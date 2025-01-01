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Цитаты из фильма Связь

Hugh Да, мы в другой реальности, потому что в той, откуда я, мой лучший друг не переспал с моей женой.
Mike Хью, ты не понимаешь, что я говорю? Всё началось сегодня вечером, и если существует миллион разных реальностей, я переспал с твоей женой в каждой из них.
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Mike Нет, мы не разделяемся. Просто пойдём двумя разными группами.
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Mike Всю ночь мы переживали... где-то там есть тёмная версия нас. А что если мы — эта тёмная версия?
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Hugh Послушай это. Вот что он написал: «Существует другая теория: что два состояния продолжают существовать... отдельно и без когерентности друг с другом, каждое создавая новую ветвь реальности... основанную на двух исходах. Квантовая декогерентность гарантирует, что разные исходы... не взаимодействуют друг с другом.»
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[последние слова]
Kevin [звонок его телефона] Странно. Это ты мне звонишь. Алло?
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Mike Если мы сейчас рухнем, я рухну на них первым. Не буду ждать, пока они рухнут на нас.
Hugh Эй, эй, Майк.
Mike Я пойду туда и просто их порешу.
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Kevin А потом он повёл меня в какой-то бар для юристов.
Em Бар для юристов?
Kevin Да. Типа бара для юристов. Не знаю. Там все казались юристами. Я чувствовал себя единственным без галстука.
Em Может, тебе стоит запастись галстуком на экстренный случай.
Kevin Да, на случай проблем с одеждой.
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Hugh Это записи Брайана из плана урока для его класса. «Декогеренция и кот Шрёдингера.»
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Mike Давай выпьем.
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[первые реплики]
Кевин [по телефону] Мне казалось, что у меня полно времени.
Эм Я знаю. Всё нормально. Со мной всё хорошо.
Кевин Да. Мы, эм... только что съехали с шоссе.
Эм Да? Хью забирал тебя с работы или...
Кевин Да, он ехал из Окленда. Опять опоздал, конечно. Потом я подвёз его... А потом он повёз меня в какой-то бар для адвокатов.
Эм Бар для адвокатов?
Кевин Да. Типа адвокатский бар. Не знаю. Там все казались адвокатами. Мне показалось, что я был единственным без галстука.
Эм Возможно, тебе стоит купить галстук на крайний случай.
Кевин Да, для гардеробных экстренных случаев.
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Laurie Эм, ты, кажется, здесь эксперт по кометам. Что было в прошлый раз?
Em Та пролетела больше ста лет назад, но гораздо дальше.
Laurie Но мы знаем, что тогда произошло?
Em Тогда ничего не случилось, она была слишком далеко.
Laurie Так есть ли повод сейчас паниковать?
Em Ну, то есть, в этот раз она намного ближе.
Laurie Что это значит?
Em Ладно. Я ещё кое-что прочитала...
Lee Опять история!
Em Ещё одна. Это событие называется Тунгусским. Это была комета или метеорит, что-то такое, что вошло в атмосферу над Сибирью и взорвалось в воздухе. Так что физически он не ударился о землю, не оставил кратера, ничего такого, но сила взрыва повалила деревья на сотни миль. И погибло всего человек один-два.
Laurie Это же Сибирь. Там, наверное, было всего пара человек.
Em Да, но они не обязательно...
Mike [шутливо] Он уничтожил всё население Сибири.
Laurie В общем, да.
Em Понятно.
Laurie Ну, это меня не сильно успокаивает.
Kevin А когда это было?
Em Где-то в 1908-м, 1903-м...
[Внезапно они слышат, как кто-то стучит в дверь, и пугаются]
🧡
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Amir [Смотрит на его фото изнутри коробки] Это фото сделано сегодня вечером.
Em Что? Откуда ты знаешь?
Amir Я сегодня купил этот свитер, значит фото с сегодняшнего вечера.
🧡
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