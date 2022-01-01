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Джефферсон в Париже
Джефферсон в Париже, 1995: актеры и роли
Jefferson in Paris
Джефферсон в Париже
1995 / Франция / США
5.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Джефферсон в Париже, 1995: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Айвори
James Ivory
В ролях
Ник Нолти
Nick Nolte
Грета Скакки
Greta Scacchi
Тэнди Ньютон
Thandiwe Newton
Гвинет Пэлтроу
Gwyneth Paltrow
Сет Гиллиам
Seth Gilliam
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