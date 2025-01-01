Will McKenzie Плохо играть на гитаре, носить бусы, говорить про «одну любовь» и прикидываться другом жителей Центральной Америки — которые, к слову, тебя презирают — а потом возвращаться в родительский пятикомнатный дом в Сарри — это не делает тебя духовным человеком, это делает тебя мудаком.

Ben Думаю, ты права насчёт его песни, Кэти.