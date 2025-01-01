Artie Тебе никогда не приходило в голову, что выбирать девушек только по внешности — не самый лучший способ?

Hal Что, я должен извиняться за то, что у меня высокие требования?

Jen Высокие требования? За пять лет, что я тебя знаю, каждая женщина, точнее девчонка, за которой ты гонялся, была для тебя недосягаемой.

Hal Что это должно значить?

Artie О, она ничего такого не имела в виду. Просто говорит, что ты не такой уж красавчик.