Wayne Kyle [сыновьям] В этом мире есть три типа людей: овцы, волки и овчарки. Некоторые предпочитают верить, что злое не существует, и если оно вдруг постучится в их дверь, они не будут знать, как себя защитить. Это овцы.

Wayne Kyle А есть хищники, которые используют насилие, чтобы охотиться на слабых. Это волки.