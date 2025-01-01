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Киноафиша Фильмы Бумажные города Цитаты из фильма Бумажные города

Цитаты из фильма Бумажные города

Quentin Jacobsen Она так любила тайны, что сама стала одной из них.
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Quentin Jacobsen Какое предательское заблуждение — думать, что человек — это больше, чем человек.
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Margo Сначала нужно потеряться, чтобы потом найти себя.
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Ben [Слышит шум] Бро, ну пойдём уже?
Quentin Jacobsen А если это Марго?
Ben А если это буквально что угодно другое?
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Margo Вблизи всё уродливее.
Quentin Jacobsen Только не ты.
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Margo Жаль, правда? Все струны внутри него порвались.
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Quentin Jacobsen Интересная заглавная буква.
Margo Да. Я твёрдо верю в случайные заглавные буквы. Правила заглавных слишком несправедливы к словам посреди предложения.
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Margo Все бумажные дети пьют пиво, которое какой-то бомж им купил в газетном ларьке. Все помешаны на владении вещами. Вещи эти тонкие, как бумага, и хрупкие, как бумага. И люди тоже такие же. Я живу здесь восемнадцать лет и ни разу в жизни не встречала человека, которому действительно было бы важно что-то по-настоящему.
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Quentin Jacobsen Марго всегда любила загадки. И во всём, что случилось потом, я не мог перестать думать, что, может, она так сильно любила загадки, что сама стала одной из них.
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Quentin Jacobsen А что насчёт Марго? Я слышал, кто-то говорил, что она участвует в возрождении спектакля на Бродвее. Другой — что она даёт уроки серфинга у берегов Багамских островов. Но я перестал слушать эти рассказы. Потому что, что бы ни делала Марго и где бы она ни была сейчас, я уверен — это что-то особенное. Но эй... Это её история, которую ей рассказывать.
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Quentin Jacobsen Как опасно думать, что человек — это не просто человек. Марго — не чудо. Она не искательница приключений. Она не что-то особенное и ценное. Она была просто девчонкой. Мне понадобилось много времени, чтобы понять, как сильно я ошибался...
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Margo Смотри, видишь это? Это твоя зона комфорта. Она вот такого размера, Квентин. Всё, чего ты хочешь в жизни, находится далеко за её пределами.
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Quentin Jacobsen В последний раз, когда я так боялся, мне пришлось спать в кровати у мамы.
Ben На твоём месте я бы пугался так каждую ночь.
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Quentin Jacobsen Итак, какой план?
Margo Понятия не имею. Но мне не терпится узнать.
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Radar [когда он получает футболку с флагом Конфедерации] Ты шутишь?
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