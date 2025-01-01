Я сделал это! Я сделал это! Я настоящий успех! Я продал все, все свои картины. Тебе больше не за что меня стыдиться. Я богат! Разве это не то, чего ты хотела? Разве мы теперь не счастливы? Ты же понимаешь, что всё, что я делаю, я делаю для тебя? Всё особенное во мне — это ты.