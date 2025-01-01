А что насчёт Марго? Я слышал, кто-то говорил, что она участвует в возрождении спектакля на Бродвее. Другой — что она даёт уроки серфинга у берегов Багамских островов. Но я перестал слушать эти рассказы. Потому что, что бы ни делала Марго и где бы она ни была сейчас, я уверен — это что-то особенное. Но эй... Это её история, которую ей рассказывать.