EstellaСкажем, была маленькая девочка, и с тех пор, как она начала понимать, ей внушали страх... скажем, её учили бояться дневного света. Ей говорили, что это её враг, что он причинит ей боль. А потом в один солнечный день ты просишь её выйти поиграть, а она не хочет. Ты же не будешь на неё злиться, правда?
FinnЯ знал эту девочку и видел свет в её глазах, и что бы ты ни говорил и ни делал, я до сих пор это вижу.
FinnЯ сделал это! Я сделал это! Я настоящий успех! Я продал все, все свои картины. Тебе больше не за что меня стыдиться. Я богат! Разве это не то, чего ты хотела? Разве мы теперь не счастливы? Ты же понимаешь, что всё, что я делаю, я делаю для тебя? Всё особенное во мне — это ты.
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Ms. Nora Digger DinsmoorОна только разбьёт тебе сердце, это факт. И хоть я тебя предупреждаю, хоть гарантирую, что эта девчонка только боль причинит, ты всё равно будешь за ней гоняться. Разве не прекрасна любовь?
FinnПрошло семь лет, я перестал ходить в "Парадизо Пердутто", перестал рисовать. Я отбросил фантазии о богатстве и о той небесной девушке, которая меня не хотела. Со мной этого больше не случится. Я всё понял. Я решил повзрослеть.
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FinnНочь, когда сбылись все мои мечты, и как все счастливые концовки, Это была трагедия, моя собственная трагедия, ведь я преуспел. Я оторвался от Джо, от прошлого, от бездны, от нищеты. Я придумал себя заново. Я сделал это жестоко, но я сделал это. Я был свободен!
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Uncle JoeНет ничего сложнее, чем получить свой шанс. По крайней мере, я так слышал.
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Ms. Nora Digger Dinsmoor[Наблюдает, как молодой Финн и молодая Эстелла танцуют]Улыбайся, улыбайся, улыбайся, улыбайся...