Poopdeck Pappy [о детях] Бог им судья, если бы они были из золота, я бы продал их на открытом рынке. Можно было бы разбогатеть. Дети! Эх, они не знают, что творят. Дети, черт их побери! Они приведут тебя к гибели. Вот что они сделают — приведут тебя к гибели. Они плачут, когда малыши, кричат, когда подрастают, берут взаймы, когда взрослые, и оставляют тебя умирать в одиночестве. Даже не расплатившись! Дети, фу. Дашь им всё, что хотят, и что получишь взамен? Ничего! Ведь они просто уменьшенные копии нас, но я себя особо не люблю, так зачем мне такой же? Спрашиваю я вас. Дети. Ах, дети. Маленькие дети. Ты отдаёшь им душу, даёшь все, что просят. Дашь конфеты и кучу игрушек, а в ответ — крики: «Няя, няя, няя, няя, няя, няя, мой папа — злой старик!» С детей хватит, с этих малышей. С ними ничего не поделаешь.