Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Маньчжурский кандидат Цитаты из фильма Маньчжурский кандидат

Цитаты из фильма Маньчжурский кандидат

Eleanor Shaw Убийца всегда умирает, детка. Это нужно для национального исцеления.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Marco [промывание мозгов по телефону] Да, сенатор?
Eleanor Shaw Это капитан Марко?
Ben Marco Да.
Eleanor Shaw Капитан Беннет Марко?
Ben Marco Да.
Eleanor Shaw Беннет Эзикиэль Марко?
Ben Marco ...да.
Eleanor Shaw ...Слушайте.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Raymond Shaw Мы с тобой друзья, Бен? Я хочу верить, что мы были друзьями.
Ben Marco Мы связаны, и это то, что никто не сможет у нас отнять. Ты мог бы меня посадить, но не сделал этого. Это доказательство того, что внутри есть что-то глубже. Есть часть, до которой они не доберутся. И эта часть внутри нас. Там и правда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eleanor Shaw Я сделаю всё, что потребуется, чтобы защитить Америку от всех, кто ей противится. Я не понимаю... я одна в этой комнате, кто читает эти отчёты АНБ?
Congressman Healy Я их читала.
Eleanor Shaw Хорошо, тогда. Вы знаете... вы знаете, что мы на пороге новой катастрофы, вероятно, ядерной, на нашей собственной земле.
Congresswoman Becket О, Элли, это слишком резко.
Eleanor Shaw И это не от случайных террористов, а от скрытых союзов недовольных стран, которых воодушевили такие, как этот Джордан, сторонник одного мира, верящий, что люди по своей сути хорошие, и что наши силы — это что-то, не знаю, постыдное или злое, и ими никогда нельзя пользоваться. Не обманывайтесь. Американцы в страхе. Они чувствуют, что что-то грядёт. И мы можем либо снова подкинуть им ту же старую дерьм# и назвать это сахаром, либо вооружить их. Мы можем вооружить их молодым, энергичным вице-президентом. Мы можем дать им жар, энергию! Дать им героя войны с сердцем, закалённого огнём врага в пустыне, в темноте, когда на кону стояли жизни американцев!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eleanor Shaw О, Боже! Где теперь все мужчины? Мой отец, Тайлер Прентисс, никогда не спрашивал: «Это нормально? Это нормально?» Понимаешь, о чём я, Марк? Он просто делал то, что нужно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Senator Thomas Jordan А ты приносишь мне лишь слухи и домыслы.
Ben Marco Я начал с кошмаров. Слухи и домыслы — это уже огромный прогресс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Noyle [закадровый голос] Итак, когда тебя спасут и вернут с твоей патрульной группой в штаб, какие из первых обязанностей ты возьмёшь на себя?
Ben Marco Я порекомендую сержанта Шоу к Медали Почёта, сэр. Он спас нам жизни. Уничтожил врага. Провёл нас через пустыню к безопасности.
Noyle Отлично. Были потери?
Ben Marco Война — это всегда потери, сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Al Melvin Я просто! Я просто... Я немного в тупике, сэр.
[пауза]
Al Melvin Потому что я помню, хорошо, Шоу...
[пауза]
Al Melvin Шоу, хорошо... Шоу нас спасает, да?
[ещё одна пауза]
Al Melvin Но это не имеет смысла, потому что... это должен был быть ты. Хорошо, если Шоу в Хаммере...
[пауза]
Al Melvin Тойота здесь...
[опускается на пол и рыдает]
Ben Marco [Марко хватает его и поднимает на ноги] Ладно. Вставай, вставай!
[пауза]
Ben Marco Слушай, это... Это уже позади. Всё кончено. Хорошо? Надо двигаться дальше...
Al Melvin [заикается] Я надеялся, что, знаешь, может быть...
Ben Marco Тебе нужны деньги или что?
Al Melvin Нет. Нет, сэр...
Ben Marco Погоди...
Al Melvin Мне не нужны твои деньги, чувак!
Ben Marco Ладно. Было здорово тебя увидеть...
[Мелвин уходит]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[манипулирует Рэймондом]
Eleanor Shaw Сержант Шоу.
Raymond Shaw [Резко] Что...?
Eleanor Shaw Сержант Рэймонд Шоу.
Raymond Shaw Мама, я...
Eleanor Shaw Рэймонд Прентисс Шоу.
Raymond Shaw Да.
Eleanor Shaw Слушай.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Al Melvin [пытается объяснить свои сны] Я всё записываю. Знаешь, вот так, каждую ночь...
[он показывает Марко блокнот с непонятными записями]
Al Melvin Сразу после пробуждения пытаюсь всё записать. Не всегда получается, понимаешь? Не всё, что помню...
Ben Marco Может, тебе стоит сходить в госпиталь для ветеранов. Поговорить с врачом...
Al Melvin [зло бросает блокнот на пол] Я *УЖЕ* ходил к врачам, чувак!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eleanor Shaw [Рэймонду] Но... но когда ты улыбаешься... о, дорогой, когда ты улыбаешься, ради этого я и живу. Когда ты улыбаешься.
[целует его в губы]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Raymond Shaw Я служил под его командованием. Он был хорошим человеком.
Eleanor Shaw Ну, именно так соседи всегда говорят про серийных убийц.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Al Melvin [тревожно] Мне снятся сны, сэр.
Ben Marco [недоумённо] Сны?
Al Melvin [продолжает] Да, сэр. Кувейт. Ты и я, Ингрэм и Бейкер, и...
[пауза]
Al Melvin Рэймонд Шоу.
Ben Marco Понятно.
Al Melvin Вижу, как это произошло...
[пауза]
Al Melvin Как ты только что сказал, а потом...
[пауза]
Al Melvin Я не...
Ben Marco Там у нас было нелегко, Мельвин. Это было давно. Воспоминания меняются...
Al Melvin [перебивает Бена] А у вас есть сны, сэр?
Ben Marco [улыбается] У всех есть сны, капрал...
Al Melvin [с раздражением] Нет, не такие!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Бен Марко Ты говорил, что армейские импланты — для экстренной медицинской информации, да?
Делп Те, что афишировали — да. Но был параллельный проект с кучей жутких имплантов. Наблюдатели Клинтона в конце концов взбесились и прикрыли его.
Бен Марко Параллельный проект? Откуда ты это знаешь?
Делп Manchurian Global финансировала меня, чтобы я делал эту жуть. Слышал о них? Представь не просто корпорацию, Марко, а чёртов геополитический инструмент политики для каждого президента с эпохи Никсона.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Ben Marco Так почему бы нам просто не пойти прямо по этому маршруту, напрямую...
Laurent Tokar Вижу, капитан предпочитает дороги, по которым редко ходят.
Ben Marco Нет, капитан просто не хочет ехать по шоссе, таскает свою жопу так, что любой Вася, Петя, Гаддафи может влепить по ней.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Marco А как насчёт моих снов?
Delp А если всё это — твой сон, и ты на самом деле всё ещё в Кувейте?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Marco Кто-то влез нам в голову с огромными стальными ботинками, ножницами для проводов и бензопилой и устроил там настоящий беспредел. Нейроны были обнажены, цепи перепаяны. Наши мозговые клетки были уничтожены, Рэймонд.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Marco Это богачи, Маньчжурская Глобал, финансируют плохую науку, чтобы посадить спящего агента в Белый дом, и это происходит, Рози. Вот что происходит.
Rosie [наводит пистолет на него] Я хочу тебе верить.
Ben Marco Тогда поверь. Помоги мне.
Rosie Э-э-э-э.
Ben Marco Тогда стреляй. Помоги мне или стреляй, решай. Решай.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Noyle Здравствуйте, капитан. Вы меня помните?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Delp Я думал, ты говорил, что потерял это.
Ben Marco Я прикусил одного парня. Нашёл другого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Marco Это не выборы, это переворот.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Delp Деньги — это власть, Марко, деньги — это власть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Рэмбо совершает самоубийство, герой «Эффекта бабочки» тоже: 6 финалов в фильмах, которые мы не увидели — и слава богу
«Действовал не по закону»: кинокритик объяснил, почему Каневского так любят со времен «Следствия ведут ЗнаТоКи»
Если пересматривать «Игру престолов» в 2025, сразу видно серию, где все скатилось на дно: и она раньше, чем в 7 сезоне
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
«Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности»
Сергей Гилев потрясающе играет злодеев, но в самом ожидаемом сериале года от НТВ стал героем — который, впрочем, тоже часто берется за нож
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше