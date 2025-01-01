Ренди - Особняк собачьей головы
[Роберте]
Эй, ты! Дилдо! Это тут психушка, где вы держите мою Лорел?
Роберта
Лорел здесь, но мы её не держим.
Ренди - Особняк собачьей головы
Чушь твоя, большая лесб##ка.
Роберта
Я не лесб##ка. Лорел тебя ждёт?
Ренди - Особняк собачьей головы
Я тебя убью, д##ил!
Роберта
Всё, что вы, мужики, понимаете — это насилие.
Ренди - Особняк собачьей головы
Слушай. Я знаю, какие здесь тусуются уроды. Тут большая лесбийская тусовка.
[Гарп выходит на веранду]
Ренди - Особняк собачьей головы
Ооо, ооо, ты кто — хозяин дома или придворный евнух? Лорел, ты там, сук?
Ренди - Особняк собачьей головы
О, я знаю, кто ты. Моя Лорел не в твоём вкусе, дорогуша.
Ренди - Особняк собачьей головы
Послушай, чёрт возьми. Если ты сейчас не выведешь Лорел, я тебя...
[Роберта сбивает Ренди]
Лорел - Особняк собачьей головы
Ренди!
Лорел - Особняк собачьей головы
Малыш, ты меня нашла.
Ренди - Особняк собачьей головы
Ох, я вряд ли смогу завести эту чёртову машину.
Лорел - Особняк собачьей головы
Не переживай. Я могу водить, ты просто никогда не разрешала.
[Дженни]
Лорел - Особняк собачьей головы
Похоже, Ренди я нужна.
Ренди - Особняк собачьей головы
Тише!
[В боли, Лорел помогает ему к машине]
Лорел - Особняк собачьей головы
Прости, малыш, прости.
Ренди - Особняк собачьей головы
Эта сумасшедшая лесб##ка меня подло атаковала.