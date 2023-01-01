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Миссис Паркер и порочный круг
Миссис Паркер и порочный круг, 1994: актеры и роли
Mrs. Parker and the Vicious Circle
Миссис Паркер и порочный круг
1994 / США / Канада
6.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Миссис Паркер и порочный круг, 1994: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Алан Рудольф
Alan Rudolph
В ролях
Дженнифер Джейсон Ли
Jennifer Jason Leigh
Кэмпбелл Скотт
Campbell Scott
Мэттью Бродерик
Matthew Broderick
Питер Галлахер
Peter Gallagher
Дженнифер Билз
Jennifer Beals
Эндрю МакКарти
Andrew McCarthy
Уоллес Шоун
Wallace Shawn
Гвинет Пэлтроу
Gwyneth Paltrow
Марта Плимптон
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