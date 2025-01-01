Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Одержимость Цитаты из фильма Одержимость

Цитаты из фильма Одержимость

Christabel LaMotte Я не могу позволить тебе сжечь меня дотла, и в то же время не могу устоять перед тобой. Ни один простой человек не может стоять в огне и не сгореть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Randolph Ash Вы меня порезали, мадам.
Christabel LaMotte Извините. Я хотела только поцарапать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Randolph Ash Говорят, женщины меняются. Так оно и есть, но ты неизменно меняешься. Как тот тихий поток падающей реки, от истока до последнего объятия, в тихом омуте всегда обновляющейся и вечно движущейся вперёд, от начала до конца, бесчисленное множество капель воды.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Roland Michell Так что же мы теперь будем делать? Попытаемся опередить их во Францию или... или просто будем пялиться друг на друга?
Maude Вот в чём вопрос, не правда ли?
Roland Michell М-м
Maude У меня есть ещё один вопрос для тебя.
Roland Michell Что за вопрос?
Maude Что ты на самом деле здесь делаешь?
Roland Michell Ну, я... мне нужно было увидеть твоё лицо. Просто хотел дать понять, что всё, что случилось в Уитби, а случилось, к сожалению, мало, — это не из-за тебя. Совсем нет. Я просто не хотел бросаться в что-то сразу. Хотя я и хотел, и хочу... очень сильно. Просто не хотел всё испортить. И я просто хочу увидеть —
[прочищает горло]
Roland Michell Хочу понять, есть ли между нами «мы». Тебе бы это понравилось?
[Мод наклоняется и целует Роланда]
Roland Michell Буду считать, что да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maude [утро после того, как они переспали, но Роланд положил этому конец] Ладно, давайте не будем долго это обсуждать. Это случилось. Мы оба взрослые люди...
Roland Michell Говори за себя.
Maude Боюсь представить, что с тобой будет, когда ты действительно переспишь с кем-то.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фергус Митчелл опять опаздывает?
Блэкэддер Роланд попросил ещё один выходной, Фергус.
Фергус Да ну? Куда он делся?
Блэкэддер Я не спрашивал, и он не сказал. Он же америкос, чёрт возьми. Наверняка торгует наркотой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Роланду на утро после их первой ночи вместе и первого поцелуя]
Maude Не могу представить, как ты после того, как действительно переспишь с кем-то!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Christabel LaMotte Твои руки дрожат. Ты боишься?
Randolph Ash Нет... немного.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maude [они стоят на камнях в реке и смотрят на водопад, который Моуд вспоминает из одного из стихотворений Кристабел, в котором описывается пещера за водопадом. Поделившись этим с Роландом, он сразу начинает раздеваться] Знаю, это ужасно по-английски — так говорить, но какого хрена ты делаешь?
Roland Michell Как иначе мы узнаем, есть ли там пещера?
[погружается в воду]
Maude [улыбается, говорит ни с кем] Можно было бы кого-нибудь спросить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Roland Michell Поэтов больше не существует.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Roland Michell Не волнуйся обо мне. Я такой, знаешь, смывай и махай рукой.
[видит отталкивающее выражение Мауд]
Roland Michell Забудь, что я сказал.
Maude Постараюсь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Roland Michell Сколько ты берёшь за час? Примерно.
Fergus О, эээ, не знаю, 500.
Roland Michell Фунтов?
Fergus Мм.
Roland Michell Ё-моё! Не зря у тебя такой шикарный коридор.
Fergus Спасибо.
Roland Michell Ладно, я хочу купить 7 минут адвокатской тайны прямо сейчас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Первый сезон был только разминкой: Netflix запустил продолжение «Задачи трех тел» и привел с собой звезду «Игры престолов»
22 дня без сна, чтобы досмотреть до конца: сколько на самом деле серий в «Великолепном веке» — в России показали иначе
«Сегун» был разминкой: «Вождь войны» с Джейсоном Момоа может стать главным историческим хитом десятилетия
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков
«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов
Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»
Сергей Гилев потрясающе играет злодеев, но в самом ожидаемом сериале года от НТВ стал героем — который, впрочем, тоже часто берется за нож
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше