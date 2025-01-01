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Киноафиша Фильмы Переростки на краю света Цитаты из фильма Переростки на краю света

Цитаты из фильма Переростки на краю света

Jay Cartwright Почему всегда найдётся какой-то п### с гитарой?
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Will McKenzie Плохо играть на гитаре, носить бусы, говорить про «одну любовь» и прикидываться другом жителей Центральной Америки — которые, к слову, тебя презирают — а потом возвращаться в родительский пятикомнатный дом в Сарри — это не делает тебя духовным человеком, это делает тебя мудаком.
Ben Думаю, ты права насчёт его песни, Кэти.
Will McKenzie О, отвали, Бен! Ты не веришь в «песенные линии» ровно так же, как и я. Это просто способ показаться интересным девчонкам, потому что в глубине души ты знаешь, что ты скучный и претенциозный, как твои глупые дреды. Кстати, они всегда выглядят смешно на белых. Это не контркультура, это кричит: «О, у меня есть трастовый фонд!» Так что сделай нормальную стрижку, ты невыносимый уё##к.
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Neil Sutherland У меня есть классное приложение под названием Grindr, через него я завёл кучу новых друзей.
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Will McKenzie Тем временем я гонялся за девчонкой, с которой недавно уснул, поглаживая её.
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Neil Sutherland Есть кое-что, что я всегда хотел узнать.
Will McKenzie Уилл Маккензи, Саймон Купер, Джей Картрайт: Что именно?
Neil Sutherland Сколько нужно ждать после какашки, чтобы можно было заняться сексом?
Will McKenzie Пожалуйста, только не дай этому быть моей последней мыслью.
Neil Sutherland Потому что я так и не узнал.
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Neil Sutherland Если бы мне казалось, что я что-то вижу, то это было бы что-то крутое, например, Оптимус Прайм с Кэти Перри.
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Will McKenzie Гоняться за девушкой по всей Австралии — это не романтика, а жёсткое преследование.
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Simon Cooper Я действительно много времени провожу с Люси. Хотя она немного изменилась с тех пор, как мы были в отпуске. И, ну, как сказать, когда кто-то стал не добрее?
Will McKenzie Злой?
Simon Cooper Да. Думаю, это оно. Она злее.
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Will McKenzie После того как я всем объяснил, что это мой сигнал тревоги на случай изнасилования, и когда они перестали смеяться, мы наконец смогли поспать.
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Simon Cooper Я думаю
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Neil Sutherland Я только один раз обасрал тебе лицо!
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