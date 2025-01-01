[убийце у киоска с хот-догами]

Ты никому не нужна. Ты будешь тратить деньги ни в чём не повинных налогоплательщиков, злоупотреблять слабой судебной системой и заявлять трусливое оправдание о невменяемости через морально разложенного адвоката. Зачем? Ах да, и когда тебя посадят, ты обойдёшься налогоплательщикам примерно в 47 000 долларов в год. Так что знаешь что? Убедись, что направишь ствол пистолета в самое горло сзади.