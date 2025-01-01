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Киноафиша Фильмы 71 Цитаты из фильма 71

Цитаты из фильма 71

Eamon [про армию] выскочки приказывают тупым убивать бедняков.
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Eamon Я не собираюсь тебе врать.
[пауза несколько секунд]
Eamon Будет больно, как чёрт.
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Gary Hook Слушай, не переживай обо мне, хорошо? Я справлюсь, обещаю.
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C.O. [после того, как лейтенант Армитаж рассказал ему о попытке сержанта Лесли Льюиса убить Гэри Хука] Обстановка была запутанной. В таких условиях то, что ты видел, то, что тебе показалось, может сильно отличаться от того, что произошло на самом деле. Понимаешь?
Lt. Armitage [Тишина] .
C.O. [твёрдо] Понимаешь?
Lt. Armitage Да, сэр.
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Капитан Сэнди Браунинг [когда лейтенант и капрал врываются в его кабинет] Не сейчас, лейтенант, мы заняты.
Лейтенант Армитидж Я хотел узнать, можем ли мы помочь с...
Капитан Сэнди Браунинг [решительно] Мы заняты, лейтенант.
Лейтенант Армитидж Я понимаю это, сэр.
Капрал [резко] Почему ты не ищешь его?
Капитан Сэнди Браунинг Что?
Капрал Почему ты не ищешь его?
Капитан Сэнди Браунинг Кого?
Капрал Хука. Рядового Хука. Ты, наверное, знаешь, куда их везут...
Капитан Сэнди Браунинг [вдруг кричит и встаёт из-за стола] Не смей, б###ь! Я твой старший офицер! Держи спину прямо!
[смотрит на капрала и потом тихо говорит Армитиджу]
Капитан Сэнди Браунинг Тебе нужно научиться контролировать своих людей, лейтенант. Я не для того здесь, чтобы разгребать твои х###ские ошибки. Твои люди — твоя х###ская ответственность, не моя.
Капитан Сэнди Браунинг Капитан Сэнди Браунинг, лейтенант Армитидж: [нервно] Я прошу вашей помощи.
Капитан Сэнди Браунинг [бросает ему жетоны Хука] Вот, держи. Вот и моя помощь.
Лейтенант Армитидж Он мёртв?
Капитан Сэнди Браунинг Мы не знаем. Ситуация, мягко говоря, запутанная. Если не возражаете, у нас работа. Проходите.
🧡
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Mother in Raided House Ради всего святого, вы когда-нибудь оставите нас в покое?
🧡
👏
🥺
🤔
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Eamon Долго уже в армии?
Gary Hook Нет.
Eamon Я сам в армии был... медиком... 20 лет... эти зажравшиеся убл###... приказывают тупым убл###... убивать бедных убл###... вот она, армия. Всё ложь... им на тебя плевать... ты для них просто мясо... просто мясо. Отдохни немного, сынок...
🧡
👏
🥺
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Gang Member 2 Как тебя зовут, дружок?
Loyalist Child Тебя не е#ёт, как его зовут.
Gang Member 2 Куда вы, ребята?
Loyalist Child Тебя не е#ёт.
🧡
👏
🥺
🤔
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