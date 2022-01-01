Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Крик
Крик, 1991: актеры и роли
Shout
Крик
1991 / США
5.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Крик, 1991: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеффри Хорнадэй
Jeffrey Hornaday
В ролях
Джон Траволта
John Travolta
Джэми Уолтерс
Хизер Грэм
Heather Graham
Ричард Джордан
Richard Jordan
Линда Фиорентино
Linda Fiorentino
Скотт Коффи
Scott Coffey
Гленн Куинн
Glenn Quinn
Майкл Бэколл
Michael Bacall
Гвинет Пэлтроу
Gwyneth Paltrow
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь