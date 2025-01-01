[Объясняет план убийства Дэвиду]

В прошлом году в этом здании было ограбление, вероятный вход — через ворота на въезде. Гранитный фасад создаёт мёртвую зону для камер наблюдения, это не исправили из-за эстетики. Ты заходишь, когда я завтра в восемь выезжаю на карточную игру. Я не трону машину с места, пока не станет чисто. Ворота закрываются за пять секунд. Ты идёшь по правой стороне стены, когда я проезжаю, затем заходишь в лестницу и пользуешься служебным лифтом. Ключ от входной двери подходит и к служебному входу. Я возьму ключ из сумочки Эмили и спрячУ его за трубой на лестнице. Мой ключ уличит меня, её ключ могли потерять или украсть, да и самой её не будет, чтобы объяснить. Замок на служебном входе всегда на засов — она не заметит, даже если проверит. Ты будешь на лестнице в половине десятого, к этому времени Эмили будет принимать ванну, потому что она так делает, когда я играю в карты. Телефон на кухне — отдельная линия. Ровно в десять я позвоню сюда, когда она возьмёт трубку, произойдёт трагическая встреча, которая будет выглядеть как спонтанное нападение тупым предметом. Забери украшения из спальни, отключи замок на служебном входе и сделай вид, что его взломали. Верни ключ за трубу и уходи тем же путём, которым вошёл.