Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джефферсон в Париже Джефферсон в Париже
Киноафиша Фильмы Джефферсон в Париже Джефферсон в Париже, 1995: актеры и роли
Jefferson in Paris Джефферсон в Париже 1995 / Франция / США
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Джефферсон в Париже, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Айвори James Ivory
В ролях
Ник Нолти Ник Нолти Nick Nolte Грета Скакки Грета Скакки Greta Scacchi Тэнди Ньютон Тэнди Ньютон Thandiwe Newton Гвинет Пэлтроу Гвинет Пэлтроу Gwyneth Paltrow Сет Гиллиам Seth Gilliam Джеймс Эрл Джонс Джеймс Эрл Джонс James Earl Jones Саймон Кэллоу Саймон Кэллоу Simon Callow Микаэль Лонсдаль
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Приложение киноафиши