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Киноафиша Фильмы Попай Цитаты из фильма Попай

Цитаты из фильма Попай

Popeye Они схватили меня, Оливию и Свипи.
Poopdeck Pappy Оливия? Свипи? Ты что, салат собираешь? Я хочу своё сокровище. Слышишь меня? Я хочу своё сокровище!
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Попай [поёт] Я есть то, что я есть, и я есть то, что я есть / Много в мышцах сил, а глаз у меня один / Никому не причиню зла, и не солгу ни разу / Сверху донизу — и снизу до верху / Так оно и есть, пока не умру / Кто я такой? Я есть то, что я есть.
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Poopdeck Pappy [о детях] Бог им судья, если бы они были из золота, я бы продал их на открытом рынке. Можно было бы разбогатеть. Дети! Эх, они не знают, что творят. Дети, черт их побери! Они приведут тебя к гибели. Вот что они сделают — приведут тебя к гибели. Они плачут, когда малыши, кричат, когда подрастают, берут взаймы, когда взрослые, и оставляют тебя умирать в одиночестве. Даже не расплатившись! Дети, фу. Дашь им всё, что хотят, и что получишь взамен? Ничего! Ведь они просто уменьшенные копии нас, но я себя особо не люблю, так зачем мне такой же? Спрашиваю я вас. Дети. Ах, дети. Маленькие дети. Ты отдаёшь им душу, даёшь все, что просят. Дашь конфеты и кучу игрушек, а в ответ — крики: «Няя, няя, няя, няя, няя, няя, мой папа — злой старик!» С детей хватит, с этих малышей. С ними ничего не поделаешь.
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Olive Oyl Гу́чи гу́чи.
Popeye Не надо тут лепетать, сынок. Мой сын будет мужчиной, а не малышом. Иди ко мне, мой маленький Сви́пи. Ты — мой маленький Сви́пи.
Olive Oyl Сви́пи? Ты с ума сошла.
Popeye Я нашёл его в Сви́тхейвене, поэтому он мой Сви́пи. Я зову его Сви́пи, и это его имя. Так и есть, правда?
Olive Oyl Сви́пи — худшее имя, которое я когда-либо слышала для ребёнка.
Popeye Ну а что ты хочешь, чтобы я ему сказал? Малыш Ойл?
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Bluto Так ты не любишь шпинат?
Popeye Ненавижу его.
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Popeye - Animated Prologue Эй, что это? Один из трюков Блюту? Похоже, я не в том фильме!
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Popeye Ещё кое-что у меня есть — чувство унижения. Может, вы, ребята, соберёте свои мозги в кучку и поймёте, что я прошу у вас извинений.
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Popeye Я твой единственный и неповторимый сынок. Видишь, у нас одинаково накачанные руки.
Poopdeck Pappy Никакого сходства.
Popeye У нас тоже одинаковый прищуренный глаз.
Poopdeck Pappy Какой прищуренный глаз?
Popeye Тебе это будет трудно заметить. О, у нас даже одинаковые трубки, пап.
Poopdeck Pappy Ты дурак, трубку не наследуют! Ох, я отец ни одному мальчику или девочке. Ни один суд не докажет обратное.
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Попай [входит в игорное заведение] Ох, что это такое? Дом дурной славы? Ох, кто приведёт меня дитя в этот логово безнравственности?
[к Олив]
Попай Ни до чего не трогай. Можешь подцепить какую-нибудь венерическую болячку.
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Popeye Это моя вина, Сви-Пи похитили. Олив была права. Даже у сироты должны быть мама и папа. Если я собирался быть мамой Сви-Пи, я хотя бы должен был позволить Олив быть его папой. Или наоборот. Я не достаточно мужик, чтобы быть его мамой.
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Poopdeck Pappy [Поупаю] Я терпеть не могу сентиментальность. Меня это тошнит.
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[Испуганная, Оливия бросается в объятия Попая]
Popeye Сначала ужинать надо!
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Popeye [Подходит к лотку Гизила] Морковки кучка?
Geezil Нет.
Popeye Морковки нет?
[Показывает на них]
Popeye Что это? Чернослив?
Geezil Морковка — фу!
[Берёт банку]
Geezil Бери брокколи!
Popeye Мне хочется морковки. Мне нужны витамины.
Geezil [Кладёт банку, потом берёт другую] Морковка — фу! Бери шпинат!
Popeye Если бы я хотел шпинат, я бы попросил шпинат.
Geezil Ну, почему сразу не сказал?
[Кладёт банку и берёт пучок моркови]
Geezil По одному доллару за штуку.
Popeye Сколько стоит брокколи?
Geezil Пять центов, может, десять.
Popeye А шпинат?
Geezil Десять центов, может, двадцать пять.
Popeye Тогда почему морковка по доллару?
Geezil Полтора доллара. А то, что я не хочу продавать, обойдётся в два.
[Берёт морковку и кидает Гизилю пять центов]
Geezil А-а-а! Бездельник, нет! Вот пять центов!
Popeye Плачу, сколько хочу.
[Уходит, смеясь]
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[Олив случайно сталкивается с Попаем на улице, и он начинает размахивать кулаками]
Оливия Олли Ты меня чуть не убила напугом.
Попай [тихо, бормоча] И тебя чуть не уложил.
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Попай [Вимпи] Я тебе ща по роже дам.
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Poopdeck Pappy Ешь этот шпинат.
Popeye Я не хочу есть этот шпинат.
Poopdeck Pappy Ешь этот шпинат, негодник!
Popeye Я не хочу есть этот шпинат!
Poopdeck Pappy Уууууууух!
Popeye Я не хочу есть этот шпинат! Не хочу! Ваааааааа!
Poopdeck Pappy Ты съешь этот шпинат!
Popeye Ваааааааа!
Poopdeck Pappy Непослушный ты негодник!
Popeye Ваааааааа!
Poopdeck Pappy Ты был непослушным, когда тебе было два, и теперь тоже остался непослушным!
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Popeye Одно, что я помню про моего папу — он всегда подбрасывал меня в воздух. Ага, хе-хе... но никогда не ловил, когда я падал, понимаешь. Хе-хе-хе. Чёрт, у него было чувство юмора, да? Ага, это был мой папа. Помню, как он подарил мне в игрушки электрического угря. Ха-ха-ха — ай! Ха, да, было забавно. Или он очень-очень сильно качал мою колыбель, и я терял свою смесь. А потом говорил: «Однажды ты станешь моряком». Хе-хе-хе, вот... вот кто я сегодня, да. Мм. Да. Иногда он подпрыгивал меня на коленях. Хе-хе, но чаще промахивался, потому что плохо видел одним глазом... хе-хе-хе, о, мой папа, да...
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Geezil Фу! Коммодор. Кроме Вимпи, его я больше всех ненавижу.
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Wimpy [служит судьёй на боксерском поединке между Оксбладом Оксхертом и Кастором Ойлом] Господа, вы знаете правила — правил *нет*. Это бой до конца. Первый, кто умрёт, проигрывает.
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The Tax Man Ты не замышляешь ничего плохого, да? Потому что если да, то с тебя возьмут налог в 50 центов за "плохие дела".
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Olive Oyl Я думаю, это заговор. Зачем им сознательно производить уродство, если не для того, чтобы я выглядела уродливо? Если мы это выясним, мы узнаем всё.
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Popeye Я человек очень терпимый, но только когда дело доходит до злопамятства — тут я не прощаю.
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Popeye [к фотографии своего папы] Папа. Скоро мы с тобой снова будем вместе, да? Да. Тридцать лет — это не так уж и много. К тому же, в следующую среду у нас годовщина. Да? Да. Просто живи. Вот и всё, что я у тебя прошу. Спокойной ночи, папа.
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Popeye Значит, ты просто сушанин, да?
Olive Oyl Да ну? А я — женщина.
Popeye Да ну? А я — матерый.
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Poopdeck Pappy Ты же не ел свой шпинат. Шпинат, что держал нашу семью крепкой тысячи лет. И что же с ним делает единственный мой отпрыск?
Popeye Попай, Поопдек Пэппи: Он его выплёвывает!
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Попадек Паппи [к Свипи] Ешь свой шпинат, ты ничтожный младенец. Ешь. ЕШЬ. ЕШЬ!
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Popeye О, кто я такой? Какая-то ракушка на шлюпке жизни? О, я не доктор, но знаю, что терпение моё на исходе. Кто я? Судья или адвокат? Может и нет, но я знаю, что меня бесит.
[к проститутке]
Popeye Осторожней, не взъерошь мои перья.
[снова самому себе]
Popeye Кто я? Я не психиатр, но знаю, что важно. Кто я? Я — Попай Моряк.
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Popeye Что ты делаешь, Паппи? Ты не можешь стрелять из этого. На той лодке женщины и дети!
Poopdeck Pappy Хватит волноваться! Я просто сделаю предупредительный выстрел мимо носа. Не думаешь, что я знаю, что делаю?
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Блюто [Поупаю] Ладно, Коротышка, семья Ойлов будет обложена налогом вдвое! Втрое! Вчетверо! Сверхналогом! Акцизным налогом! Переналогом! И НАЛОГОМ НА ПАЛЬЦЫ!
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Chorus [поёт] Он — Попай-моряк, он — Попай-моряк / Он силён до конца, потому что шпинат ест / Он — Попай-моряк!
Popeye [поёт] Я крепкий парень, не люблю лузеров / Но с каждым дерусь я без пощады / Бью, колошматю, всегда впереди / Никому не пройти!
Chorus [поёт] Кто рискнёт сунуть кулаки — получит в ответ / Бум! Понял?
Popeye [поёт] Веди себя достойно — вот твой спасательный круг / с Попаем-моряком!
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Попай [когда Блутo топит его во время драки] Спокойной ночи, Айрин!
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Вимпи [поёт] Я с удовольствием заплачу тебе во вторник за гамбургер сегодня.
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Гизил Что это за гадость ты ешь?
Вимпи Это суп-бургер. В трудные времена бургеры не могут выбирать.
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[все продолжают смотреть на Попая]
Popeye Это самое веселое, что со мной случалось, и при этом я в сознании.
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Poopdeck Pappy Это осьминожка!
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[Повторяющаяся реплика]
Cole Oyl Ты мне должен извинения.
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Poopdeck Pappy Его мать умерла, а он шпинат есть не хотел.
Popeye Она подавилась, пап.
Poopdeck Pappy Его отец без работы, а он шпинат есть не хотел.
Popeye Это не моя вина.
Poopdeck Pappy Вся страна в депрессии. Оооо, а он шпинат есть не хотел.
Popeye Это был Кулидж, папа.
Poopdeck Pappy Его отец голодает. Идёт воровать. Что воровать?
Poopdeck Pappy Поупдек Паппи, Попай: шпинат!
Poopdeck Pappy Чтобы неблагодарный сын вырос большим и сильным.
[Попай бросает шпинат за спину]
Poopdeck Pappy Знаешь, что я сделал? Знаешь, что я сделал, когда меня Ги-Мэн поймал и в тюрьму посадил?
Popeye Нет.
Poopdeck Pappy Хм? Я смеялся.
Popeye Да? Ты смеялся?
Poopdeck Pappy Я смеялся целый год. Ха-ха-ха.
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Popeye Блуто. Хоть ты и больше меня, ты не сможешь победить, потому что ты плохой, а хороший всегда побеждает плохого.
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Popeye Я такой, какой я есть. Куда ни пойду. Я пришёл с моря.
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Bluto [поёт] Я такой злой, что приснилось — сам себя избиваю. Нос сломал, руку сломал, сам себя на землю уложил, потом задушил, удушение сломал и проснулся. Аааарррр! Я злой. Понимаешь, о чём я? Если понимаешь, значит понимаешь! Я злой! Злее всех... Вот уж точно злой. Да, злой. Злее этого. Понимаешь, о чём я? Я чертовски злой! Я злой!
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The Tax Man Ты только что пришвартовался?
Popeye Пришвартовался.
The Tax Man Ага, посмотрим-ка, это будет 25 центов налог за швартовку.
Popeye За что?
The Tax Man Где твое судно?
Popeye Это не судно, это моя шлюпка, и она под причалом.
The Tax Man Ага. Ага. Это твои товары?
Popeye Да, мои.
The Tax Man Понимаю. Ты новенький в городе, да?
Popeye Если это можно назвать городом, то да.
The Tax Man Во-первых, есть налог новичка — 17 центов, налог за шлюпку под причалом — 45 центов, и налог за то, что твои вещи валяются на причале — один доллар. Итого ты должен Коммодору 1,87 доллара.
Popeye А кто такой этот Коммодор?
The Tax Man Это вопрос? За вопросы берется налог в пять центов.
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Poopdeck Pappy [к Блюту] Не говори мне о будущем. Я ненавижу будущее, ненавижу прошлое и ненавижу настоящее. Особенно тебя.
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Olive Oyl Что за имя такое? Попай? Довольно странное.
Popeye А что за имя — Оливия? Звучит как какое-то масло для смазки.
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Nana Oyl О, мистер Ай, вы уже знакомы...
Popeye Попай.
Nana Oyl Эм, Поп. Мистер Вимпи, мой сын Кастер, мистер Гизил, мой муж Коул. Мы тут одна большая счастливая семья. Хотя, не совсем. То есть, эм, ну, мистер, мистер Гизил и мистер Вимпи...
Cole Oyl Я — семья!
Nana Oyl Ну, ты же мой муж!
Cole Oyl Ты мне должна извиниться.
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Кастор Ойл [видит, что у Блютто остался один лепесток на цветке, который означает «она не выйдет», и боится разозлить Блютто] Она не выйдет за тебя... она...
Блютто [снимает лепесток радостно] Выйдет!
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Bluto Коммодор.
Poopdeck Pappy Не называй меня коммодором тут, в этой гавани. У меня миллионы врагов. А ты — десять или двенадцать из них.
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Wimpy Раф Хаус? Один настоящий гамбургер для джентльмена. Я угощаю.
Rough House Кто платит?
Wimpy Я угощаю. Он платит.
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Nana Oyl Ой, звёзды мои! Сад! Я совсем витаю в облаках. Заходи, пока не промок до нитки.
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Poopdeck Pappy Давай, давай! Надо добраться до сокровища! Где оно? Где оно?
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Poopdeck Pappy [Гизилу и Вимпи] Эй, ты! С этой сумасшедшей бородой! Подгони сюда того толстяка!
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Popeye Дружелюбно тут. Немного страшновато тоже. Думаю, я останусь на год.
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Popeye Чёрт подери. Когда ты в город заезжаешь.
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Bluto В последний раз, ГДЕ ОЛИВИЯ?
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Poopdeck Pappy Не смей говорить, что я несправедлив. Правда, я ненавижу... но ненавижу честно и открыто. Ненависть — это мой кодекс. Я буду жить и умирать с ненавистью. Ненависть принесла мне больше пользы, чем что-либо в этом мире.
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Popeye Всё в порядке? Не так уж и плохо, да? Это не «Ритц», зато тут хоть немного заботы о тебе. И это не польское поместье, но у нас есть кое-что. Лучшее, что я когда-либо видел.
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Nana Oyl [о Касторе] Убери его с ринга! Не трогай его ноги! Он должен танцевать на этих ногах!
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The Tax Man Подсолнечник — позор для Налоговой службы.
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Poopdeck Pappy [Поупаю] Я в жизни не видел такого — разговаривать с бедным старым отцом так, ты непослушный сорванец. Ты избалован. Вот кто ты — избалован.
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Оливия Олли Ты выиграла сто двадцать самолеонов?
Вимпи Знаешь, сколько это гамбургеров?
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Nana Oyl Оливия, покажешь мистеру... мистеру...
Popeye О. Попай, мэм.
Nana Oyl Господину Глазу, свободная комната?
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Poopdeck Pappy [Поупаю] В сторону, ты мерзавец! Ты бросаешь тень на Пупдек Пеппи. Горечь Тихого океана! Отец акулы. Брат париники. Кузен косатки. И дядя осьминога!
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Popeye Я знаю, ты там не сидишь. Правда в том, что тебя там нет. Так где же ты? Где же я, СвиПи?
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Olive Oyl Твой отец — крыса, жулик и похититель! И сейчас он на корабле Коммодора вместе с Блютом и Свипи. Вот этого я тебе не могу сказать.
Popeye Нет, он не там, и мой отец не похититель.
Olive Oyl Он похититель. Он крыса, жулик, похититель, плохой отец и даже хуже!
Popeye Хуже?
Olive Oyl Да!
Wimpy Похоже, что твой отец — тот самый Коммодор.
Popeye Он не Коммодор. Такой надменный Коммодор? Никогда бы не стал им.
Olive Oyl Крыса, жулик, похититель и Коммодор.
Popeye Я не слушаю советы какой-то пустой игроманки.
[to Wimpy]
Popeye Сейчас их там нет, и я докажу тебе это. Где их нет?
Wimpy Их нет на корабле Коммодора.
Popeye Вот там их и нет? Если их там нет, я докажу тебе, что их там нет.
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Popeye Посмотри на Олив, у него мои глаза.
Olive Oyl У него не твои глаза. У него мои глаза. У него твой рот!
Popeye Правда? Однажды, СвиПиз, он пойдёт в школу и даст по ш####### старшим ребятам. Да, тебе это нравится, правда? Да.
Olive Oyl И мы переедем в домик, увитый виноградом, на тенистой улочке. И будем вместе заниматься садом. И играть в дом.
🧡
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Poopdeck Pappy Сними меня. Сними меня.
Popeye [Хватая нож] Сниму тебя, сниму тебя.
Poopdeck Pappy Сними меня.
[Попай делает. Паппи падает лицом вниз, ломая стул]
Poopdeck Pappy Ух, дурак.
Popeye Ты же сказал — сними тебя.
Poopdeck Pappy Я не говорил *сними* меня. Я сказал *сними* меня, *сними* меня. И ни за что не поднимай больше нож, а если поднимешь — заставлю его съесть. Будешь известен как Моряк, который глотает мечи.
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Popeye Что ты там делаешь? Ни один мой ребёнок не будет эксплуатирован ради нечестной выгоды.
[берёт Свипи]
Popeye Да, это так. Ты однажды станешь президентом...
Olive Oyl Это не нечестная выгода, это ЗАСЛУЖЕННАЯ выгода. Эти гонки оденут нас, накормят и спасут.
Popeye Неправда — это неправда, даже если она тебе помогает.
Wimpy Лошади у ворот.
Olive Oyl Думаю, семья важнее всякой глупой морали, мм?
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Olive Oyl Он не может меня никуда не брать. Я не ребёнок.
Castor Oyl Ну, я скажу, что ты ребёнок!
Olive Oyl Кто сказал, что я не ребёнок?
Castor Oyl Ты сказала, что не ребёнок, и я с тобой согласился. Вот кто.
Olive Oyl Кто просил тебя со мной соглашаться?
Castor Oyl Да никто не может запретить мне с тобой соглашаться, если я хочу!
Olive Oyl Могу я.
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Папай [о Свипи] Вот это фокус! Ха-ха! Я — экстрасенс, пророк. Если б я видел это собственными глазами, я бы не поверил.
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The Tax Man Ты съехал у Ойлов?
Popeye Не твоё дело!
The Tax Man Четыре доллара двадцать пять центов — налог за съезд.
Popeye Пусть к тебе и к твоим налогам идут н##ы!
The Tax Man Ты переехал сюда?
Popeye Ну как, похоже?
The Tax Man Пять долларов двадцать пять центов — налог за въезд.
Popeye Не забудь: двойные н##ы!
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Popeye Осторожно там. Что его в город занесло?
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Olive Oyl Прости, мама, но это ужасно. Спроси ещё раз — ты когда-нибудь видела что-то более уродливое? Я не стану носить эту шляпу!
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Popeye Не думай, что я тебя виню. Потому что нет! Точно нет!
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Popeye [Оливии] Ха-ха-ха! Вот это да! Ну ты и пропала. Ты же просто ветреная дамочка.
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Castor Oyl Если мама застукала бы меня здесь, она бы меня прибила. Вот и мама!
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Poopdeck Pappy Так с отцом разговаривают?
Popeye Ты не мой отец. Мой отец был высоким, добрым и похож на Авраама Линкольна.
Poopdeck Pappy Да не указывай мне, кто я. Куда ты собрался? Я говорю — я твой отец.
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Poopdeck Pappy Дети. Дети! Малыши! Ах, чёрт! Чёрт! Дашь им всё, что хотят, а взамен что получаешь? Ничего! Ничего! Ничего! Ничего, кроме огорчений. Огорчений, печали и несчастья. Иногда плохо, когда пытаешься их искупать, а они не хотят. И ещё хуже, когда хочешь сделать что-то по-настоящему своё, а они хотят совсем не то, что ты!
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Popeye Когда я решил — я решил
Cole Oyl Ты уверен?
Popeye Да, кажется, да...
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