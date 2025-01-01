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Киноафиша Фильмы Снайпер Цитаты из фильма Снайпер

Цитаты из фильма Снайпер

Wayne Kyle [сыновьям] В этом мире есть три типа людей: овцы, волки и овчарки. Некоторые предпочитают верить, что злое не существует, и если оно вдруг постучится в их дверь, они не будут знать, как себя защитить. Это овцы.
Wayne Kyle А есть хищники, которые используют насилие, чтобы охотиться на слабых. Это волки.
Wayne Kyle И есть те, кого наградила природа агрессией и непреодолимой нуждой защищать стадо. Эти люди — редкая порода, которые живут, чтобы противостоять волку. Это овчарки.
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Navy Doctor Удивился бы ты, если бы я сказал, что в ВМФ тебе приписывают... больше 160 убийств?
Chris Kyle [Напевает]
Navy Doctor Ты когда-нибудь думал, что... может, видел вещи или... сделал что-то там, о чём жалеешь?
Chris Kyle О, это не про меня. Нет.
Navy Doctor Что не про тебя?
Chris Kyle Я просто защищал своих ребят, они пытались убить... наших солдат, и я... готов встретиться с Создателем и ответить за каждый выстрел, что сделал.
Chris Kyle Меня преследуют все те, кого я не смог спасти.
Chris Kyle Сейчас я готов и могу... быть там, но меня здесь нет, я ушёл.
Navy Doctor Ты можешь пройтись по любому коридору в этой больнице. Похоже, тут много солдат, нуждающихся в спасении.
Chris Kyle [Напевает]
Navy Doctor Хочешь прогуляться?
Chris Kyle Конечно.
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Chris Kyle Я не деревенщина, я техасец!
Taya Renae Kyle В чём разница?
Chris Kyle Мы ездим на лошадях, а они — на своих кузенах.
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Taya Renae Kyle Алло?
Chris Kyle Детка?
Taya Renae Kyle Детка, я тебя не слышу!
Chris Kyle Я готов. Я готов вернуться домой. Я готов вернуться домой, детка!
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Taya Renae Kyle Если ты думаешь, что эта война тебя не меняет — ты ошибаешься. Нельзя вечно ходить вокруг огня.
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Taya Renae Kyle Ты всегда хотел стать солдатом?
Chris Kyle Я хотел быть ковбоем, но попробовал и понял, что мне нужно что-то большее.
Taya Renae Kyle Так ты решил спасать девчонок из баров?
Chris Kyle Думаю, я спас бар от тебя.
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Taya Renae Kyle Мне нужно, чтобы ты снова стал человеком. Мне нужно, чтобы ты был здесь.
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Tony Белка! Где ты спрятал свои орешки?
'Squirrel' Орешки забрались внутрь, сэр. Эти маленькие п#з#ы пропали. Но теперь им тепло и уютно, сэр.
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Marc Lee У тебя что, комплекс спасителя?
Chris Kyle Нет. Я просто хочу взять плохих парней, но если я их не вижу, я не могу в них стрелять.
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Taya Renae Kyle Ты мой муж, ты отец моих детей. Даже когда ты рядом, тебя нет. Я вижу тебя, я чувствую тебя, но тебя нет.
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Chris Kyle [из трейлера] Я готов встретиться со своим Творцом и ответить за каждый выстрел, который сделал...
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Инструктор #2 Ди, ты чего до сих пор на моей линии пытаешься попасть в команду? Все знают, что черные не умеют плавать!
'Ди' Всё нормально, сэр, я не черный!
Инструктор #2 Не?
'Ди' Нет, я новый черный. Мы бегаем медленно, прыгаем низко, хорошо плаваем и ходим в магазин Gap. Я заставляю белых гордиться, и я ухаживаю за их дамами. Я их з#б#л!
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Chris Kyle [своей беременной жене] Ты самое прекрасное, что я когда-либо видел.
Taya Renae Kyle У меня внутри растёт инопланетянин.
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Chris Kyle [Крис видит, как его дочь плачет, а медсестра её игнорирует; медсестра держит на руках другого ребёнка] Эй, это моя дочь!
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Chris Kyle Бог, Родина, семья — так ведь?
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Chris Kyle Мустафа высматривает.
Biggles Этот м#р ты###й — Кейзер чёрт поб#р Сёзе, братан.
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Chris Kyle [из трейлера]
[шёпотом себе под нос, пока целится из винтовки в иракского мальчика с РПГ]
Chris Kyle Не поднимай это...
[пауза]
Chris Kyle Брось!
Chris Kyle [палец начинает дрожать на спусковом крючке]
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Wynn [попадая в цель на стрельбище] Кто теперь легенда?
Chris Kyle Это титул, который тебе не нужен. Поверь мне.
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Marc Lee Когда я рос в Орегоне, вокруг нашей территории был электрический забор. Мы, дети, хватались за него, чтобы проверить, кто сможет продержаться дольше всех. Война — примерно то же самое. Она словно разряды молнии в твоих костях, и от этого держаться за что-то другое становится трудно.
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Taya Renae Kyle [из трейлера]
[Крису]
Taya Renae Kyle Я когда-нибудь говорила тебе, как я тобой горжусь?
[она нежно ласкает лицо Криса]
Taya Renae Kyle Ты такой замечательный отец...
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Chris Kyle Меня преследуют все парни, которых я *не смог* спасти.
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Chris Kyle [стреляет в змею рядом с тренировочным полигоном] Со мной лучше, когда оно дышит.
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[первые реплики]
Chris Kyle Здесь адская жара.
soldier Эта грёбаная земля на вкус как собачий п##д.
Chris Kyle Ага, ты-то знаешь, да?
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Instructor Rolle [после того, как морской котик звонит в колокол] Вот так! Вот это настоящий сдался! Ты говоришь «прощай», я говорю «скатертью дорога».
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Pastor Белка! Куда ты спрятал свои орехи?
Cowboy Орехи забрались внутрь, сэр. Эти маленькие п#зды пропали. Но теперь им тепло и уютно, сэр.
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