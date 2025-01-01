Will McKenzieПлохо играть на гитаре, носить бусы, говорить про «одну любовь» и прикидываться другом жителей Центральной Америки — которые, к слову, тебя презирают — а потом возвращаться в родительский пятикомнатный дом в Сарри — это не делает тебя духовным человеком, это делает тебя мудаком.
Will McKenzieО, отвали, Бен! Ты не веришь в «песенные линии» ровно так же, как и я. Это просто способ показаться интересным девчонкам, потому что в глубине души ты знаешь, что ты скучный и претенциозный, как твои глупые дреды. Кстати, они всегда выглядят смешно на белых. Это не контркультура, это кричит: «О, у меня есть трастовый фонд!» Так что сделай нормальную стрижку, ты невыносимый уё##к.
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Neil SutherlandУ меня есть классное приложение под названием Grindr, через него я завёл кучу новых друзей.
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Will McKenzieТем временем я гонялся за девчонкой, с которой недавно уснул, поглаживая её.