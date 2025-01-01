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Киноафиша Фильмы Белоснежка и охотник 2 Цитаты из фильма Белоснежка и охотник 2

Цитаты из фильма Белоснежка и охотник 2

Sara Мы закрываем глаза на правду, потому что мы слабы, потому что надеемся. Но для любви нет надежды. Любовь заканчивается предательством. Да, и всегда.
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Sara Мёртв? Это ты всем сказал? Бедный ты, сгорбленный горем вдовец. Эта история наверняка растрогала не одну молодую девушку. Может, и не только растрогала.
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Ravenna Ты готов, охотник?
The Huntsman Готов.
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Ravenna Зачем стараться? Ты всегда побеждаешь.
Queen Freya Ты позволяла мне побеждать.
Ravenna Ты — моя слабость.
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The Huntsman Тот, кто туда попадёт, станет неудержимым.
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Ravenna Вот почему я сильнее.
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Queen Freya Любовь — это ложь. Это уловка, которую жестокие играют над глупыми и слабыми.
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[последние слова]
Narrator Северные земли были свободны, а королевство Белоснежки — в безопасности. И вот, некоторые сказки действительно сбываются. Но ни одна из них по-настоящему не заканчивается.
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[первые реплики]
Narrator Что показывает тебе зеркало? Что ты видишь? Часто рассказываемая история. Историю Белоснежки, как она победила злобную королеву Равенну и заняла своё законное место на троне. Но есть и другая история, которую ты ещё не видел. Та, что случилась задолго до "долго и счастливо".
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Narrator Фрея не верила своей сестре, ведь любовь ослепляет даже самый ясный взгляд.
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Queen Freya Любовь побеждает всё. Так говорят.
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Gryff Травма головы, восьмой номер.
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Ravenna Учись на поражениях, Фрейя, и твой час настанет.
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Queen Freya В моём королевстве действует один закон. Не любить!
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