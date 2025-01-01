Martha Baring[Когда выходит из дома престарелых, Марта сталкивается с монахиней, которая отвечает за уход. Говорит об Элис, меняя гнев на мягкий, ласковый тон]О! Сестра... Она просит немного больше времени, говорит, что это помогает суставам...
Sister O'ShaughnessyОна неисправима! Дам ей ещё пять минут.
Alice BaringОна никогда не любила моего сына Джека. Всё, чего она хотела — это этот ребёнок. После того как он появился на свет, она отодвинула моего сына на задний план, взяла Джексона и настроила его против отца... и против меня. Она поступит с тобой так же.