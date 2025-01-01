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Киноафиша Фильмы Наследство Цитаты из фильма Наследство

Цитаты из фильма Наследство

Alice Baring Я всегда хотел(а) тебе кое-что сказать. Ты пахнешь как навоз.
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Martha Baring Какие ей ты сказала лжи? Ответь мне!
[Элис просто смотрит на неё]
Martha Baring Ответь мне!
Alice Я есть, ты просто не видишь моего пальца.
🧡
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Martha Baring Я хочу, чтобы эта лживая с#к#ва ушла из моего дома.
Helen Здесь для них только место.
🧡
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[о свадебном кольце Хелен]
Alice Давай посмотрим на наручник.
🧡
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Doctor Ты была умна, сказав ему, что беременна.
Debbie Да, большинство мужиков убегают, услышав это.
🧡
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Alice Baring [кормит уток] Я кормлю их всей аптекой. Изжога, язвы, давление. Теперь они ко всему устойчивы. Самые старые конфедераты в Америке.
🧡
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Jackson Baring Ты производишь лучшее впечатление, когда без одежды.
🧡
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Alice Baring Никто не уходит от Марты.
🧡
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Martha Baring Почему ты просто не будешь разумной? Оставишь свою жизнь, работу, друзей и переедешь сюда к контролирующей старушке и к этому большому ранчо дерьма.
Helen Ты не ТАКАЯ старая.
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Martha Baring Вставай! Ты что, считаешь себя уличной кошкой, которая гадит у дороги?
🧡
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Martha Baring [Сразу после того, как включили холодную воду в парной, где старая, больная и с ослабленным сердцем Элис обездвижена] Теперь держись подальше от моего сына!
Alice Baring Ааа... Аааааа...
Martha Baring Ты поняла?
Alice Baring ААА... ААААААА!
Martha Baring Я принимаю это за ААА... ДА!
[Она выключает кран]
Martha Baring Прощай, Элис.
[Марта уходит из ванной]
Martha Baring [Когда выходит из дома престарелых, Марта сталкивается с монахиней, которая отвечает за уход. Говорит об Элис, меняя гнев на мягкий, ласковый тон] О! Сестра... Она просит немного больше времени, говорит, что это помогает суставам...
Sister O'Shaughnessy Она неисправима! Дам ей ещё пять минут.
Martha Baring ...Десять сделай.
🧡
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Alice Baring Она никогда не любила моего сына Джека. Всё, чего она хотела — это этот ребёнок. После того как он появился на свет, она отодвинула моего сына на задний план, взяла Джексона и настроила его против отца... и против меня. Она поступит с тобой так же.
🧡
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Alice Она была конюшей, гребла лошадиную дерьм###!
🧡
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Martha Baring В тебе много потенциала для городской девчонки
Helen Спасибо. Ты отличный лжец
🧡
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