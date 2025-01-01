[Сразу после того, как включили холодную воду в парной, где старая, больная и с ослабленным сердцем Элис обездвижена]

Alice Baring Ааа... Аааааа...

Alice Baring ААА... ААААААА!

Я принимаю это за ААА... ДА!

[Она выключает кран]

[Марта уходит из ванной]

[Когда выходит из дома престарелых, Марта сталкивается с монахиней, которая отвечает за уход. Говорит об Элис, меняя гнев на мягкий, ласковый тон]

О! Сестра... Она просит немного больше времени, говорит, что это помогает суставам...