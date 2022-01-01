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3 сердца
3 сердца, 2014: актеры и роли
3 coeurs
3 сердца
2014 / Франция / Германия / Бельгия
Трейлер
5.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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3 сердца, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бенуа Жако
Benoît Jacquot
В ролях
Шарлотта Гeнcбур
Charlotte Gainsbourg
Катрин Денев
Catherine Deneuve
Кьяра Мастроянни
Chiara Mastroianni
Бенуа Пульворд
Benoit Poelvoorde
Кэролайн Питти
Андре Маркон
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Патрик Милле
Patrick Mille
Седрик Виейра
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Тома Доре
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