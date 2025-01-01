Laurie Эм, ты, кажется, здесь эксперт по кометам. Что было в прошлый раз?

Em Та пролетела больше ста лет назад, но гораздо дальше.

Laurie Но мы знаем, что тогда произошло?

Em Тогда ничего не случилось, она была слишком далеко.

Laurie Так есть ли повод сейчас паниковать?

Em Ну, то есть, в этот раз она намного ближе.

Laurie Что это значит?

Em Ладно. Я ещё кое-что прочитала...

Lee Опять история!

Em Ещё одна. Это событие называется Тунгусским. Это была комета или метеорит, что-то такое, что вошло в атмосферу над Сибирью и взорвалось в воздухе. Так что физически он не ударился о землю, не оставил кратера, ничего такого, но сила взрыва повалила деревья на сотни миль. И погибло всего человек один-два.

Laurie Это же Сибирь. Там, наверное, было всего пара человек.

Em Да, но они не обязательно...

Mike [шутливо] Он уничтожил всё население Сибири.

Laurie В общем, да.

Laurie Ну, это меня не сильно успокаивает.

Kevin А когда это было?

Em Где-то в 1908-м, 1903-м...