MargoДа. Я твёрдо верю в случайные заглавные буквы. Правила заглавных слишком несправедливы к словам посреди предложения.
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MargoВсе бумажные дети пьют пиво, которое какой-то бомж им купил в газетном ларьке. Все помешаны на владении вещами. Вещи эти тонкие, как бумага, и хрупкие, как бумага. И люди тоже такие же. Я живу здесь восемнадцать лет и ни разу в жизни не встречала человека, которому действительно было бы важно что-то по-настоящему.
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Quentin JacobsenМарго всегда любила загадки. И во всём, что случилось потом, я не мог перестать думать, что, может, она так сильно любила загадки, что сама стала одной из них.
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Quentin JacobsenА что насчёт Марго? Я слышал, кто-то говорил, что она участвует в возрождении спектакля на Бродвее. Другой — что она даёт уроки серфинга у берегов Багамских островов. Но я перестал слушать эти рассказы. Потому что, что бы ни делала Марго и где бы она ни была сейчас, я уверен — это что-то особенное. Но эй... Это её история, которую ей рассказывать.
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Quentin JacobsenКак опасно думать, что человек — это не просто человек. Марго — не чудо. Она не искательница приключений. Она не что-то особенное и ценное. Она была просто девчонкой. Мне понадобилось много времени, чтобы понять, как сильно я ошибался...
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MargoСмотри, видишь это? Это твоя зона комфорта. Она вот такого размера, Квентин. Всё, чего ты хочешь в жизни, находится далеко за её пределами.
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Quentin JacobsenВ последний раз, когда я так боялся, мне пришлось спать в кровати у мамы.