Служащий мотеля [возвращает Кларку кредитную карту] Извините, сэр. Я не могу принять эту кредитную карту.

Кларк Грисволд Почему нет?

Служащий мотеля Компьютер говорит, что карта была заявлена утраченной.

Кларк Грисволд О нет-нет-нет, понимаете, моя жена потеряла кредитки в Колорадо, и я должен был это заявить, а компьютер, наверное, считает, что потерял мою, чего, конечно, не было.

Служащий мотеля Ну, вам придётся уладить это с банком.

Кларк Грисволд Вы не примете личный чек?

Служащий мотеля На какую сумму?

Кларк Грисволд 300 долларов?

Служащий мотеля Не могу, сэр.

Кларк Грисволд Смотрите, у меня нет наличных, а мы едем в Калифорнию.

Служащий мотеля В Уолли Ворлд?

Кларк Грисволд Да, в Уолли Ворлд. И я в сложной ситуации. Был бы очень признателен.

Служащий мотеля Без крупной кредитной карты никак.

Кларк Грисволд У меня на руках всего 6 долларов 13 центов, так что нам придётся как-то договориться.

Служащий мотеля Повторяю: без крупной кредитки чек не принимается.

Кларк Грисволд [выписывает чек] Я выписываю чек на тысячу. Всё, что вы должны — отдать мне 300 наличными и оставить 700 себе. За то, что я веду себя как полный ур@@#ень.

Служащий мотеля Я могу только предложить вам остаться здесь, пока чек не пройдёт — десять рабочих дней.