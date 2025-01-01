Gary HookСлушай, не переживай обо мне, хорошо? Я справлюсь, обещаю.
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C.O.[после того, как лейтенант Армитаж рассказал ему о попытке сержанта Лесли Льюиса убить Гэри Хука]Обстановка была запутанной. В таких условиях то, что ты видел, то, что тебе показалось, может сильно отличаться от того, что произошло на самом деле. Понимаешь?
EamonЯ сам в армии был... медиком... 20 лет... эти зажравшиеся убл###... приказывают тупым убл###... убивать бедных убл###... вот она, армия. Всё ложь... им на тебя плевать... ты для них просто мясо... просто мясо. Отдохни немного, сынок...