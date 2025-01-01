Dale PutleyУспокойся, полегче. Скотт, от этих ребят не убежишь. Они тебя найдут. Придут к тебе домой, заберут все деньги и потом от***ут тебя. Со мной такое не раз случалось.
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[Дейл, Джек и Скотт в тюрьме. Джек оплачивает штрафы]
Джек ЛоуренсВот за мой штраф. Вот за его штраф. Вот за штраф мальчика. Вот за то, что вытащили машину со штрафстоянки, и вот за шикарный завтрак-шведский стол, который мы сегодня утром устроили. Яйца должны шуршать, когда их ешь?
Сотрудник тюрьмы РеноОчень смешно. Слушай, просто не лезь в неприятности.
Дейл ПатлиУвидимся в следующем году на встрече выпускников.