Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тайна тёмной комнаты Тайна тёмной комнаты
Киноафиша Фильмы Тайна тёмной комнаты Тайна тёмной комнаты, 2014: актеры и роли
Тайна тёмной комнаты 2014 / Россия
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Тайна тёмной комнаты, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ольга Беляева Olga Belyaeva
В ролях
Сергей Никоненко Сергей Никоненко Sergey Nikonenko Виктор Сухоруков Виктор Сухоруков Галина Польских Галина Польских Ирина Скобцева Ирина Скобцева Константин Крюков Константин Крюков Иван Агапов Иван Агапов Екатерина Воронина Нина Маслова Нина Маслова Егор Губарев Egor Gubarev
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Приложение киноафиши