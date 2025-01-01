Я сделаю всё, что потребуется, чтобы защитить Америку от всех, кто ей противится. Я не понимаю... я одна в этой комнате, кто читает эти отчёты АНБ?

Congressman Healy Я их читала.

И это не от случайных террористов, а от скрытых союзов недовольных стран, которых воодушевили такие, как этот Джордан, сторонник одного мира, верящий, что люди по своей сути хорошие, и что наши силы — это что-то, не знаю, постыдное или злое, и ими никогда нельзя пользоваться. Не обманывайтесь. Американцы в страхе. Они чувствуют, что что-то грядёт. И мы можем либо снова подкинуть им ту же старую дерьм# и назвать это сахаром, либо вооружить их. Мы можем вооружить их молодым, энергичным вице-президентом. Мы можем дать им жар, энергию! Дать им героя войны с сердцем, закалённого огнём врага в пустыне, в темноте, когда на кону стояли жизни американцев!