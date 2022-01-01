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Киноафиша Фильмы Каникулы Каникулы, 1983: актеры и роли
Vacation Каникулы 1983 / США
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Каникулы, 1983: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Харольд Рэмис
В ролях
Чеви Чейз Чеви Чейз Chevy Chase Беверли Д’Анджело Беверли Д’Анджело Beverly D'Angelo Энтони Майкл Холл Энтони Майкл Холл Anthony Michael Hall Дэна Баррон Имоджен Кока Imogene Coca Кристи Бринкли Christie Brinkley Рэнди Куэйд Randy Quaid
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