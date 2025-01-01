Служащий мотеля
[возвращает Кларку кредитную карту]
Извините, сэр. Я не могу принять эту кредитную карту.
Служащий мотеля
Компьютер говорит, что карта была заявлена утраченной.
Кларк Грисволд
О нет-нет-нет, понимаете, моя жена потеряла кредитки в Колорадо, и я должен был это заявить, а компьютер, наверное, считает, что потерял мою, чего, конечно, не было.
Служащий мотеля
Ну, вам придётся уладить это с банком.
Служащий мотеля
На какую сумму?
Служащий мотеля
Не могу, сэр.
Служащий мотеля
В Уолли Ворлд?
Кларк Грисволд
Да, в Уолли Ворлд. И я в сложной ситуации. Был бы очень признателен.
Служащий мотеля
Без крупной кредитной карты никак.
Кларк Грисволд
У меня на руках всего 6 долларов 13 центов, так что нам придётся как-то договориться.
Служащий мотеля
Повторяю: без крупной кредитки чек не принимается.
Кларк Грисволд
[выписывает чек]
Я выписываю чек на тысячу. Всё, что вы должны — отдать мне 300 наличными и оставить 700 себе. За то, что я веду себя как полный ур@@#ень.
Служащий мотеля
Я могу только предложить вам остаться здесь, пока чек не пройдёт — десять рабочих дней.
[служащий уходит; Кларк с раздражением стучит по столу, открывая кассу. По импульсу Кларк хватает деньги и кладёт заполненный чек в кассу]