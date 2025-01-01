Queen FreyaЛюбовь — это ложь. Это уловка, которую жестокие играют над глупыми и слабыми.
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NarratorСеверные земли были свободны, а королевство Белоснежки — в безопасности. И вот, некоторые сказки действительно сбываются. Но ни одна из них по-настоящему не заканчивается.
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[первые реплики]
NarratorЧто показывает тебе зеркало? Что ты видишь? Часто рассказываемая история. Историю Белоснежки, как она победила злобную королеву Равенну и заняла своё законное место на троне. Но есть и другая история, которую ты ещё не видел. Та, что случилась задолго до "долго и счастливо".
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NarratorФрея не верила своей сестре, ведь любовь ослепляет даже самый ясный взгляд.