HughДа, мы в другой реальности, потому что в той, откуда я, мой лучший друг не переспал с моей женой.
MikeХью, ты не понимаешь, что я говорю? Всё началось сегодня вечером, и если существует миллион разных реальностей, я переспал с твоей женой в каждой из них.
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MikeНет, мы не разделяемся. Просто пойдём двумя разными группами.
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MikeВсю ночь мы переживали... где-то там есть тёмная версия нас. А что если мы — эта тёмная версия?
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HughПослушай это. Вот что он написал: «Существует другая теория: что два состояния продолжают существовать... отдельно и без когерентности друг с другом, каждое создавая новую ветвь реальности... основанную на двух исходах. Квантовая декогерентность гарантирует, что разные исходы... не взаимодействуют друг с другом.»
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[последние слова]
Kevin[звонок его телефона]Странно. Это ты мне звонишь. Алло?
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MikeЕсли мы сейчас рухнем, я рухну на них первым. Не буду ждать, пока они рухнут на нас.
HughЭй, эй, Майк.
MikeЯ пойду туда и просто их порешу.
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KevinА потом он повёл меня в какой-то бар для юристов.
EmЕщё одна. Это событие называется Тунгусским. Это была комета или метеорит, что-то такое, что вошло в атмосферу над Сибирью и взорвалось в воздухе. Так что физически он не ударился о землю, не оставил кратера, ничего такого, но сила взрыва повалила деревья на сотни миль. И погибло всего человек один-два.
LaurieЭто же Сибирь. Там, наверное, было всего пара человек.