[Последние слова]

[читает отрывок из "Бледной голубой точки" Карла Сагана, "Видение будущего человечества в космосе"]

Вот наш дом. Вот мы. На нём живут все, кого ты любишь, всех, кого ты знаешь, всех, о ком ты когда-либо слышал, каждый человек, когда-либо живший на Земле. Каждая влюблённая пара, каждая мать и отец, каждый ребёнок с надеждой в глазах, каждый святой и грешник в истории нашего вида жили на этой пылинке, подвешенной в солнечном луче. Как часто они не понимали друг друга, как пылко они ненавидели. Наше воображаемое самомнение, заблуждения о том, что мы занимаем привилегированное место во Вселенной, разбиваются о эту точку бледного света. Наша планета — одинокая точка в огромной космической тьме. В этой бескрайности нет и намёка, что помощь придёт откуда-то ещё, чтобы спасти нас от нас самих. Хотим мы того или нет, но сейчас Земля — это то место, где мы должны стоять на своём. Возможно, нет лучшей иллюстрации глупости человеческой гордыни, чем этот далёкий образ нашего крошечного мира. Он подчёркивает нашу ответственность относиться друг к другу добрее и сохранять, беречь эту бледно-голубую точку — единственный дом, который мы когда-либо знали.