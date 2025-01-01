Wayne Kyle[сыновьям]В этом мире есть три типа людей: овцы, волки и овчарки. Некоторые предпочитают верить, что злое не существует, и если оно вдруг постучится в их дверь, они не будут знать, как себя защитить. Это овцы.
Wayne KyleА есть хищники, которые используют насилие, чтобы охотиться на слабых. Это волки.
Wayne KyleИ есть те, кого наградила природа агрессией и непреодолимой нуждой защищать стадо. Эти люди — редкая порода, которые живут, чтобы противостоять волку. Это овчарки.
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Navy DoctorУдивился бы ты, если бы я сказал, что в ВМФ тебе приписывают... больше 160 убийств?
Chris Kyle[палец начинает дрожать на спусковом крючке]
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Wynn[попадая в цель на стрельбище]Кто теперь легенда?
Chris KyleЭто титул, который тебе не нужен. Поверь мне.
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Marc LeeКогда я рос в Орегоне, вокруг нашей территории был электрический забор. Мы, дети, хватались за него, чтобы проверить, кто сможет продержаться дольше всех. Война — примерно то же самое. Она словно разряды молнии в твоих костях, и от этого держаться за что-то другое становится трудно.