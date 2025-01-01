Капитан Сэнди Браунинг [когда лейтенант и капрал врываются в его кабинет] Не сейчас, лейтенант, мы заняты.

Лейтенант Армитидж Я хотел узнать, можем ли мы помочь с...

Капитан Сэнди Браунинг [решительно] Мы заняты, лейтенант.

Лейтенант Армитидж Я понимаю это, сэр.

Капрал [резко] Почему ты не ищешь его?

Капрал Почему ты не ищешь его?

Капрал Хука. Рядового Хука. Ты, наверное, знаешь, куда их везут...

Капитан Сэнди Браунинг [вдруг кричит и встаёт из-за стола] Не смей, б###ь! Я твой старший офицер! Держи спину прямо!

[смотрит на капрала и потом тихо говорит Армитиджу]

Капитан Сэнди Браунинг Тебе нужно научиться контролировать своих людей, лейтенант. Я не для того здесь, чтобы разгребать твои х###ские ошибки. Твои люди — твоя х###ская ответственность, не моя.

Капитан Сэнди Браунинг Капитан Сэнди Браунинг, лейтенант Армитидж: [нервно] Я прошу вашей помощи.

Капитан Сэнди Браунинг [бросает ему жетоны Хука] Вот, держи. Вот и моя помощь.

Лейтенант Армитидж Он мёртв?