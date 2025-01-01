Tony Robbins
У тебя есть склонность судить женщин по внешности, мы не можем просто говорить об этом, нам нужно это сломать, я хочу, чтобы ты спросил себя, был ли когда-нибудь момент, когда ты становился всё более поверхностным, просто смотрел на женщину и думал, что ты лучше её.
[Тони Роббинс кладёт руки на голову Хэла]
Tony Robbins
[кричит]
ДЬЯВОЛЫ ВЫХОДЯТ!
Hal
Что, чёрт возьми, ты творишь, банановые руки?
Tony Robbins
Просто держись, помнишь, я говорил, что нам нужно встряхнуть твою нервную систему, а не просто говорить об этом, теперь я хочу, чтобы ты расслабился, я так больше не сделаю.
Hal
Ладно, я не имел в виду про банановые руки.
Tony Robbins
Ничего страшного.