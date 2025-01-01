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Цитаты из фильма Каникулы

Clark Griswald Я думаю, у вас всех крыша поехала. До этого чертового парка развлечений десять часов езды, а вы уже хотите сдаться! Ну, скажу вам что: это больше не каникулы. Это — квест. Квест за весельем! Я собираюсь повеселиться, и вы тоже повеселитесь. Мы все так чертовски надерёмся, что нам понадобится пластика, чтобы убрать эти проклятые улыбки! Вы будете насвистывать «Zip-A-Dee Doo-Dah» прямо из своих задниц! Ха-ха-ха. Я, наверное, с ума сошёл, я отправился в паломничество, чтобы увидеть лося! Слава Марти Лосю! Чёрт побери!
Rusty Griswold [берёт Кларка за плечо] Пап, хочешь аспирин или что?
Clark Griswald ...НЕ ТРОГАЙ!
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Cousin Vicki Я встречаюсь с парнем и целуюсь по-французски.
Audrey Griswold И что? Все так делают.
Cousin Vicki Да, но папа говорит, что я в этом лучшая.
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Clark Griswald Извините, не подскажете, как попасть обратно на скоростную трассу?
Pimp Чё с тёщей твоей!
Clark Griswald Большое спасибо.
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[Произнесено тоном исповеди для тёти Эдны, равнодушно]
Clark Griswald О, Боже, облегчи наши страдания в этот наш час великой печали. Да, прими эту хорошую и порядочную женщину в объятия твои, в стадо твоё на небесах, там, где светло. И Моав лежал у края Ханаанских земель, и да, хоть индуисты говорят о карме, я умоляю тебя: дай ей... дай ей передохнуть.
Ellen Griswold Кларк... Кларк... Это серьёзное дело. Я сделаю это сама.
Clark Griswald Дорогая, я не рукоположенный священник, я стараюсь изо всех сил, хорошо?
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Motorcycle Cop Вы знаете, какое наказание за жестокое обращение с животными в нашем штате?
Clark Griswald Нет, сэр, не знаю.
Motorcycle Cop Ну... скорее всего, довольно суровое.
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Rusty Griswold Вау, пап, мы, наверное, перепрыгнули этот перила на 50 ярдов.
Clark Griswald В этом, Русс, нечем гордиться...
[пауза, пока Расти уходит]
Clark Griswald [гордо] ...на 50 ярдов...
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[после съезда с дороги]
Ellen Griswold Кажется, я сломала нос.
Rusty Griswold Я себе мозг пронзил.
Audrey Griswold У меня только что начались месячные.
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[Кларк бьёт по статуе Марти Лося]
Ellen Griswold Кларк, что ты делаешь?
Clark Мы смотрим его передачи... Покупаем его игрушки, ходим на его фильмы... он нам должен. Разве он нам не должен, а? Он должен Грисвольдам, правда? Чёрт возьми, да, должен!
Ellen Griswold Кларк, ты меня пугаешь.
Clark НЕ БОЙСЯ! Я просто думаю, что кто-то нам должен объяснения, вот и всё!
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Rusty Griswold Это настоящий пистолет, мам?
Ellen Griswold Не знаю, Расти, но когда всё это закончится, твой отец... возможно, ненадолго уедет.
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Lasky, Guard at Walleyworld Извиняйте, ребята, парк закрыт. Лось у входа, должно быть, вам сказал.
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Cousin Eddie Я не понимаю, почему это называется «Гамбургер Хэлпер». Оно и само по себе отлично, а? Мне оно больше нравится, чем «Тунец Хэлпер», тебе не кажется, Кларк?
Clark Griswald Ты здесь у нас гурман, Эдди.
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Rusty Griswold Эй, у тебя есть Пак-Мэн?
Cousin Dale Нет.
Rusty Griswold А у тебя есть Космические захватчики?
Cousin Dale Нет.
Rusty Griswold А астероиды?
Cousin Dale Нет, но у папы есть. Иногда он даже на унитаз не может сесть.
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Ellen Griswold Оставайся в машине! На улице жарко и опасно.
Aunt Edna Не указывай мне, что делать! Я буду делать, что хочу! Мне не следовало ехать в эту поездку с вами, надо было лететь самолётом... и он...
[указывает на Кларка]
Aunt Edna Ему вообще не следовало иметь водительские права! Его надо за решётку!
Ellen Griswold Сядь и ЗАТКНИСЬ! Сместись с этого места, и я тебе губу раскрою!
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Ellen Griswold Кларк, давай лучше пропустим дом из грязи. Думаю, Додж-Сити — это уже достаточно развлечений на сегодня. К тому же, Катя с Эдди нас ждут.
Clark Griswald Это же живая история, Эллен. Но если хочешь увидеть кузенов — твое право. Лично я лучше посмотрю на кучу грязи, чем на Эдди.
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Тётя Эдна Я боялась, что нас остановят, Кларк. Ты же уже тысячи миль превышаешь скорость!
Расти Грисволд Папа не гнал. Нас остановили, потому что папа забыл...
Эллен Грисволд Он гнал, Расти!
Расти Грисволд Нет, не гнал, мам. Он...
Кларк Расти! Послушай маму. Я гнал. Я летел, как сумасшедший. Всем нам стоит быть благодарными этому человеку, что он остановил нас. Видите, дети...
[мотоциклист-полицейский появляется у окна машины с поводком для собаки]
Полицейский на мотоцикле Вот поводок, сэр. Я вернусь, чтобы убрать остатки туши с дороги.
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Marty Moose Извините, ребята! Мы закрыты на две недели — будем чистить и ремонтировать любимый парк развлечений Америки. Извините, ага, ага, ага!
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Ellen Griswold В следующий раз, когда у тебя начнётся очередной приступ, я была бы признательна, если бы ты подумал о наших детях.
Clark Griswald О чём ты говоришь?
Ellen Griswold Ты не понимаешь? После всего, что произошло, ты всё ещё не врубился?
Clark Griswald Я просто хочу устроить нашей семье немного веселья.
Ellen Griswold Ох, хватит, Кларк! Я знаю, что ты называешь семейным отдыхом. Завтра ты, наверное, убьёшь администратора, ограбишь Макдональдс и повезёшь нас на тысячу миль в объезд, чтобы посмотреть на самую большую кучу грязи в мире!
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Clark Griswald [говорят про тетю Эдну] Она не может весить больше 45 килограммов.
Ellen Griswald О, нет. Ты же не можешь просто посадить её на крышу.
Audrey Griswald Может, ещё как может!
Clark Griswald Хочешь, чтобы я её на капот пристегнул? Она будет в порядке. Не дождь же собирается идти, или что-то в этом роде.
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Ellen Griswold Это слишком опасно, Кларк. Нам здесь делать нечего, в таком районе!
Clark Griswald О, не знаю, дорогая. Это та Америка, которую мы никогда не видим.
Ellen Griswold [саркастично] Отлично!
Clark Griswald Э-э... нет, это плохо. Нельзя просто закрывать глаза на беды городских окраин. Видишь этих бедняков?
[слышны выстрелы и крики женщины]
Clark Griswald Скатывайте их!
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Lasky, Guard at Walleyworld Твой папа когда-нибудь кого-нибудь убивал?
Rusty Только собаку. Ах да, и тётю Эдну.
Clark Griswald Эй, ты этого не докажешь, Расс.
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Clark Griswald Помассирую спинку, дорогая?
Ellen Griswold Я уже сделала спину.
Clark Griswald А передок помассирую?
Ellen Griswold Иди к себе передок трогай.
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Clark Griswald Настоящий томатный кетчуп, Эдди?
Cousin Eddie Только лучший, конечно.
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[Кларка только что остановил полицейский на мотоцикле из Колорадо]
Кларк Грисволд Здравствуйте, офицер, в чём проблема?
Полицейский на мотоцикле Вылезай из машины!
[Кларк выходит из машины]
Кларк Грисволд Я вроде не превышал скорость. Может, я как-то зигзагами ехал?
Полицейский на мотоцикле Закрой рот, сэр! Знаете, если бы я не был в форме, я бы расколол вам череп прикладом этого револьвера быстрее, чем вы успеете сказать «полицейское насилие»!
Кларк Грисволд Ну, что бы я ни натворил, уверен, смогу объяснить...
[полицейский на мотоцикле силой хватает Кларка за руку и ведёт к задней части машины, к которой ещё привязана собачья цепь]
Полицейский на мотоцикле Объясни-ка это, ты с##а!
Кларк Грисволд О, боже...
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[В заднем дворе кузена Норми под проливным дождём]
Эллен Грисволд Мы не можем оставить её на веранде!
Кларк Грисволд Ты хочешь, чтобы я спрятал её в ночном сейфе в ритуальном бюро?
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Ellen Griswold Господи, мы любили эту женщину всем сердцем.
Audrey Griswold Не надо драматизировать, мам.
Ellen Griswold Заткнись.
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Clark Griswald Ты не можешь думать, что я сделал это нарочно? Слушай... Я привязал его к заднему бамперу, пока собирал машину. Всё было очень сумбурно. Наверное, забыл. Мне очень жаль, я чувствую себя ужасно.
Motorcycle Cop Как ты думаешь, как себя чувствует эта маленькая собачка?
Clark Griswald Слушай, я же сказал, что мне жаль. Это действительно была случайность.
Motorcycle Cop Ну, пожалуй, могу в это поверить, сэр. Но жаль... У меня в детстве была такая же собачка.
[и Кларк, и мотоциклист с грустью смотрят на пустую дорогу позади]
Motorcycle Cop Бедный пёсик. Наверное, бежал за вами целую милю.
[наворачиваются слёзы]
Motorcycle Cop Жёсткий маленький пёс...
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[Посреди пустыни. Кларк сходит с ума, бегая по холмам. Два индейца на лошадях наблюдают за ним]
Clark Griswald Чертишься мимо заправки каждые сто метров на протяжении тысячи миль, а когда она реально нужна — приходится идти пешком. Так пустыню не покоришь!
[Кашляет и продолжает ругаться]
Cowboy Какой же этот идиот.
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[повторяющаяся реплика]
Ellen Griswold Кларк, что ты делаешь?
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Clark Griswald Эй, эй, полегче, ребята. Все в машину. Лодка отплывает через две минуты... или, может, вы не хотите увидеть второй по величине клубок ниток на планете, который всего в четырёх часах езды?
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Clark Аа, ну что скажешь, дорогая? Ох. Несмотря на все мелкие неприятности, весело же, правда?
Ellen Griswold Нет. Но с каждым новым днём появляется новая надежда.
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Cousin Eddie Меня уволили, когда закрыли ту асбестовую фабрику, а потом, как назло, армия урезала мне пенсию по инвалидности, потому что сказали, что пластина в голове у меня недостаточно большая.
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[смотрит на мёртвую тётю Эдну на заднем сиденье]
Ellen Griswold Она, наверное, скончалась где-то недалеко от Флагстаффа. Что мы теперь будем делать, Кларк?
Clark Griswald Ну, мы могли бы оставить её здесь, а при первой же встречной будке позвонить твоему кузену Норми, и он бы её забрал, наверное.
Ellen Griswold Это так подло и холодно...
Clark Griswald А что ты хочешь, чтобы я сделал? Позвонил в Федеральную экспресс?
Audrey Griswold Мам, нам правда надо ехать с мёртвым человеком? Пожалуйста, скажи, что нет!
Rusty Griswold Да ладно, мам. Кузен Норми легко её найдёт. Им же всего лишь нужно смотреть на стервятников.
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Aunt Edna Почему бы тебе просто не попросить у него денег, Эдди? Он уж точно не умеет намёки понимать.
Cousin Eddie Да я не хотел просить тебя, Кларк, знаешь, но может, дашь немного лишних денег?
Clark Griswald Конечно, Эдди, сколько тебе нужно?
Cousin Eddie Где-то 52 тысячи баксов.
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Lasky, Guard at Walleyworld Это же не настоящее оружие, Кларк?
Clark Griswald Да ты что? Это же «Магнум»!
Lasky, Guard at Walleyworld Это игрушечный пистолет!
Clark Griswald Не искушай меня. С таким можно глаз выбить.
Lasky, Guard at Walleyworld Ты им и кожу не поцарапаешь.
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Расти Грисволд Пап, это не та машина, которую ты заказывал!
Кларк Грисволд Успокойся, Рас. Дай мне разобраться. Эд, это не та машина, которую я заказывал. Я точно заказывал Антарктик Блю Супер Спортс Вагон с рацией и дополнительным пакетом для ралли.
Эд, продавец машин Ты не заказывал Металлик Пи?
Кларк Грисволд Металлик Пи?
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Clark Griswald Я выписываю этот чек на тысячу долларов. Всё, что тебе нужно — это отдать мне 300 долларов наличными, а 700 оставить себе, просто изображая полного урода.
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Cousin Eddie Как ты хочешь свой, Кларк?
Clark Griswald Средней прожарки, с розоватой серединкой.
Cousin Eddie Нет, я про булочку.
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Roy Walley Ну, кто-нибудь должен объяснить, а то... потом придется много объясняться.
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Кларк Грисволд [Редактированная версия для ТВ] Извините, не подскажете, как попасть обратно на скоростную трассу?
Сутенёр Чувак, на кого я похож, на Христофора Колумба?
Кларк Грисволд Большое спасибо.
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Clark Griswald Я хочу, чтобы ты задал себе один вопрос. Если бы ты был... если бы ты был на моём месте, разве ты не сделал бы то же самое ради своих детей?
Roy Walley Нет.
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Clark Griswald Почему мы не летим? Потому что дорога — половина удовольствия. Ты же знаешь это.
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Ellen Griswold [после того, как бармен стрелял в Кларка] Кларк, я не думаю, что это было смешно. Такой громкий звук мог повредить слух детям.
Clark Griswald Да ну, Эллен. Выглядело же по-настоящему. Чёрт возьми — я думал, что это настоящее оружие. Ты разве не подумала, что это настоящее, дорогая?
Audrey Griswold Что?
Clark Griswald Я же спросил: разве ты не подумала, что это настоящее?
Audrey Griswold Что?
Ellen Griswold Ну и ну, Кларк, ты доволен? Она оглохла.
Clark Griswald Да ну её — всё равно было весело.
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Тётя Эдна Ты уже рассказала Кларку и Эллен хорошие новости?
Двоюродная сестра Кэтрин [нервно] Э-э, нет, я как раз собиралась.
Эллен Грисволд Какие хорошие новости, Кэтрин?
Тётя Эдна Ты везёшь меня в Финикс!
[Кларк начинает подавиться гамбургером]
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Aunt Edna Это вы мне на Рождество послали этот фруктовый пирог. Я от него чуть не умерла!
Ellen Griswold Ой, прости. Мы думали, тебе нравится фруктовый пирог.
Aunt Edna Тебе нравится каждые пять минут блевать, Клод?
Clark Griswald Кларк.
Aunt Edna Я так и думал. Фух! Я что, буду есть или умру с голоду?
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Clark Griswald Мне по барабану, кто что пережил. Нам нужны деньги! Эй, Расс, хочешь покопаться в сумочке тётушки Эдны?
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Audrey Griswold [Смотрит на трофей Вики за выращивание свиней] Эээ, не обижайся, Вики, но быть фермером — это не особо круто, понимаешь.
Cousin Vicki А, ну и что тогда круче?
[Тянется под кровать и достаёт коробку с марихуаной]
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Cousin Dale [Rusty, обращаясь] Ты когда-нибудь "трогаешь свою котлету"?
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Ellen Griswold Не надо сразу вываливать, что Эдна умерла.
Clark Griswald А может, я сыграю с ним в «20 вопросов»?
[Кларк стучит в дверь дома Норми и звонит в звонок, но никто не отвечает]
Clark Griswald Чёрт побери, его даже дома нет!
Ellen Griswold Может, соседи знают, где он.
Clark Griswald Этот идиот знал, что мы приедем, и дома нет.
Ellen Griswold Норми всегда был ветреным.
Clark Griswald Он всегда был п##д#ром...
Ellen Griswold Следи за речью!
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Mechanic 2 Никогда не видел, чтобы кто-то такой бл#дски тупой, как ты, свалился с дороги. У тебя, должно быть, навоз вместо мозгов.
Clark Griswald Да я вообще не отсюда. Так что, сколько с меня? Давай, давай, сколько?
Mechanic 1 Сколько у тебя есть?
Clark Griswald Нет, я спрашиваю, сколько стоит ремонт.
Mechanic 1 А я спрашиваю, сколько у тебя есть!
Clark Griswald Ты с ума сошёл. Слушай, у меня нет времени на игры, хорошо? Так сколько?
Mechanic 1 [машет ключом] Вся сумма, парень!
Clark Griswald А что твой шериф думает о твоём способе вести дела?
[Механик 1 смеётся и показывает Кларку значок шерифа]
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Lasky, Guard at Walleyworld Расти, можно я буду звать тебя Расти? Я однажды плохо перенёс этот аттракцион.
Rusty Griswold Что случилось?
Lasky, Guard at Walleyworld Меня стошнило.
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Clark Griswald Это безумие, это безумие, это безумие!
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Ellen Griswold Честно говоря, я не думаю, что мы найдём Гранд-Каньон по этой дороге.
Clark Griswald Чёрт возьми, это же самая большая дыра на свете.
Aunt Edna Кларк, следи за языком!
Clark Griswald Тогда пусть будет вторая по величине.
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Clark Griswald Мы из другого города.
Man Giving Directions Не может быть.
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Clark Griswald [бармену из Додж-Сити] Эй, Клешня, налей нам четыре «Ред Ай»!
[бармен его игнорирует]
Clark Griswald Эй, Кряква, я к тебе обращаюсь!
[бармен сердито смотрит на Кларка]
Clark Griswald Эй, Птенчик, убери свои куриные крылышки, индюк!
[бармен злостно смотрит на Кларка]
Ellen Griswold Кларк, это нехорошо.
Clark Griswald Расслабься, это всё часть спектакля.
[бармену]
Clark Griswald Эй, Трусишка...
[бармен достаёт двустволку и стреляет в Кларка!]
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Audrey Griswold Мам, где я могу в туалет?
Ellen Griswold Ищи куст, Одри!
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Эллен Грисволд Мы на самом деле не агрессивные люди. Это наше первое оружие.
Кларк Грисволд Нет, это не так.
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Ellen Griswold Ох, Кэт, похоже, у тебя дел по горло.
Catherine Да не так всё уж плохо. Эдди говорит, что после рождения ребёнка я могу бросить одну из своих ночных работ.
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Audrey Griswold Она на меня дышала! Мёртвый человек на меня дышал!
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Aunt Edna Кларк, Динкамсу нужна долгая прогулка и ванна.
Clark Griswald Расти, присмотри за Динкамсом.
Rusty Пап, он кусается.
Clark Griswald Отвечай ему тем же.
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Clark Griswald Я потратил последние 15 лет жизни на разработку новых и лучших пищевых добавок. Похоже, многое упустил. Сначала не хотел брать этот отпуск. Но теперь рад, что взял. Это дало мне шанс проводить с вами гораздо больше времени и... эм...
Rusty Одри.
Clark Griswald Одри, да.
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Rusty Griswold Мам, мой бутерброд весь промок.
Ellen Griswold Они все промокли... Боже!... Собака пописала на корзину для пикника.
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Clark Griswald Сворачивай их!
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Clark Griswald Так вот оно, старое гнездышко, да?
Cousin Eddie Да. Только не знаю, сколько оно ещё продержится. Банк на меня налетел, как мухи на жареную рёбрышку.
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Rusty Griswold Это был какой-то отстойный Уайатт Эрп, папа. На нём были кроссовки для бега.
Clark Griswald Раньше так и думали, Расти.
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Clark Griswald Рой... можно я буду звать тебя Рой? Ты хоть когда-нибудь ездил через всю страну?
Roy Walley О, да, черт возьми. Вёз всю семью во Флориду. Хуже двух недель в жизни у меня не было. Запах с заднего сиденья был ужасен.
Clark Griswald Оооо. Ооо, я знаю этот запах. Рой, а представь, если бы ты доехал до Флориды, а она была закрыта?
Roy Walley Закрыта? Эээ, Флориду не закрывают.
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Clark Griswald О, Эллен, Дикий Запад был грязным. Не всё здесь как дома. Если бы всё было как дома, не было бы смысла уезжать. Правда, Расти?
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Ellen Griswold [по телефону] Я не уверен в его точном росте и весе. Всё, что я знаю — этот человек был святым с детьми, гением пищевых добавок и... это был Кларк!
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Cousin Eddie Ммм, ммм, ммм; не понимаю, почему это называют «Помощником гамбургеру». Само по себе отлично идет, а?
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[дети играют в Пакмана, пока Кларк рисует карту на компьютере]
Clark Griswald Расс, перестань жрать нашу машину.
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Clark Griswald Когда я был мальчишкой, почти каждое лето мы уезжали в отпуск. И знаешь, за 18 лет нам ни разу не удалось хорошо отдохнуть.
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Кузен Эдди Да, держу пари, тебе сейчас как раз холодненького не помешает, а?
Кларк Грисволд Вот это другое дело!
[Эдди протягивает Кларку своё открытое пиво, из которого пил сам, и открывает последнюю свежую бутылку для себя]
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Ed, the car salesman Я разберусь в этом. Дэвенпорт!
Davenport Да, мистер Эд?
Ed, the car salesman Мистер Грисволд заказал голубой спортивный универсал, где он?
Davenport Не знаю, сэр.
Ed, the car salesman [Кларку] Знаю, что, должно быть, случилось. Он не пришёл.
Clark Griswald Эд, я не какой-нибудь простофиля. Я хочу свой голубой спортивный универсал, а если ты не можешь его достать — я пойду к другому! Где моя старая тачка?
Ed, the car salesman Я так же зол, как и ты, поверь. Дэвенпорт! Верни машину мистера Грисволда и привези её сюда! Сейчас я могу достать тебе универсал, с этим проблем нет. Проблема в том, что ждать придётся шесть недель. И должен предупредить: если ты возьмёшь всю семью в поездку через страну, этот универсал — «Королева дорог»... Думаешь, сейчас тебе он не нравится? Подожди, пока попробуешь водить.
Clark Griswald Я не хочу на нём ездить. Я просто хочу свою старую машину обратно. Меня не проведёшь. Пошли, Расс.
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Ellen Griswold Нет, не так. Ты дала Эдди 500 баксов, а это сафари вышло вдвое дороже, чем ты рассчитывала.
Clark Griswald Дорогая, в этом багаже нет ничего такого, что нельзя было бы заменить. Кроме твоей... диафрагмы. Всегда можно потом взять в долг. Ты мне не доверяешь?
Ellen Griswold Только не привязывай меня к заднему бамперу.
Clark Griswald Это больно, Эллен.
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[после прыжка в ледяной бассейн]
Clark Griswald Ааааа! Блин! Чёрт!
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Cousin Eddie [на пикнике] Тётя Эдна! Ужин остывает!
Clark Griswald [Эллен уходит от стола] Это *твоя* тётя Эдна?
Clark Griswald [Эллен уходит от стола]
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Aunt Edna Это твоя идея хорошего ресторана? Убийца собак!
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Clark Griswald [кассиру в кемпинге] 37 долларов за три палатки?
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Ellen Griswold Кларк, мне нужна моя косметичка. Нам надо вернуться и найти её. Там все мои кредитки.
Clark Griswald Дорогая, во-первых: я уже звонил в банк и сказал, что ты их потеряла. Во-вторых: мы её не найдём, если даже не знаем, где она выпала. И в-третьих: у меня есть мои карты, и у нас ещё много наличных. Поняла?
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Clark Griswald Мне по барабану, кто что пережил. Нам нужны деньги.
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Clark Griswald [после долгого пребывания в пустыне Кларк начинает сходить с ума] Такси! Такси! Такси! Я труп. Я труп. Такси! Эй, парень! Жара. Чёрт. Я труп. Всё, конец. Жарко! Жарко!
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The Girl in the Ferrari Жаль, что ты женат... Мне бы сейчас развлекаться!
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[Кларк ведёт Грисволдов к заднему входу Уолли Ворлда]
Эллен Грисволд Кларк, послушай меня! Давай просто найдём отель. Я позвоню родителям, они вышлют нам деньги. Мы полетим домой и забудем про эти каникулы.
Кларк Грисволд Дорогая, расслабься. Я же сказал, что больше не злюсь. Я полностью контролирую ситуацию. Не думаю, что они чинят все аттракционы сразу. Думаю, они нам должны хоть какое-то объяснение. Думаю, они нам должны хоть немного удовольствия, хорошо? Что бы ни случилось, просто доверься мне. Ты же просто доверишься мне?
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Служащий мотеля [возвращает Кларку кредитную карту] Извините, сэр. Я не могу принять эту кредитную карту.
Кларк Грисволд Почему нет?
Служащий мотеля Компьютер говорит, что карта была заявлена утраченной.
Кларк Грисволд О нет-нет-нет, понимаете, моя жена потеряла кредитки в Колорадо, и я должен был это заявить, а компьютер, наверное, считает, что потерял мою, чего, конечно, не было.
Служащий мотеля Ну, вам придётся уладить это с банком.
Кларк Грисволд Вы не примете личный чек?
Служащий мотеля На какую сумму?
Кларк Грисволд 300 долларов?
Служащий мотеля Не могу, сэр.
Кларк Грисволд Смотрите, у меня нет наличных, а мы едем в Калифорнию.
Служащий мотеля В Уолли Ворлд?
Кларк Грисволд Да, в Уолли Ворлд. И я в сложной ситуации. Был бы очень признателен.
Служащий мотеля Без крупной кредитной карты никак.
Кларк Грисволд У меня на руках всего 6 долларов 13 центов, так что нам придётся как-то договориться.
Служащий мотеля Повторяю: без крупной кредитки чек не принимается.
Кларк Грисволд [выписывает чек] Я выписываю чек на тысячу. Всё, что вы должны — отдать мне 300 наличными и оставить 700 себе. За то, что я веду себя как полный ур@@#ень.
Служащий мотеля Я могу только предложить вам остаться здесь, пока чек не пройдёт — десять рабочих дней.
[служащий уходит; Кларк с раздражением стучит по столу, открывая кассу. По импульсу Кларк хватает деньги и кладёт заполненный чек в кассу]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grover Мистер Уолли, он обращался со мной как с собакой, мистер Уолли! Он унизил моё человеческое достоинство, этот тип!
Roy Walley [в замешательстве] Что он сделал с вашей собакой?
Lasky, Guard at Walleyworld Ну, э-э, он меня похитил, мистер Уолли, но я вам скажу, я отлично провёл время на ваших аттракционах. Это было самое фантастическое время в моей жизни! Мне особенно понравилось, когда он поднимается ОЧЕНЬ высоко.
Roy Walley Рад, что вам понравилось.
[к полицейскому]
Roy Walley Что сейчас происходит?
Clark [Эллен] Это Рой Уолли, дорогая!
Lasky, Guard at Walleyworld Да, мистер Уолли, меня зовут Расс Ласки, я встречался с вами на летнем пикнике в прошлом году, и я просто хочу сказать, что это было лучшее время в моей жизни.
Policeman Они похитили одного из моих людей, сэр.
Lasky, Guard at Walleyworld Я был тем, кто болел. В общем, мистер Уолли, я покатался на всех аттракционах, и в этот раз меня даже не стошнило! Обычно меня тошнит на всех ваших аттракционах...
Roy Walley ТИШИНА!
Lasky, Guard at Walleyworld Меня даже разу не стошнило.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Clark Griswald Март, Март, Март! Э-э-э! Это я, ага-ага-ага!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ellen Griswold [уходя из дома] Я выключила воду, плиту, отопление и кондиционер, заперла дверь, позвонила в полицию, оформила приостановку газет. Заказала кошение травы. Я поставила таймеры на свет в гостиной?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grover Что здесь происходит?
Clark Griswald [направляя на Гровера пистолет] Ты! Стой! Сядь! Сядь, давай! Ложись! Быстро, ложись! Перекатывайся. Стоять.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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