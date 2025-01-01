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Киноафиша Фильмы Мисс Медоуз Цитаты из фильма Мисс Медоуз

Цитаты из фильма Мисс Медоуз

Miss Meadows Знаешь, брак — это... такое слово с определённым звучанием. Кольцо — свадебное кольцо, обручальное кольцо... кольцо страдания.
Sheriff Ох, у тебя очень странное чувство юмора.
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Miss Meadows Если другим нужно то, чем я могу поделиться, я должна с ними своими сокровищами делиться.
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[повторяющаяся реплика]
Miss Meadows Пока-пока
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Sheriff Что, позвольте спросить, вы делаете?
Miss Meadows Я танцую под вашу гармонь.
Sheriff Я не так уж хорош. Это ещё в работе.
Miss Meadows Разве не так с каждым?
🧡
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Мисс Медоуз [убийце у киоска с хот-догами] Ты никому не нужна. Ты будешь тратить деньги ни в чём не повинных налогоплательщиков, злоупотреблять слабой судебной системой и заявлять трусливое оправдание о невменяемости через морально разложенного адвоката. Зачем? Ах да, и когда тебя посадят, ты обойдёшься налогоплательщикам примерно в 47 000 долларов в год. Так что знаешь что? Убедись, что направишь ствол пистолета в самое горло сзади.
🧡
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[последние реплики]
Отец Питер Как ты смеешь, как ты смеешь, чёрт возьми...
[Медоуз его сносит]
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[последние слова]
Derek Pierson Кажется, я передумал
Miss Meadows Это для тебя ни в коем случае не вариант
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Skylar [Мисс Медоуз, когда она пытается спасти Хизер в свадебном платье] Без обид, мисс Медоуз, но у вас слишком много этих украшений.
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Miss Meadows Знаешь, аккордеон — второй по недооценённости музыкальный инструмент. Немного лучше волынки, но хуже флейты из мёртвого котёнка.
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[последние слова]
Skylar Почему бы тебе не попытаться спасти себя
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Gordon Если ты мисс, не тосковаешь ли ты по мистеру?
🧡
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