Randolph AshГоворят, женщины меняются. Так оно и есть, но ты неизменно меняешься. Как тот тихий поток падающей реки, от истока до последнего объятия, в тихом омуте всегда обновляющейся и вечно движущейся вперёд, от начала до конца, бесчисленное множество капель воды.
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Roland MichellТак что же мы теперь будем делать? Попытаемся опередить их во Францию или... или просто будем пялиться друг на друга?
Roland MichellНу, я... мне нужно было увидеть твоё лицо. Просто хотел дать понять, что всё, что случилось в Уитби, а случилось, к сожалению, мало, — это не из-за тебя. Совсем нет. Я просто не хотел бросаться в что-то сразу. Хотя я и хотел, и хочу... очень сильно. Просто не хотел всё испортить. И я просто хочу увидеть —
[прочищает горло]
Roland MichellХочу понять, есть ли между нами «мы». Тебе бы это понравилось?
Maude[они стоят на камнях в реке и смотрят на водопад, который Моуд вспоминает из одного из стихотворений Кристабел, в котором описывается пещера за водопадом. Поделившись этим с Роландом, он сразу начинает раздеваться]Знаю, это ужасно по-английски — так говорить, но какого хрена ты делаешь?