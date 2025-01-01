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Киноафиша Фильмы День отца Цитаты из фильма День отца

Цитаты из фильма День отца

Jack Lawrence Ты трагический герой. Ты — Лу Гириг.
Dale Putley Кто?
Jack Lawrence Лу Гириг. Все знают Лу Гирига. Бейсболист. Он умер от болезни Лу Гирига.
Dale Putley Вау, каковы шансы?
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Dale Putley Годами я думал о том, чтобы покончить с собой. Это было единственное, что меня держало.
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Scott Я украл эти деньги.
Jack Lawrence Ладно.
Scott У наркодилеров.
Dale Putley ТЫ ОХ#НЕЛ?
Jack Lawrence Эй, успокойся! Полегче! Скотт, просто верни их им.
Scott Я их потратил.
Jack Lawrence ТЫ ИХ ПОТРАТИЛ? ОН ПОТРАТИЛ ДЕНЬГИ НАРКОДИЛЕРОВ!
Dale Putley Успокойся, полегче. Скотт, от этих ребят не убежишь. Они тебя найдут. Придут к тебе домой, заберут все деньги и потом от***ут тебя. Со мной такое не раз случалось.
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[Дейл, Джек и Скотт в тюрьме. Джек оплачивает штрафы]
Джек Лоуренс Вот за мой штраф. Вот за его штраф. Вот за штраф мальчика. Вот за то, что вытащили машину со штрафстоянки, и вот за шикарный завтрак-шведский стол, который мы сегодня утром устроили. Яйца должны шуршать, когда их ешь?
Сотрудник тюрьмы Рено Очень смешно. Слушай, просто не лезь в неприятности.
Дейл Патли Увидимся в следующем году на встрече выпускников.
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Dale Putley Как ты заставил её мужа заговорить?
Jack Lawrence Я ему в лоб дал.
Dale Putley Как у Джо Пески. Что ты с ней собираешься делать, пропускать её сиськи через карточный терминал?
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Scott Я чувствую себя полным неудачником.
Dale Putley Да брось, Скотт, ты ещё молод! Чтобы стать настоящим неудачником, нужно годами уметь облажаться.
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Dale Putley Джек, посмотри на это.
Jack Lawrence Это деньги. Я помню их с тех пор, как был холостым.
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Scott Зачем ты это делаешь?
Jack Lawrence Мы — твои отцы.
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Dale Putley У тебя есть парень?
Woman with broken car Нет!
Dale Putley Отлично! У меня тоже нет!
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Jack Lawrence Как насчёт снова поплакать? Знаешь, это может тронуть её материнскую... сторону.
Dale Putley Плакать? Вот так просто?
Jack Lawrence Ты же плакал, когда мы проехали съезд!
Dale Putley Не издевайся надо мной.
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Dale Putley Я написал мюзикл под названием «Здравствуйте, доктор, всё ещё опухло». Он начинался так: «Здравствуйте, мистер Коло́н, моя простата опухла. Кажется, дела идут не очень хорошо.»
[Стук в дверь]
Dale Putley Завтрак! «Мне как-то нехорошо, потому что что-то у меня в...
Room Service Waiter Доброе утро!
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Jack Lawrence Он мне врал, но заставлял меня чувствовать себя хорошо.
Carrie Lawrence Что значит, он тебе врал?
Jack Lawrence Врал мне прямо в лицо. Громкая ложь.
Carrie Lawrence Откуда ты знаешь?
Jack Lawrence Я юрист. Люди мне врут постоянно.
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[Пробует разные способы поздороваться с сыном]
Dale Putley [в образе хиппи] Чувак, я твой старик. Думаю, ты хочешь знать, почему у тебя второе имя — Радуга.
[в образе бандита]
Dale Putley Эй, сынок, как оно, братан?
[в образе последователя Новой Эры]
Dale Putley Я твой отец. Обними меня, и да слиются наши души.
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Dale Putley Давай, Джек
Jack Lawrence Эй, куда это ты?
Dale Putley Надо дать им п##ды
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Nikki Ну, Скотти, ты скучный. Раньше ты мне нравился, но теперь я не могу тебя видеть. Даже твой голос меня тошнит.
Dale Putley Это было мило.
Jack Lawrence Да, Холлмарк уже ждёт тебя.
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Jack Lawrence Что случилось?
Dale Putley Он вылил кипяток мне на член. Забрал одежду и убежал.
Jack Lawrence Не плачь! Где он теперь?
Dale Putley Не знаю.
Jack Lawrence Ты мне не нравишься.
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Jack Lawrence Это разговор про «жён рождественского прошлого».
Carrie Не надо впутывать Пенелопу и Талулу.
Jack Lawrence Айрис и Дебби.
Carrie Да пошл## ты!
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Jack Lawrence [мим пытается отвлечь Джека] О, нет, нет, нет. Уберите его отсюда.
Dale Putley Сэр, у этого мужчины серьёзная проблема с мимикой.
Jack Lawrence [к миму, который постоянно отвлекает] Хватит! Почему бы тебе не найти нормальную работу, а?
Dale Putley [Джек хватает мима за шею] Джек, нет! Мы потеряли мальчика.
Jack Lawrence Куда он делся?
Dale Putley [Мим пожимает плечами. Джек и Дейл сбивают его с ног] Убирайся отсюда!
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Rose Где ты любишь останавливаться?
Jack Lawrence В моём доме, но он в Лос-Анджелесе.
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Jack Lawrence Этот парень — настоящая заноза в заднице, он чертовски раздражает.
Carrie Тебе вообще ничего раздражающее не нравится.
Jack Lawrence А кому нравится?
Carrie [серьёзно] Нет, я имею в виду, для тебя это нечто особенное.
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Dale Putley Ты знаешь, кто я? Я ковбой из Village People, Боб. Если я не вернусь туда, будет просто "Y-M-_-A!"
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[В машине Дейла, медленно едем по мосту Золотые Ворота]
Jack Lawrence Дейл, мне кажется, я в белом Бронко.
Dale Putley Извини, я просто боюсь ездить по мостам.
Jack Lawrence Потому что ты едешь со скоростью 20 миль в час.
Dale Putley Я еду 35 миль в час, Джек!
Jack Lawrence Да, ощущаю перегрузку.
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Dale Putley Я актёр. Писатель в широком смысле. Ставлю пьесы, вещи из своей души. Но это авангард, очень экспериментально.
Jack Lawrence Ты имеешь в виду с подопытными кроликами?
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Jack Lawrence Знаешь что? Бери мою машину.
Dale Putley Ты мне машину отдаёшь, Джек? Это так по-элвисовски с твоей стороны.
Jack Lawrence Не чтобы оставить. Чтобы до аэропорта добраться. Утром один из моих стажёров её заберёт.
Dale Putley Ты хочешь, чтобы я на твоей машине ездил?
Jack Lawrence Это просто вещь. Драгоценная, незаменимая вещь.
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Jack Lawrence [пока Дейл пытается выиграть деньги на игровом автомате. Джек обеспокоен одеждой Дейла] Что за прикид?
Dale Putley Что?
Jack Lawrence Я одолжил тебе 200 баксов, а ты выглядишь как Хауди Дуди. Что это такое?
Dale Putley Стоило всего 110, Джек.
Jack Lawrence А где моя сдача?
Dale Putley Она в одном из этих автоматов.
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Dale Putley [Резко останавливается] Ты не мог бы проверить, не лежит ли кто-нибудь на дороге?
Jack Lawrence [Оглядывается] Нет, ничего нет.
Dale Putley На дороге никого не лежит?
Jack Lawrence Кого?
Dale Putley Труп.
Jack Lawrence [Выходит из машины и осматривается вокруг. Машина остановилась на просёлочной дороге в глуши] Нет, никого.
Dale Putley Я часто думаю, что кого-то переехал.
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Dale Putley Господа, разве мы ничему не научились у музыки Джона Леннона? Всё, что нам нужно — это любовь.
Lee Нет, нам нужны деньги, приятель.
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Dale Putley [репетирует своё представление Скотту] Знаешь, Скотт, в твоём возрасте я тянул себя сильнее, чем трактор тянет Арканзас.
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Scott Деньги в безопасности. Они в сейфе! В отеле, где я остановился. Я пойду заберу их.
Lee Эм, у меня что на лбу татуировка "козёл"? Думаю, нам всем лучше пойти и забрать это, да? Скотт, ты нам не врёшь, правда? Потому что если врёшь, я тебя убью.
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Jack Lawrence Сколько ты уже за рулём?
Dale Putley Около 30 лет.
Jack Lawrence А? Слушай, на всё нужно время. Тормоз! Тормоз!
[передние колёса прямо переезжают парковочный блок]
Jack Lawrence Отлично.
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Dale Putley 5000 долларов наличными. Что он собирается делать с 5000 долларов наличными?
Jack Lawrence Он их украл.
Dale Putley Почему ты всегда прыгаешь к худшему выводу?
Jack Lawrence Ладно, он выиграл их в конкурсе крутящихся причесок.
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Jack Lawrence Чем ты зарабатываешь на жизнь?
Dale Putley Эээ, я преподаю английский как третий язык в Еврейском культурном центре.
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Dale Putley [поёт] "Серые тучи рассосутся, сядь поудобнее..."
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