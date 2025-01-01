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Киноафиша Фильмы Мужчины, женщины и дети Цитаты из фильма Мужчины, женщины и дети

Цитаты из фильма Мужчины, женщины и дети

[Последние слова]
Рассказчик [читает отрывок из "Бледной голубой точки" Карла Сагана, "Видение будущего человечества в космосе"] Вот наш дом. Вот мы. На нём живут все, кого ты любишь, всех, кого ты знаешь, всех, о ком ты когда-либо слышал, каждый человек, когда-либо живший на Земле. Каждая влюблённая пара, каждая мать и отец, каждый ребёнок с надеждой в глазах, каждый святой и грешник в истории нашего вида жили на этой пылинке, подвешенной в солнечном луче. Как часто они не понимали друг друга, как пылко они ненавидели. Наше воображаемое самомнение, заблуждения о том, что мы занимаем привилегированное место во Вселенной, разбиваются о эту точку бледного света. Наша планета — одинокая точка в огромной космической тьме. В этой бескрайности нет и намёка, что помощь придёт откуда-то ещё, чтобы спасти нас от нас самих. Хотим мы того или нет, но сейчас Земля — это то место, где мы должны стоять на своём. Возможно, нет лучшей иллюстрации глупости человеческой гордыни, чем этот далёкий образ нашего крошечного мира. Он подчёркивает нашу ответственность относиться друг к другу добрее и сохранять, беречь эту бледно-голубую точку — единственный дом, который мы когда-либо знали.
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Narrator Хочешь — верь, хочешь — нет, но пока что Земля — наше единственное убежище.
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Don Truby Я просто хочу знать... как ты хочешь яйца.
Helen Truby Дон, нам нужно поговорить об этом. Я совершила ошибки.
Don Truby Я тоже. О, да, я тоже. Наверное, даже хуже тебя. Не знаю, Хелен. Вот в чём дело.
Helen Truby Вот в чём... в чём именно?
Don Truby Мы могли бы сидеть здесь и рассказывать друг другу обо всём, что когда-либо сделали. Чёрт, обо всём, что когда-либо думали. Это займет время. Но да, мы могли бы всё прояснить и лечь спать с очень яркими картинками в голове. Или ты просто скажи, что хочешь на завтрак.
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Chris Truby У меня завтра, типа, жёсткий тест. Так что я пойду готовиться.
[идёт наверх]
Don Truby Да... учиться.
Helen Truby О чём ты вообще?
[Дон жестикулирует]
Helen Truby Ты же отвратителен. Ему пятнадцать.
Don Truby Вот именно это я и делал в пятнадцать.
Helen Truby В это верю.
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