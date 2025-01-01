Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Идеальное убийство Цитаты из фильма Идеальное убийство

Цитаты из фильма Идеальное убийство

Steven [Стивен наносит удар Дэвиду Шоу, прикрывая ему рот левой рукой] Тебе стоит меня поблагодарить. Артистов всегда больше ценят после смерти!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emily [оставаясь у Ракель в квартире] Позволь спросить: как ты думаешь, что сделает Стивен, если узнает про Дэвида?
Raquel Знаешь, измены — вторая по старшинству причина убивать.
Emily Правда? А какая же первая?
Raquel [поднимает бокал] Деньги, дорогая!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
[после прослушивания записи плана убийства]
Эмили [плачет, сидя в кресле Стивена] Он... он сказал, что собирается меня убить. Я попыталась убежать.
Мохамед Карамaн [сидя на столе Стивена] И тогда он нападает на тебя?
Эмили Да.
Мохамед Карамaн Что ещё ты могла сделать?
[Эмили смотрит на Караман с благодарностью]
Мохамед Карамaн [по-арабски] Пусть Бог будет с тобой.
Эмили И с тобой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steven [в лофте Дэвида, сидя на кровати] Еб### мою жену.
David Shaw [сидит на табурете] Я не знаю...
Steven Думаю, пора тебе звать меня Стивен.
David Shaw Мы влюблены, сэр.
Steven Вот и всё? Ты крадёшь корону души человека, а твоё единственное оправдание — какая-то слащавая открытка из Холлмарк? Даже если бы это было правдой, этого мало!
David Shaw Что именно не правда?
Steven Она влюблена в тебя, приятель. Ты в деле.
David Shaw Что, чёрт возьми, ты несёшь?
Steven Я говорю, что ты не случайно встретил мою жену, я говорю, что ты не учился в Беркли, я говорю, что ты научился рисовать, отсиживая от трёх до шести лет в тюрьме Соледад, за то, что обчистил вдову в Сан-Франциско, это твой второй срок, если я не ошибаюсь, твоё настоящее имя — Уинтон Лагрейндж, родился в чистом трейлерном говне в Барстоу, Калифорния, судимый с 10 лет, ты прошёл путь от карманника до угонщика и мошенника, пока не понял, что умеешь работать с нежным полом, очевидно, ища ту мать, которую едва помнишь, жизнь, состоящая из унылых мелких афер, пока не сейчас.
David Shaw Откуда у тебя всё это?
Steven Всё это можно купить, Уинстон. Чёрт возьми, ты неплохо рисуешь.
David Shaw Спасибо. Назовём это реабилитацией.
Steven Назовём это аферой, а моя жена — главный приз, но в этот раз ты загнался слишком высоко.
David Shaw Она любит меня.
Steven Она любит «Дэвида Шоу», твоё вымышленное лицо. Хотя это и не важно, потому что ты сделал фундаментальную ошибку. Теперь играй дальше: любовь побеждает всё, Эмили разводится со мной, она выходит за тебя замуж. Судя по твоему прошлому, её советники настаивают на брачном контракте, так что хоть ты и штурмуешь замок, ключей от сокровищницы тебе не видать, никогда!
David Shaw Мне всё равно.
Steven Мелкий мошенник не заботится о фонде, который может купить чёртов Барстоу? Хватит врать. Ты заботишься, иначе мы бы не говорили об этом. Единственное, что не даёт тебе убежать прямо сейчас — гены и жадность.
David Shaw И что теперь?
Steven Выборы: я могу рассказать Эмили, кто ты на самом деле, и жизнь повторит искусство — ты станешь голодным художником, игра окончена.
David Shaw Или?
Steven Или ты можешь смыться с полным кошельком.
David Shaw С полным кошельком?
Steven Половина миллиона баксов, без налогов.
David Shaw Просто так, если уйду от неё?
Steven Я сказал «без налогов», а не «бесплатно».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
David Shaw [идёт медленно позади него в парке] Извините, сэр, не могли бы вы одолжить мне 400 тысяч?
Steven [держит сумку, в солнцезащитных очках и тёмном плаще] Не вижу причин отказать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steven Когда завтра проснёшься, всё это покажется тебе лишь дурным сном.
Emily [лежит на кровати, в своей комнате, в особняке семьи] А что если завтра не наступит?
Steven [наклоняется, чтобы поцеловать её в лоб] Ты же понимаешь, что это не так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Сразу после того, как Дэвид Шоу был ранен ножом, а Стивен Тейлор смотрит на листок бумаги]
David Shaw Лучшие хиты Стивена Тейлора.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emily [стоит в коридоре, обращённый к ней] Он, наверное, надел это обратно, когда заходил. Не планировал такого, да?
Steven Молодой Дэвид. Он был... он был очень непредсказуем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emily [сидя в кресле Стивена] Ты не рада меня видеть, да?
Steven [входя в офис, удивлённо увидев её в своём кабинете] Сделай вид, что удивлён.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
David Shaw [стоит в задней части парома] Слушай, Стивен, пока что мне продолжать е#ать твою жену, или как?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steven Ну как тебе такая «мокрая работа»?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова, подходит к ней с балкона в смокинге, держа в руке Мартини]
Стивен Вот ты где. Ну как день? Есть успехи в спасении мира?
Эмили [в деловом костюме] Я над этим работаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
David Shaw [стоит перед столом Стивена] Что будет, если план пойдет к чертям?
Steven Не пойдет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steven [быстро идёт к входной двери] Мы всё уладим? Позволь сказать тебе кое-что — улаживай это с е#ан##ой головой сам! Всё кончено!
Steven [с силой захлопывает дверь] Ты меня не бросишь, единственный способ уйти от меня — это мёртвым!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
David Shaw [стоит перед столом Стивена] Когда у тебя эта карточная игра?
Steven Завтра вечером.
David Shaw Завтра? Ни за что!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mohamed Karaman [после того, как он без предупреждения явился к своему столу в полицейском участке] Я знаю, сколько вы стоите, миссис Тейлор, и такие деньги — всегда мотив. Я разбирал ваше дело тысячу раз, а потом собирал его заново, и всегда на столе оставался один кусочек, как винтик, который не подходит. У погибшего был кошелек, наличные и мелочь, водительские права, даже карта членства в видеопрокате, но ни одного ключа, ни одного, даже от квартиры.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Raquel [оставаясь в квартире Ракель] Стивен и так уже богат, а у тебя с твоими деньгами, должно быть, был брачный контракт, скажи, что он был?
Emily Он предлагал. Я отказалась.
Raquel Так если ты умрёшь, он получит около сотни миллионов?
Emily Что-то в этом роде.
Raquel Везунчик.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mohamed Karaman [появился без предупреждения в его кабинете в полицейском участке] Чем обязан такому неожиданному визиту?
Emily У меня есть информация о моём муже.
Mohamed Karaman Что за информация?
Emily Похоже, у него были серьёзные финансовые проблемы, и он скрывал это от меня. Я подумала, что это может быть причина, по которой он...
Mohamed Karaman Нанял кого-то, чтобы тебя убить.
Emily Да.
Mohamed Karaman Мы считали его подозреваемым, пока не отследили звонок с его мобильного в ночь нападения на вас. След привёл нас к автоматической системе котировок в его офисе, которая работала ровно пять минут — с десяти минут до девяти и до десяти минут после — это одно из самых чистых алиби, с которыми мы сталкивались.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steven [раздражён, что Дэвид заставил встретиться в переполненном кафе] Чего тебе надо?
David Shaw Оставшуюся часть моих денег.
Steven [фыркает] Ты же не выполнил свою часть сделки, правда?
David Shaw И что?
Steven Так что мне за это будет?
David Shaw Ты получаешь «суперпрекрасную штуку», можно даже назвать её «по-настоящему великолепной».
Steven Что это за «суперпрекрасная штука» такая?
David Shaw Ты на неё смотришь — это «свобода вне тюрьмы», старый партнёр, и палкой её не перешибёшь.
Steven Сколько времени мне дают четыреста тысяч долларов?
David Shaw Сколько рынок позволит.
Steven Мне понадобится несколько дней.
David Shaw У тебя есть четыре часа.
Steven Это невозможно, и ты это знаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steven [Объясняет план убийства Дэвиду] В прошлом году в этом здании было ограбление, вероятный вход — через ворота на въезде. Гранитный фасад создаёт мёртвую зону для камер наблюдения, это не исправили из-за эстетики. Ты заходишь, когда я завтра в восемь выезжаю на карточную игру. Я не трону машину с места, пока не станет чисто. Ворота закрываются за пять секунд. Ты идёшь по правой стороне стены, когда я проезжаю, затем заходишь в лестницу и пользуешься служебным лифтом. Ключ от входной двери подходит и к служебному входу. Я возьму ключ из сумочки Эмили и спрячУ его за трубой на лестнице. Мой ключ уличит меня, её ключ могли потерять или украсть, да и самой её не будет, чтобы объяснить. Замок на служебном входе всегда на засов — она не заметит, даже если проверит. Ты будешь на лестнице в половине десятого, к этому времени Эмили будет принимать ванну, потому что она так делает, когда я играю в карты. Телефон на кухне — отдельная линия. Ровно в десять я позвоню сюда, когда она возьмёт трубку, произойдёт трагическая встреча, которая будет выглядеть как спонтанное нападение тупым предметом. Забери украшения из спальни, отключи замок на служебном входе и сделай вид, что его взломали. Верни ключ за трубу и уходи тем же путём, которым вошёл.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bobby Fain [говорит о богатстве Стивена и Эмили, разговаривая наедине у входа в библиотеку в квартире] Богатые люди — они ведь другие, не такие, как мы с тобой?
Mohamed Karaman Почему ты так думаешь?
Bobby Fain Ну, во-первых, у них денег куда больше...
Mohamed Karaman [усмехается] Отлично, Бобби.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steven [стоит перед столом Стивена] Уверен, кто-нибудь с твоим послужным списком быстро придумает алиби.
David Shaw Уверен, кто-то с моим опытом просто возьмёт деньги и свалит.
Steven Пари на четыреста тысяч, что не сделаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steven [поднимает тост с Мартини с Эмили, готовятся идти на Met Gala] За "украденные моменты".
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steven [в его кабинете в их доме, говоря о Дэвиде] ты прав, он очень талантливый
Emily ты что-нибудь купила?
Steven я сделал ему "предложение"
Emily и?
Steven и он "жует" его
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emily [по телефону] Я больше так не могу, я должна сказать ему сегодня, мне очень жаль.
David Shaw Всё нормально.
Emily [о том, что Стивен удивил её, пригласив на обед] Он никогда так не делал, что-то не так, он знает.
David Shaw Нет, не знает.
Emily Я больше так жить не могу, это несправедливо по отношению к нему. Я должна сказать ему.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Raquel Martinez [в баре] Это безумие, я не понимаю. Я же твоя лучшая подруга, да? Проходит полгода, а ты ни слова не скажешь. Ты его любишь? Ты уйдёшь от Стивена? Говори со мной.
Emily Скажу, если заткнёшься на секунду.
Raquel Martinez Ладно, я слушаю.
Emily Я не говорила, потому что ты обожаешь Стивена, ты же плакала на нашей свадьбе, ради Бога.
Raquel Martinez Я плачу на каждой свадьбе.
Emily Нет, не плачешь, тебе нравится "идея" нас, всем нравится, но ты понятия не имеешь, кто он на самом деле.
Raquel Martinez Стивен, я знаю Стивена.
Emily Нет, не знаешь. Ты не знаешь, что всё должно быть по его правилам, ты не знаешь, что ему на самом деле всё равно, кто я.
Raquel Martinez Что ты собираешься делать?
Emily Не знаю, я придумаю, как ему сказать, он это заслужил.
Raquel Martinez Почему ты думаешь, что он не знает?
Emily Не может быть, ты знаешь, он знает, что что-то не так, но пока всё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steven [встреча в баре] Хочешь выпить?
David Shaw Нет, я в порядке, если только ты не хочешь ещё?
Steven Нет, спасибо.
David Shaw Я попросил тебя встретиться здесь, потому что моё место найти сложно.
Steven [шутливо] Типа в «незаконном» лофте?
David Shaw Можно и так сказать.
Steven [перед уходом из бара] Чувствую себя по уши в богемном гов###, веди меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emily [после прослушивания сообщения Стивена на автоответчике Дэвида, лежа рядом в постели после интимной близости] Что ты собираешься делать?
David Shaw Наверное, позвоню ему, было бы странно, если бы я этого не сделала, правда?
Emily Ты играешь с "огнём".
David Shaw Если тебя так это расстраивает, зачем ты дала ему мой номер?
Emily Я не давала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steven [разговаривают наедине в корме парома, говоря о самозванце, которого Дэвид послал убить Эмили] так кто он такой?
David Shaw кто-то, кого я встретил в «Беркли»
Steven он может быть с тобой связан?
David Shaw сейчас — нет
Steven ты понимаешь, с кем ты б##шься?
David Shaw да, ты тот, кто нанял меня убить жену, потому что сам не мог сделать «грязную работу», я тоже не мог
Steven как ты знаешь, что он ни с кем не говорил?
David Shaw Рон был хорошим парнем
Steven не настолько хорошим
David Shaw ладно, какой план «Б»?
Steven случайно совпадёт, если на неё будет ещё одна покушение
David Shaw [саркастично] ну да, как ты думаешь?
Steven значит, ждём
David Shaw чего?
Steven я тебе сообщу
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дэвид Шоу [по телефону, говоря об их связи] что именно ему сказать?
Эмили расскажи ему всё: сегодня вечером
Дэвид Шоу слушай, мы уже столько продержались, давай ещё день подождём, разберёмся вместе, я помогу тебе
Эмили не знаю
Дэвид Шоу я знаю, я точно знаю
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emily [по телефону] Привет, это я
David Shaw Привет, как ты?
Emily Я забыла обручальное кольцо.
David Shaw Я знаю, я спрятал его до того, как он пришёл.
Emily [выдыхает с облегчением] Слава богу, о чём вы говорили?
David Shaw Он тут был недолго, просто о работе.
Emily Он сказал, что сделал тебе предложение.
David Shaw На самом деле, да.
Emily Какое именно?
David Shaw Это вот то, которое ты ещё не видела.
Emily Я думала, я видела все.
David Shaw Большинство, но не все.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emily [имеется в виду его еженедельная карточная игра] Я не хочу, чтобы ты уходила сегодня вечером
Steven Что случилось?
Emily Мне нужно с тобой поговорить
Steven Уже слишком поздно, они никого не найдут на замену, да и я их на прошлой неделе так хорошо обыграл, что все захотят вернуть деньги.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
David Shaw [встреча в многолюдном кафе] Давай, Стив, человек с твоим резюме может наскрести четыреста тысяч за считанные дни.
Steven [кивок] Где?
David Shaw У меня, не придёшь с деньгами — отправлю запись под названием «Лучшие хиты Стива».
Steven Понял.
David Shaw [протягивает ему счёт] Будь т###о уверен, что придёшь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harrington [разговор наедине в здании дополнительного офиса Миссии США при ООН] Миссис... Тейлор, передавать такого рода информацию, даже супругу, неэтично.
Emily Понимаю.
Harrington Ваш муж покупал американские и иностранные облигации в кредит, используя их как залог, это незаконно, его компания уже почти год под следствием, несколько месяцев назад процентные ставки в США пошли против него, должны были быть страшные требования по марже, но банки, с которыми он связан, скрывали убытки в надежде, что ситуация исправится. Но этого не происходит, рано или поздно эти требования поступят, и когда это случится, ваш муж окажется на мели.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steven [оставляя сообщение на автоответчике Дэвида] Дэвид, привет, это Стивен Тейлор. Я сегодня пораньше заканчиваю и решил зайти посмотреть, как у тебя идут дела. Скажем, около шести, если тебе удобно. Позвони мне в офис, номер 544-1817, буду ждать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
David Shaw [в лофте Дэвида] На что эти пятьсот тысяч?
Steven Чтобы убить жену.
David Shaw Эмили?
Steven Сто тысяч сейчас, четыреста — после дела.
David Shaw Ты с ума сошёл.
Steven Не совсем.
David Shaw Почему?
Steven Ценю твоё любопытство, но мои дела тебя не касаются.
David Shaw А если я пойду прямо к Эмили и расскажу ей всё?
Steven Это будет моё слово против твоего, Винстон.
David Shaw А если я обращусь в полицию?
Steven Ты когда-нибудь был в Бока-Ратоне, Флорида? Там была одна дама, у неё был роман с моложе парнем — он был чертовски хорош в теннисе. Так вот, когда роман закончился, он пропал вместе с её ценными бумагами. Один мой знакомый имеет фото подозреваемого, а полиции нужна только фамилия. Третий удар — пятнадцать лет без условно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emily [разговаривают наедине в кабинете Стивена] Но почему ты положила его ключ на мою связку?
Steven Дэвид угрожал насилием с самого начала, так что когда я увидел тело на кухне, я был уверен, что это он. Ни одна дверь не была взломана, поэтому я предположил, что у него был твой ключ.
Emily Но когда? Я только что им им пользовалась вечером.
Steven Ты уверена? Он использовал твой ключ? Потому что, если я не ошибаюсь, дверь была широко открыта, я видел, как ты заходила.
Emily Возможно.
Steven В таком случае он мог взять твой ключ накануне, ты видела его накануне?
Emily Да.
Steven Я обыскал его карманы и нашёл то, что подумал твоим ключом. Я отреагировал, взял отвертку, взломал дверь, положил ключ обратно в карман, а твой ключ повесил на твою связку. Прости, что заставил тебя через это пройти, это было единственное, что я мог сделать.
Emily Ты когда-нибудь сможешь меня простить?
Steven Я уже простил.
Emily Нам нужно идти в полицию.
Steven Не думаю, что сейчас время для грубой честности. Я подделал улики в деле об убийстве. Я заплатил за шантаж. Я по уши в этом деле, ты тоже. Дэвид может говорить всё, что угодно. Он может сказать, что я нанял его убить тебя, или что он нас шантажировал, счастливую богатую супружескую пару, и тогда получится, что мы убили этого бедолагу, думая, что это был Дэвид. Всё зависит от того, как он захочет играть.
Emily А как насчёт человека, которого я убила?
Steven Ты думаешь, это как-то связано с Дэвидом?
Emily Должно быть.
Steven Ты представляешь, сколько краж происходит в этом городе каждый день? Нет, не представляешь.
Emily Что мы будем делать теперь?
Steven Нам придётся вырваться из этой истории с твоим художником. Есть ли что-то в его лофте, что может связать Дэвида с тобой и мной?
Emily Моё кольцо.
Steven Я думал, ты сказала, что его чинят?
Emily Это была ложь, я оставила его у кровати.
Steven Есть ещё что-то?
Emily Разве этого недостаточно?
Steven Я заберу его.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emily [сидя в кресле Стивена] Ключ от квартиры покойного был на моей связке, кто-то положил его туда после того, как я его убил, и этот кто-то — единственный человек на свете.
Steven Я.
Emily Почему?
Steven Чтобы защитить тебя.
Emily От чего?
Steven [Стивен показывает Эмили фотографии, где она и Дэвид целуются] Твой любовник, если только кто-то другой не прислал мне эти снимки, он звонил мне в офис два месяца назад, хвастался, как сильно ты в него влюбилась, выложил сто тысяч долларов, но хочет ещё.
Emily За что?
Steven За разрыв.
Emily Не верю.
Steven Он говорил про Белиз? Туда он возил всех остальных. Этот парень был настоящим афродизиаком, хотя и с убогими возможностями — научился рисовать в тюрьме штата, а не в Беркли. Не знаю, что дальше, Эмили, не знаю, есть ли у нас «мы». Знаю одно — я сделал всё, чтобы защитить тебя от этого карьерного преступника, которого ты позволила заползти в нашу постель.
Emily Почему ты мне не сказал?
Steven Потому что был уверен, что ты влюблена в него. Ты была?
Emily Я думала, что да. Даже представить не могу, через что я тебя заставила пройти. Это из-за этого у твоего бизнеса проблемы? Банки, маржинальные требования?
Steven Откуда ты знаешь?
Emily Это правда, да?
Steven Да, это правда, но я всегда могу заработать деньги — в этом и кайф, там, черт возьми, море денег, а вот ты одна такая.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steven [шутит с друзьями и деловыми партнерами на Met Gala] Слухи о моей смерти сильно преувеличены.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steven [по громкой связи, при присутствии советников Стивена Нолана и Стайна] На всякий случай, Эллиот, это игра с нулевой суммой, просто, похоже, у тебя для этого не хватает яйц.
Elliot Да пошёл ты, Тейлор, завтра в это время у нас обоих уже не останется ни одного яйца.
Steven Просто не паникуй.
Elliot Чёрт возьми, ты прав.
Steven А тебе какое дело? Ты за день 50 миллионов спустил?
Steven Ты знаешь, как быстро 50 превращаются в 500?
Steven Какой спотовый курс?
Elliot Ты смотришь на это, мы сидим на нуле, а ты мне говоришь «думай о чём-то хорошем»?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stein [Стивену, когда он впервые за день заходит в офис, говоря об их инвестициях в облигации за рубежом] Спреды "раздуваются", и судя по ситуации в Европе, это может превратиться в настоящую бойню.
Steven Так о чём речь?
Stein Речь как минимум о ста пятидесяти базисных пунктах.
Hansen Бундесбанк придётся подтянуть, так что твои йены и другие позиции сильно пострадают.
Steven Так какой у нас риск?
Nolan По моей предварительной модели?
Steven Да, без излишеств.
Nolan [подразумевая наихудший сценарий для их инвестиций] Думай — Чернобыль.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Young Tough [на испанском] эй, Блонди
Young Tough что ты здесь делаешь?
Emily [на испанском] извините, я ищу квартиру 209
Young Tough [указывает на здание, где находится квартира]
Emily [на испанском, указывает на вход в подъезд] сюда? Спасибо
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
6 августа — вторая часть, а дальше что? Все, что известно о 3 сезоне «Уэнсдэй» прямо сейчас
Если пересматривать «Игру престолов» в 2025, сразу видно серию, где все скатилось на дно: и она раньше, чем в 7 сезоне
Рэмбо совершает самоубийство, герой «Эффекта бабочки» тоже: 6 финалов в фильмах, которые мы не увидели — и слава богу
Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Сергей Гилев потрясающе играет злодеев, но в самом ожидаемом сериале года от НТВ стал героем — который, впрочем, тоже часто берется за нож
Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)
Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»
«Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности»
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше