Рассказчик[читает отрывок из "Бледной голубой точки" Карла Сагана, "Видение будущего человечества в космосе"]Вот наш дом. Вот мы. На нём живут все, кого ты любишь, всех, кого ты знаешь, всех, о ком ты когда-либо слышал, каждый человек, когда-либо живший на Земле. Каждая влюблённая пара, каждая мать и отец, каждый ребёнок с надеждой в глазах, каждый святой и грешник в истории нашего вида жили на этой пылинке, подвешенной в солнечном луче. Как часто они не понимали друг друга, как пылко они ненавидели. Наше воображаемое самомнение, заблуждения о том, что мы занимаем привилегированное место во Вселенной, разбиваются о эту точку бледного света. Наша планета — одинокая точка в огромной космической тьме. В этой бескрайности нет и намёка, что помощь придёт откуда-то ещё, чтобы спасти нас от нас самих. Хотим мы того или нет, но сейчас Земля — это то место, где мы должны стоять на своём. Возможно, нет лучшей иллюстрации глупости человеческой гордыни, чем этот далёкий образ нашего крошечного мира. Он подчёркивает нашу ответственность относиться друг к другу добрее и сохранять, беречь эту бледно-голубую точку — единственный дом, который мы когда-либо знали.
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NarratorХочешь — верь, хочешь — нет, но пока что Земля — наше единственное убежище.
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Don TrubyЯ просто хочу знать... как ты хочешь яйца.
Helen TrubyДон, нам нужно поговорить об этом. Я совершила ошибки.
Don TrubyЯ тоже. О, да, я тоже. Наверное, даже хуже тебя. Не знаю, Хелен. Вот в чём дело.
Don TrubyМы могли бы сидеть здесь и рассказывать друг другу обо всём, что когда-либо сделали. Чёрт, обо всём, что когда-либо думали. Это займет время. Но да, мы могли бы всё прояснить и лечь спать с очень яркими картинками в голове. Или ты просто скажи, что хочешь на завтрак.
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Chris TrubyУ меня завтра, типа, жёсткий тест. Так что я пойду готовиться.