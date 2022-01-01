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Маньчжурский кандидат
Маньчжурский кандидат, 2004: актеры и роли
The Manchurian Candidate
Маньчжурский кандидат
2004 / США
6.6
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Маньчжурский кандидат, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джонатан Демме
Jonathan Demme
В ролях
Дензел Вашингтон
Denzel Washington
Мэрил Стрип
Meryl Streep
Лив Шрайбер
Liev Schreiber
Джеффри Райт
Jeffrey Wright
Джон Войт
Jon Voight
Кимберли Элиз
Kimberly Elise
Бруно Ганц
Bruno Ganz
Саймон МакБерни
Simon McBurney
Пабло Шрайбер
Pablo Schreiber
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