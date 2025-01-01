StevenЯ говорю, что ты не случайно встретил мою жену, я говорю, что ты не учился в Беркли, я говорю, что ты научился рисовать, отсиживая от трёх до шести лет в тюрьме Соледад, за то, что обчистил вдову в Сан-Франциско, это твой второй срок, если я не ошибаюсь, твоё настоящее имя — Уинтон Лагрейндж, родился в чистом трейлерном говне в Барстоу, Калифорния, судимый с 10 лет, ты прошёл путь от карманника до угонщика и мошенника, пока не понял, что умеешь работать с нежным полом, очевидно, ища ту мать, которую едва помнишь, жизнь, состоящая из унылых мелких афер, пока не сейчас.
StevenОна любит «Дэвида Шоу», твоё вымышленное лицо. Хотя это и не важно, потому что ты сделал фундаментальную ошибку. Теперь играй дальше: любовь побеждает всё, Эмили разводится со мной, она выходит за тебя замуж. Судя по твоему прошлому, её советники настаивают на брачном контракте, так что хоть ты и штурмуешь замок, ключей от сокровищницы тебе не видать, никогда!
StevenМелкий мошенник не заботится о фонде, который может купить чёртов Барстоу? Хватит врать. Ты заботишься, иначе мы бы не говорили об этом. Единственное, что не даёт тебе убежать прямо сейчас — гены и жадность.
Mohamed Karaman[после того, как он без предупреждения явился к своему столу в полицейском участке]Я знаю, сколько вы стоите, миссис Тейлор, и такие деньги — всегда мотив. Я разбирал ваше дело тысячу раз, а потом собирал его заново, и всегда на столе оставался один кусочек, как винтик, который не подходит. У погибшего был кошелек, наличные и мелочь, водительские права, даже карта членства в видеопрокате, но ни одного ключа, ни одного, даже от квартиры.
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Raquel[оставаясь в квартире Ракель]Стивен и так уже богат, а у тебя с твоими деньгами, должно быть, был брачный контракт, скажи, что он был?
Mohamed KaramanМы считали его подозреваемым, пока не отследили звонок с его мобильного в ночь нападения на вас. След привёл нас к автоматической системе котировок в его офисе, которая работала ровно пять минут — с десяти минут до девяти и до десяти минут после — это одно из самых чистых алиби, с которыми мы сталкивались.
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Steven[раздражён, что Дэвид заставил встретиться в переполненном кафе]Чего тебе надо?
Steven[Объясняет план убийства Дэвиду]В прошлом году в этом здании было ограбление, вероятный вход — через ворота на въезде. Гранитный фасад создаёт мёртвую зону для камер наблюдения, это не исправили из-за эстетики. Ты заходишь, когда я завтра в восемь выезжаю на карточную игру. Я не трону машину с места, пока не станет чисто. Ворота закрываются за пять секунд. Ты идёшь по правой стороне стены, когда я проезжаю, затем заходишь в лестницу и пользуешься служебным лифтом. Ключ от входной двери подходит и к служебному входу. Я возьму ключ из сумочки Эмили и спрячУ его за трубой на лестнице. Мой ключ уличит меня, её ключ могли потерять или украсть, да и самой её не будет, чтобы объяснить. Замок на служебном входе всегда на засов — она не заметит, даже если проверит. Ты будешь на лестнице в половине десятого, к этому времени Эмили будет принимать ванну, потому что она так делает, когда я играю в карты. Телефон на кухне — отдельная линия. Ровно в десять я позвоню сюда, когда она возьмёт трубку, произойдёт трагическая встреча, которая будет выглядеть как спонтанное нападение тупым предметом. Забери украшения из спальни, отключи замок на служебном входе и сделай вид, что его взломали. Верни ключ за трубу и уходи тем же путём, которым вошёл.
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Bobby Fain[говорит о богатстве Стивена и Эмили, разговаривая наедине у входа в библиотеку в квартире]Богатые люди — они ведь другие, не такие, как мы с тобой?
HarringtonВаш муж покупал американские и иностранные облигации в кредит, используя их как залог, это незаконно, его компания уже почти год под следствием, несколько месяцев назад процентные ставки в США пошли против него, должны были быть страшные требования по марже, но банки, с которыми он связан, скрывали убытки в надежде, что ситуация исправится. Но этого не происходит, рано или поздно эти требования поступят, и когда это случится, ваш муж окажется на мели.
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Steven[оставляя сообщение на автоответчике Дэвида]Дэвид, привет, это Стивен Тейлор. Я сегодня пораньше заканчиваю и решил зайти посмотреть, как у тебя идут дела. Скажем, около шести, если тебе удобно. Позвони мне в офис, номер 544-1817, буду ждать.
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David Shaw[в лофте Дэвида]На что эти пятьсот тысяч?
StevenТы когда-нибудь был в Бока-Ратоне, Флорида? Там была одна дама, у неё был роман с моложе парнем — он был чертовски хорош в теннисе. Так вот, когда роман закончился, он пропал вместе с её ценными бумагами. Один мой знакомый имеет фото подозреваемого, а полиции нужна только фамилия. Третий удар — пятнадцать лет без условно.
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Emily[разговаривают наедине в кабинете Стивена]Но почему ты положила его ключ на мою связку?
StevenДэвид угрожал насилием с самого начала, так что когда я увидел тело на кухне, я был уверен, что это он. Ни одна дверь не была взломана, поэтому я предположил, что у него был твой ключ.
EmilyНо когда? Я только что им им пользовалась вечером.
StevenТы уверена? Он использовал твой ключ? Потому что, если я не ошибаюсь, дверь была широко открыта, я видел, как ты заходила.
StevenЯ обыскал его карманы и нашёл то, что подумал твоим ключом. Я отреагировал, взял отвертку, взломал дверь, положил ключ обратно в карман, а твой ключ повесил на твою связку. Прости, что заставил тебя через это пройти, это было единственное, что я мог сделать.
StevenНе думаю, что сейчас время для грубой честности. Я подделал улики в деле об убийстве. Я заплатил за шантаж. Я по уши в этом деле, ты тоже. Дэвид может говорить всё, что угодно. Он может сказать, что я нанял его убить тебя, или что он нас шантажировал, счастливую богатую супружескую пару, и тогда получится, что мы убили этого бедолагу, думая, что это был Дэвид. Всё зависит от того, как он захочет играть.
Steven[Стивен показывает Эмили фотографии, где она и Дэвид целуются]Твой любовник, если только кто-то другой не прислал мне эти снимки, он звонил мне в офис два месяца назад, хвастался, как сильно ты в него влюбилась, выложил сто тысяч долларов, но хочет ещё.
StevenОн говорил про Белиз? Туда он возил всех остальных. Этот парень был настоящим афродизиаком, хотя и с убогими возможностями — научился рисовать в тюрьме штата, а не в Беркли. Не знаю, что дальше, Эмили, не знаю, есть ли у нас «мы». Знаю одно — я сделал всё, чтобы защитить тебя от этого карьерного преступника, которого ты позволила заползти в нашу постель.