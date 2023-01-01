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Идеальное убийство
Идеальное убийство, 1998: актеры и роли
A Perfect Murder
Идеальное убийство
1998 / США
6.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Идеальное убийство, 1998: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эндрю Дэвис
Andrew Davies
В ролях
Майкл Дуглас
Michael Douglas
Гвинет Пэлтроу
Gwyneth Paltrow
Вигго Мортенсен
Viggo Mortensen
Дэвид Суше
David Suchet
Майкл П. Моран
Michael P. Moran
Новелла Нельсон
Novella Nelson
Констанс Тауэрс
Constance Towers
Сарита Чоудри
Sarita Choudhury
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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