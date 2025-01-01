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Цитаты из фильма Вдалеке от людей
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Цитаты
Daru
[Быть испанцем в Алжире]
Для французов мы были арабами, а теперь для арабов мы — французы.
[Для французов мы были арабами; а теперь для арабов мы французы]
Для французов мы были арабами; а теперь для арабов мы французы
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mohamed
Ты так орёшь на класс?
[Ты так орёшь на учеников?]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Yassin
Это война!
[Это война!]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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