без одной груди или с половиной мозга?
Hal Хм, сложный вопрос. А оставшаяся грудь большая?
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Hal Видишь ли, проблема в том, что я довольно привередливый
Tony Robbins Что значит — привередливый?
Hal Ну, например, мне нравятся совсем молоденькие. Ты когда-нибудь видел Паулину в её первом выпуске «Sports Illustrated»?
Tony Robbins Ищешь девушку типа молодой Паулины?
Hal Ну, такое лицо, но с получше глазами. Знаешь, у неё они как-то потускнели в последнее время? Подойдут глаза Хайди Клум. И зубы. Или, о, эта Бритни Спирс. У неё классная грудь. Но она слегка мускулистая. А, вообще-то, знаешь что? Её зад тоже пойдёт, если бы была получше улыбка. Типа Мишель Пфайффер в «Grease 2». Но она должна была бы улыбаться чуть чаще, чем Мишель. Что-то вроде Ребекки Ромейн-Стамос, до того как она стала Стамосом. Но не такая тощая. Немного потолще, как Хайди. Но без акцента. Знаешь эти акценты: да-да-да-да. Они быстро надоедают. Понимаешь, о чём я? Что-то в этом роде.
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Artie Тебе никогда не приходило в голову, что выбирать девушек только по внешности — не самый лучший способ?
Hal Что, я должен извиняться за то, что у меня высокие требования?
Jen Высокие требования? За пять лет, что я тебя знаю, каждая женщина, точнее девчонка, за которой ты гонялся, была для тебя недосягаемой.
Hal Что это должно значить?
Artie О, она ничего такого не имела в виду. Просто говорит, что ты не такой уж красавчик.
Hal О! Я думал, она что-то очень злое хочет сказать.
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[после того, как Маурисио снял заклятие Хэла]
Hal Позволь спросить. Кто самая большая любовь всей твоей жизни?
Mauricio [задумывается] Чудо-женщина.
Hal Хорошо... допустим, Чудо-женщина влюбляется в тебя. А все остальные в мире считают её не привлекательной.
Mauricio Это не имело бы значения. Потому что я знаю — они ошибаются.
Hal Видишь! Вот что было у меня с Розмари! Я видел красавицу, мне плевать, что видели все остальные!
Mauricio Ты прав. Похоже, я тебя реально обломал, да?
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Rosemary Хэл, сделай одолжение и перестань говорить, что я красивая и не толстая, хорошо? Потому что мне это не по себе.
Hal Эм, хорошо. У тебя проблемы с комплиментами?
Rosemary Слушай, я знаю, кто я и кто я не. Я — та девчонка, которая, знаешь, получает хорошие оценки и не боится быть смешной. И я та девчонка, у которой много друзей — мальчиков, и нет парней. Я некрасивая, хорошо, и никогда не буду. И меня это устраивает. Но когда ты ходишь и говоришь, что я та, кем не являюсь, это просто... это просто неприятно.
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Hal О чём ты вообще говоришь? Всё, что я делал — это говорил ей, какая она идеальная.
Mauricio Правда?
Hal Да. А потом она обиделась и сказала, что мне пора повзрослеть.
Mauricio Ну, наверное, это хороший совет. Ты действительно немного незрелый.
Hal Ты серьёзно? Ты правда думаешь, что ты взрослее меня?
Mauricio Ты прав. Наверное, я ещё более незрелый, чем ты, но, по крайней мере, у меня побольше хрена.
Hal [примерно через 8 секунд] Да... больше, чем у мыши.
Mauricio Что это, чёрт возьми, было?
Hal Я сказал, что у твоего хрена...
Mauricio Я слышал, что ты сказал, но это заняло у тебя целых 8 секунд. Нельзя отвечать через 8 секунд. У тебя есть 3 секунды... максимум 5. Вот почему это называется «остроумие», а не «медленное говно».
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Hal [Хэл собирается сделать ход на непривлекательную девушку] Я беру рыжую. Остальных двоих выбирай сам.
Mauricio Значит, ты берёшь гиену, а мне выбирать между бегемотом и жирафом?
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Rosemary Я видел, как твой друг Маурисио на меня посмотрел; я подумал, что он сейчас выстрелит из транквилизатора и отметит мне ухо.
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Rosemary Это куртка Member's Only?
Mauricio Да.
Rosemary Так ты что, последний участник?
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Mauricio Дело в том, что все женщины, с которыми он встречался, — уродины.
Tony Robbins Кто сказал, что они уродины?
Mauricio Бош и Ломб.
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Hal Иногда делаю ставки на лошадей, но на деньги мне плевать.
Rosemary Я эту книгу не читала.
Hal Какую книгу?
Rosemary Чем занимаются неудачники.
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Tony Robbins Разве ты никогда не слышал, что красота — в глазах смотрящего?
Mauricio Ты слышал песню «Кто выпустил собак»?
🧡
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Hal А Вики?
Mauricio Кто?
Hal Вики!
Mauricio Кто такая Вики?
Hal Вики. Вики, с короткими каштановыми волосами.
Mauricio Вики? Я думал, это парень! Я называл её Виком!
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Hal Жалко людей, которые считают калории. Так жить нельзя!
🧡
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[Джилл только что сделала Халу предложение]
Hal Знаешь, в жизни парня бывают моменты — их всего два или три, не больше — когда он стоит на распутье и должен выбрать. Если он пойдёт по одному пути, он сможет продолжать жить, как жил, и быть с любой женщиной, которая его захочет. А если пойдёт по другому — он будет с одной женщиной, может быть, на всю жизнь. Казалось бы, выбрав второй путь, он многое теряет. Но на самом деле он получает гораздо больше. Он приобретает счастье. Ты в трусах?
🧡
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Mauricio Эй, Хэл, глянь на этого урода! Он похож на Клинжера из M.A.S.H.!
🧡
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Mauricio Поверхностный Хэл хочет девушку.
🧡
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[Маурисио только что увидел, как Хэл танцует с непривлекательными женщинами]
Mauricio Что за черт возьми?
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Mauricio Эй, Хэл, уже десять, нам пора.
Hal [смеётся] О чём ты говоришь?
Mauricio Нам нужно пойти сделать то самое, в том месте.
Hal Какое «то самое»?
Mauricio Извините, дамы, мне нужно увести вашего партнёра для танца.
[Маурисио уводит Хэла от трёх непривлекательных женщин на танцполе]
Hal Что ты делаешь?
Mauricio Я тебя спасаю.
Hal От чего?
Mauricio От чего? От стада мчащихся бизонов, вот от чего!
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Tony Robbins У тебя есть склонность судить женщин по внешности, мы не можем просто говорить об этом, нам нужно это сломать, я хочу, чтобы ты спросил себя, был ли когда-нибудь момент, когда ты становился всё более поверхностным, просто смотрел на женщину и думал, что ты лучше её.
Hal Весь время.
[Тони Роббинс кладёт руки на голову Хэла]
Tony Robbins [кричит] ДЬЯВОЛЫ ВЫХОДЯТ!
Hal Что, чёрт возьми, ты творишь, банановые руки?
Tony Robbins Просто держись, помнишь, я говорил, что нам нужно встряхнуть твою нервную систему, а не просто говорить об этом, теперь я хочу, чтобы ты расслабился, я так больше не сделаю.
Hal Ладно, я не имел в виду про банановые руки.
Tony Robbins Ничего страшного.
🧡
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Hal Вот Розмари.
Mauricio Где?
Hal Прямо там!
Mauricio Она за носорогом?
🧡
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Jill Хэл... Ты мне не нравишься.
Hal И что? Ты что, думаешь, что все, кто встречается, всегда друг к другу тянутся? Да перестань!
🧡
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Walt Ты что, не читаешь деловой раздел?
Hal Почему, что случилось?
Walt Я только что продал свою компанию Microsoft!
Hal Да ты сорвал куш?
Walt Скажем так, если бы у меня была жопа, я бы вытирал её двадцатками.
🧡
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Mauricio Ты меня зацепил с "Пошёл вон".
🧡
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[Уолт надевает пару резиновых перчаток]
Медсестра Таня Пилер Для чего они?
Уолт Ты когда-нибудь ходила по мужскому туалету на заправке на руках?
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[Хэл сидит в кровати, и Розмари бросает ему свои трусики. Он поднимает их, и оказывается, что они очень большие]
Hal Что за - ? Как это - ?
[Розмари лишь улыбается]
Hal Иди сюда, Гудини!
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Hal Эй, если ты можешь что-то увидеть, услышать и почувствовать запах, что мешает этому быть реальным?
Mauricio Сторона третьего лица!
🧡
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Mauricio У неё лодыжки как у коровы!
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Jen Хэл, мы все знаем, что ты такой же глубокий, как лужа, но это просто отвратительно.
Artie Если бы у тебя осталась хоть капля совести, ты бы сразу это прекратил... прежде чем ранить бедную девушку.
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Mauricio Эй, у тебя есть что-то получше почитать? Мне надо запустить ракету.
🧡
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🥱
Mauricio Вот почему это называется остротой, а не тянущеееееей.
🧡
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Mauricio [когда Хэл пытается указать на Розмари] Она... за носорогом?
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Doctor Реверенд Ларсон? Ваш сын здесь.
Reverend Larson Хорошо, пускай войдёт.
🧡
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