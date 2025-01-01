Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Он - дракон
Цитаты из фильма Он - дракон
Цитаты из фильма Он - дракон
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Miroslava
Это день, который никто не помнит, но все хотят отпраздновать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Miroslava
Когда любишь, становишься самым счастливым в жизни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Мария Поезжаева
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Рыжая Соня
Отзывы
2025, США, фэнтези, боевик
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Рэмбо совершает самоубийство, герой «Эффекта бабочки» тоже: 6 финалов в фильмах, которые мы не увидели — и слава богу
Зачем было мучить Фродо и Сэма? Нейросеть придумала 5 гениальных мест, где спрятать Кольцо — Саурон не нашел бы даже с GPS
Если пересматривать «Игру престолов» в 2025, сразу видно серию, где все скатилось на дно: и она раньше, чем в 7 сезоне
Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)
На Землю (возможно!) летят инопланетяне: вспоминаем 5 фильмов, в которых добром это не кончилось — от экранизации Кинга до Йовович на Аляске
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»
«Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности»
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков
«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667