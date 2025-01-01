[первые реплики]

Что показывает тебе зеркало? Что ты видишь? Часто рассказываемая история. Историю Белоснежки, как она победила злобную королеву Равенну и заняла своё законное место на троне. Но есть и другая история, которую ты ещё не видел. Та, что случилась задолго до "долго и счастливо".