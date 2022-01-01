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Маньчжурский кандидат Маньчжурский кандидат
Киноафиша Фильмы Маньчжурский кандидат Маньчжурский кандидат, 2004: актеры и роли
The Manchurian Candidate Маньчжурский кандидат 2004 / США
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Маньчжурский кандидат, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джонатан Демме Джонатан Демме Jonathan Demme
В ролях
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон Denzel Washington Мэрил Стрип Мэрил Стрип Meryl Streep Лив Шрайбер Лив Шрайбер Liev Schreiber Джеффри Райт Джеффри Райт Jeffrey Wright Джон Войт Джон Войт Jon Voight Кимберли Элиз Кимберли Элиз Kimberly Elise Бруно Ганц Бруно Ганц Bruno Ganz Саймон МакБерни Саймон МакБерни Simon McBurney Пабло Шрайбер Пабло Шрайбер Pablo Schreiber
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