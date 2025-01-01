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Киноафиша Фильмы Большие надежды Цитаты из фильма Большие надежды

Цитаты из фильма Большие надежды

Finn Каково это — не чувствовать ничего?
Estella Скажем, была маленькая девочка, и с тех пор, как она начала понимать, ей внушали страх... скажем, её учили бояться дневного света. Ей говорили, что это её враг, что он причинит ей боль. А потом в один солнечный день ты просишь её выйти поиграть, а она не хочет. Ты же не будешь на неё злиться, правда?
Finn Я знал эту девочку и видел свет в её глазах, и что бы ты ни говорил и ни делал, я до сих пор это вижу.
Estella Мы — это мы. Люди не меняются.
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Finn Я сделал это! Я сделал это! Я настоящий успех! Я продал все, все свои картины. Тебе больше не за что меня стыдиться. Я богат! Разве это не то, чего ты хотела? Разве мы теперь не счастливы? Ты же понимаешь, что всё, что я делаю, я делаю для тебя? Всё особенное во мне — это ты.
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Ms. Nora Digger Dinsmoor Она только разбьёт тебе сердце, это факт. И хоть я тебя предупреждаю, хоть гарантирую, что эта девчонка только боль причинит, ты всё равно будешь за ней гоняться. Разве не прекрасна любовь?
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Finn Это моё сердце, и оно разбито.
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Finn Я не собираюсь рассказывать историю так, как она была на самом деле. Я расскажу её так, как я её помню.
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Finn Эстелла?
Estella Финн? Это ты?
Finn Это твоя маленькая девочка?
Estella Да. Мне пришлось её привести. Хотела показать ей это место.
Finn Ты часто сюда возвращалась?
Estella Нет.
Finn Я тоже.
Estella Так... Я много о тебе слышала. Ты преуспеваешь.
Finn У меня всё нормально.
Estella Для меня всё было... по-другому. Долгое время я держала в себе...
Finn Что?
Estella Я думаю о тебе. Очень часто в последнее время.
Finn Я рад.
Estella Ты можешь когда-нибудь меня простить?
Finn Ты меня совсем не знаешь?
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Finn Всё, что я когда-либо делал, я делал для тебя.
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Finn Это огромная кошка! Самая большая, что я когда-либо видел! Чем ты её кормишь?
Ms. Nora Digger Dinsmoor Другими кошками.
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Finn Если это не любовь, то я не уверен, что справлюсь с настоящей.
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Estella Мне очень нравится, как ты танцуешь.
[после того, как переспала с Финном]
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Prisoner Ты грызу ногти? Плохая привычка. Все говорят, что глаза — зеркало души. Чепуха. Настоящий знак джентльмена — это руки.
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Estella Мы такие, какие есть, люди не меняются.
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Finn Прошло семь лет, я перестал ходить в "Парадизо Пердутто", перестал рисовать. Я отбросил фантазии о богатстве и о той небесной девушке, которая меня не хотела. Со мной этого больше не случится. Я всё понял. Я решил повзрослеть.
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Finn Ночь, когда сбылись все мои мечты, и как все счастливые концовки, Это была трагедия, моя собственная трагедия, ведь я преуспел. Я оторвался от Джо, от прошлого, от бездны, от нищеты. Я придумал себя заново. Я сделал это жестоко, но я сделал это. Я был свободен!
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Uncle Joe Нет ничего сложнее, чем получить свой шанс. По крайней мере, я так слышал.
🧡
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Ms. Nora Digger Dinsmoor [Наблюдает, как молодой Финн и молодая Эстелла танцуют] Улыбайся, улыбайся, улыбайся, улыбайся...
[к Финну]
Ms. Nora Digger Dinsmoor Ладно, не улыбайся.
🧡
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Estella - Age 10 Он не отравлен.
🧡
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