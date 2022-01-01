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3 сердца 3 сердца
Киноафиша Фильмы 3 сердца 3 сердца, 2014: актеры и роли
3 coeurs 3 сердца 2014 / Франция / Германия / Бельгия
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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3 сердца, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бенуа Жако Бенуа Жако Benoît Jacquot
В ролях
Шарлотта Гeнcбур Шарлотта Гeнcбур Charlotte Gainsbourg Катрин Денев Катрин Денев Catherine Deneuve Кьяра Мастроянни Кьяра Мастроянни Chiara Mastroianni Бенуа Пульворд Бенуа Пульворд Benoit Poelvoorde Кэролайн Питти Андре Маркон Андре Маркон André Marcon Патрик Милле Патрик Милле Patrick Mille Седрик Виейра Cédric Vieira Тома Доре Тома Доре Thomas Doret Френсис Леплей Francis Leplay
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