Raymond ShawМы с тобой друзья, Бен? Я хочу верить, что мы были друзьями.
Ben MarcoМы связаны, и это то, что никто не сможет у нас отнять. Ты мог бы меня посадить, но не сделал этого. Это доказательство того, что внутри есть что-то глубже. Есть часть, до которой они не доберутся. И эта часть внутри нас. Там и правда.
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Eleanor ShawЯ сделаю всё, что потребуется, чтобы защитить Америку от всех, кто ей противится. Я не понимаю... я одна в этой комнате, кто читает эти отчёты АНБ?
Congressman HealyЯ их читала.
Eleanor ShawХорошо, тогда. Вы знаете... вы знаете, что мы на пороге новой катастрофы, вероятно, ядерной, на нашей собственной земле.
Eleanor ShawИ это не от случайных террористов, а от скрытых союзов недовольных стран, которых воодушевили такие, как этот Джордан, сторонник одного мира, верящий, что люди по своей сути хорошие, и что наши силы — это что-то, не знаю, постыдное или злое, и ими никогда нельзя пользоваться. Не обманывайтесь. Американцы в страхе. Они чувствуют, что что-то грядёт. И мы можем либо снова подкинуть им ту же старую дерьм# и назвать это сахаром, либо вооружить их. Мы можем вооружить их молодым, энергичным вице-президентом. Мы можем дать им жар, энергию! Дать им героя войны с сердцем, закалённого огнём врага в пустыне, в темноте, когда на кону стояли жизни американцев!
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Eleanor ShawО, Боже! Где теперь все мужчины? Мой отец, Тайлер Прентисс, никогда не спрашивал: «Это нормально? Это нормально?» Понимаешь, о чём я, Марк? Он просто делал то, что нужно.
Бен МаркоТы говорил, что армейские импланты — для экстренной медицинской информации, да?
ДелпТе, что афишировали — да. Но был параллельный проект с кучей жутких имплантов. Наблюдатели Клинтона в конце концов взбесились и прикрыли его.
Бен МаркоПараллельный проект? Откуда ты это знаешь?
ДелпManchurian Global финансировала меня, чтобы я делал эту жуть. Слышал о них? Представь не просто корпорацию, Марко, а чёртов геополитический инструмент политики для каждого президента с эпохи Никсона.
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[первые реплики]
Ben MarcoТак почему бы нам просто не пойти прямо по этому маршруту, напрямую...
Laurent TokarВижу, капитан предпочитает дороги, по которым редко ходят.
Ben MarcoНет, капитан просто не хочет ехать по шоссе, таскает свою жопу так, что любой Вася, Петя, Гаддафи может влепить по ней.
DelpА если всё это — твой сон, и ты на самом деле всё ещё в Кувейте?
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Ben MarcoКто-то влез нам в голову с огромными стальными ботинками, ножницами для проводов и бензопилой и устроил там настоящий беспредел. Нейроны были обнажены, цепи перепаяны. Наши мозговые клетки были уничтожены, Рэймонд.
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Ben MarcoЭто богачи, Маньчжурская Глобал, финансируют плохую науку, чтобы посадить спящего агента в Белый дом, и это происходит, Рози. Вот что происходит.
Rosie[наводит пистолет на него]Я хочу тебе верить.