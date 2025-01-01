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Киноафиша Фильмы Мир по Гарпу Цитаты из фильма Мир по Гарпу

Цитаты из фильма Мир по Гарпу

Walt Пап, что такое градуальная школа?
T. S. Garp Что?
Walt Градуальная школа. Мама говорит, что она преподаёт в градуальной школе.
T. S. Garp А, градуальная школа — это когда ты ходишь в школу и постепенно понимаешь, что ходить туда больше не хочешь.
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Jenny Fields Знаешь, все умирают. Мои родители умерли. Твой отец умер. Все умирают. Я тоже умру. И ты умрёшь. Главное — прожить жизнь до смерти. Жить — это настоящее приключение.
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Roberta Я имею в виду, что мне удалили это хирургическим путём под общим наркозом. Но чтобы это откусил Бьюик...
Jenny Fields Это похоть!
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[замечая скудно одетых проституток]
Jenny Fields Это последняя мода?
T. S. Garp Нет, мам, это самая древняя профессия.
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T. S. Garp Мы останемся в этом доме. Дорогая, шансы, что сюда врежется ещё один самолёт — просто космические. Здесь уже всё заранее разрушено. Здесь нам будет в безопасности.
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[последние слова]
T. S. Garp Хелен, запомни.
Helen Holm Что, любовь моя?
T. S. Garp Всё, Хелен.
Helen Holm Да, любовь моя.
T. S. Garp Я лечу, Хелен.
Helen Holm Да, любовь моя.
T. S. Garp Я лечу. Та-ран-та-ран-та-ра.
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Jenny Fields Ты собираешься лечь спать или будешь сидеть и думать свои странные мысли?
Young Garp Я посижу и подумaю над странными мыслями немного.
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T. S. Garp В моей семье мужики умирают молодыми, Хелен!
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[рассказывает Дину Боджеру и его сыну о его отце, ветеране Второй мировой с повреждением мозга, за которым она ухаживала как медсестра]
Дженни Филдс Где я остановилась?
Т. С. Гарп У него постоянно стоял член.
Дженни Филдс Спасибо. Он умирал. Я хотела ребёнка. Казалось, это хороший способ завести его без всяких заморочек с мужем, который имел бы юридические права на моё тело. И вот однажды ночью, когда я была на дежурстве, а раненые и калеки спали, я подошла к нему. Он спал. Но эрекция была на месте, как всегда. Я сняла нижнее бельё и забралась на него. Тогда он проснулся. Он сказал единственное слово, кроме своего имени, которое я когда-либо слышала от него. Он сказал: «хорошо». Это заняло совсем немного времени, и этого раза хватило.
Дин Боджер Ты его изнасиловала! Ты изнасиловала умирающего человека!
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Roberta [говорит Гарпу, что он не может пойти на феминистский мемориал его матери] Там не пустят ни одного мужчину. Мужчина *убил* её! Они очень *расстроены*!
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Ренди - Особняк собачьей головы [Роберте] Эй, ты! Дилдо! Это тут психушка, где вы держите мою Лорел?
Роберта Лорел здесь, но мы её не держим.
Ренди - Особняк собачьей головы Чушь твоя, большая лесб##ка.
Роберта Я не лесб##ка. Лорел тебя ждёт?
Ренди - Особняк собачьей головы Я тебя убью, д##ил!
Роберта Всё, что вы, мужики, понимаете — это насилие.
Ренди - Особняк собачьей головы Слушай. Я знаю, какие здесь тусуются уроды. Тут большая лесбийская тусовка.
[Гарп выходит на веранду]
Ренди - Особняк собачьей головы Ооо, ооо, ты кто — хозяин дома или придворный евнух? Лорел, ты там, сук?
Дженни Филдс Здравствуйте.
Ренди - Особняк собачьей головы О, я знаю, кто ты. Моя Лорел не в твоём вкусе, дорогуша.
Дженни Филдс Возможно, и ты не в её вкусе.
Ренди - Особняк собачьей головы Послушай, чёрт возьми. Если ты сейчас не выведешь Лорел, я тебя...
[Роберта сбивает Ренди]
Лорел - Особняк собачьей головы Ренди!
Дженни Филдс Ты в порядке?
Лорел - Особняк собачьей головы Малыш, ты меня нашла.
Ренди - Особняк собачьей головы Ох, я вряд ли смогу завести эту чёртову машину.
Лорел - Особняк собачьей головы Не переживай. Я могу водить, ты просто никогда не разрешала.
[Дженни]
Лорел - Особняк собачьей головы Похоже, Ренди я нужна.
Ренди - Особняк собачьей головы Тише!
[В боли, Лорел помогает ему к машине]
Лорел - Особняк собачьей головы Прости, малыш, прости.
Ренди - Особняк собачьей головы Эта сумасшедшая лесб##ка меня подло атаковала.
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T. S. Garp [своей матери Дженни] Мне никогда не нужен был отец.
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T. S. Garp [к своему младенцу в коляске] Не будь такой маменькиным сынком, Дункан! Скажи «па-па»!
[Дункан дразнит Гарпа звуком «плюнь»]
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Т. С. Гарп [после того, как ему сказали, что он не должен идти на феминистский мемориал матери] Я буду скорбеть в одиночестве всю оставшуюся жизнь, но сейчас я хочу быть рядом с теми, кто её любил.
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Roberta Я люблю детей.
T. S. Garp О, я тоже.
Roberta Я не знала, что так их люблю, пока не стала женщиной. Если бы знала, завела бы ещё, когда была мужчиной.
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[первые реплики]
Mrs. Fields Гарп?
Jenny Fields Гарп.
Mrs. Fields Гарп.
Mr. Fields Гарп?
Mrs. Fields Да, Гарп.
Mr. Fields Звучит как рыба.
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Garp Я только что прочитал в журнале Time, что книгу моей матери перевели на апачский. Апачский, Хелен. Даже Шекспира и Диккенса не переводили на апачский.
Helen Holm Она вовремя. Она задела струну, которую женщины хотели услышать. Критики разнесли её в пух и прах. Но о твоей книге говорили только хорошие вещи.
Garp Да, но мне не нужны рецензии, мне нужна аудитория. Большая аудитория.
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Roberta У тебя просто дьявольский талант обращать людей в цивилизованных. Единственное, что ты унаследовал от матери — это природная способность бесить окружающих.
🧡
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T. S. Garp Сколько тебе лет?
Babysitter 18.
T. S. Garp 18. 18 — есть ли в английском языке слово сексуальнее?
Babysitter Сколько тебе лет?
T. S. Garp 30.
Babysitter Мм. 30. Грязная 30?
T. S. Garp Ты правда 18?
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T. S. Garp Майкл Милтон. Так его зовут?
Helen Holm Да.
T. S. Garp Звучит как вкус в гейской мороженой. Клубничный вихрь, Шоколад с горой, Мокка безумие, Майкл Милтон.
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T. S. Garp Это нечестно. Я показал тебе своё. Ты должна показать мне своё.
Jenny Fields Что ты себе позволяешь? Играешь в «Доктора» с Куши?
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T. S. Garp Иногда целая жизнь умещается в один день, а ты и не замечаешь, что это и есть самая красивая жизнь. Я просто счастлив, что заметил это. Сегодня у меня был прекрасный день. Я даже умер и вернулся, чтобы рассказать об этом. Вот это день. Вот это день!
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T. S. Garp Ты всегда в спортивном костюме ходишь?
Helen Holm Тебе не нравится?
T. S. Garp Да, просто представляю, какой ты была бы без него. В платье, например. Я много времени провожу, представляя разные вещи, знаешь. Это часть моей писательской подготовки. Все настоящие писатели так делают.
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Babysitter Что означает Т.С.?
T. S. Garp Ужасно Грустный. Раньше был Ужасно Сексуальный, но я изменился.
Babysitter О, я так не думаю.
T. S. Garp Правда?
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T. S. Garp Давай займёмся любовью.
Helen Holm Не думаю.
T. S. Garp Ты не думаешь, что я хочу?
Helen Holm Нет, я не хочу.
T. S. Garp Я хочу. Очень-очень хочу.
Helen Holm Я нет. Совсем нет. Я хочу дочитать эту историю.
T. S. Garp Ты читаешь другого писателя в моей постели, Хелен. Это измена!
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The Hooker Слушай, меня вполне устраивает, если твоя мать хочет купить меня для тебя. Но она не может пойти с нами.
T. S. Garp О, боже, нет.
The Hooker Абсолютно нет. Я *не* позволю ей нас подглядывать. Я всё ещё католичка, верь или нет. Если хочешь чего-то такого забавного, иди на Восьмую Авеню.
Jenny Fields Я не собираюсь смотреть.
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The Hooker Не давай мне здесь денег!
Jenny Fields Почему нет?
T. S. Garp Потому что это незаконно, мам.
Jenny Fields Почему?
T. S. Garp Потому что так, вот почему.
Jenny Fields Это глупо. Это её тело. Почему она не может использовать его, как хочет?
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Jenny Fields Она тебе нравится?
T. S. Garp Она очень милая, мам, но...
Jenny Fields Что в ней такого, чего ты хочешь? Я не только про её интимные части. Есть ли в ней что-то ещё, что тебя удовлетворяет?
T. S. Garp В общем, это целый комплекс.
Jenny Fields Каково это — быть желанной таким образом? Тебя это унижает — что мой сын хочет тебя именно так? Или ты думаешь, что унижает лишь его?
The Hooker Не знаю.
Jenny Fields Ты хочешь её? Хочешь так же, как Хелен? Это то же самое желание? Ты действительно хочешь с ней переспать. Ну, хочешь?
T. S. Garp Да. Конечно, хочу.
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T. S. Garp Я тебя отвлекаю?
Helen Holm Мне кажется, тебе нравится меня отвлекать.
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Midge Percy Если не будешь улыбаться, мужа так и не найдёшь.
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T. S. Garp Меня зовут Т. С. Гарп.
Helen Holm Что означает Т. С.?
T. S. Garp Ужасно Сексуальный. Раньше я был Ужасно Застенчивым, но изменился.
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T. S. Garp Это у тебя впервые?
Cushie Нет. Я так и думала. Где твоя штука?
T. S. Garp Какая штука?
Cushie Твоя штука.
T. S. Garp Моя штука? Разве ты её не держишь?
Cushie Нет, твоя перчатка.
T. S. Garp Моя перчатка?
Cushie Слушай, я детей не хочу. Нет перчатки — нет любви.
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The Hooker Я не за эти извращения. Если хочешь такое, иди на Восьмую авеню.
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Jenny Fields Это было вожделение.
Ernie Holm Повторите, пожалуйста?
Jenny Fields Вожделение. Мистер Холм, у вас есть дочь. У меня есть сын.
Ernie Holm Он хороший парень. Он отличный борец.
Jenny Fields Он тоже полон вожделения. Я чувствую это издалека. Он вожделеет вашу дочь.
Ernie Holm Я бы не волновался. Хелен сама о себе позаботится. В конце концов, это же естественно.
Jenny Fields Болезни тоже естественны. Но это не значит, что мы должны им поддаваться. Следи за своей дочерью, тренер.
🧡
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Jenny Fields Однако его эрекции продолжались без изменений.
🧡
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Дженни Филдс Босворт! Одно предупреждение, ты грязнюк! Если ты ещё раз выставишь моего ребёнка на посмешище с такими дешевыми выпадами,
[поднимает женский журнал]
Дженни Филдс я заразю твои трусы бубонной чумой, и она так с тобой сделает, что тебе будет нечем там чесать.
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Mr. Fields Дженни! Во время войны — на чьей он был стороне? По крайней мере, на нашей?
Jenny Fields Он ни на чьей не был. Он валялся в больнице. Однажды ночью, когда у него было одно из его обычных стояков, я залезла на него, и он кончил в меня. Он кончил почти сразу. И в результате у меня появился замечательный ребёнок.
🧡
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Jenny Fields Больные. Даже когда они здоровы, они больны похотью.
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Дженни Филдс Я не хотела выходить замуж. Мне нужен был ребёнок.
Миссис Филдс Но обручальное кольцо, дорогая...
Дженни Филдс Мне не нужно было кольцо, мама. Мне нужен был его сперм.
Мистер Филдс Нет! Не смей произносить это слово в этом доме.
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T. S. Garp Мы цивилизованные люди, а цивилизованные люди соблюдают правила. Ты, неолитический и#диот!
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T. S. Garp Что она, блин, понимает в вожделении? Она никогда этого не чувствовала. Ни разу. Какая же она тогда авторитет. Это всё равно что слушать, как растение рассказывает о мотивах млекопитающего.
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Bosworth [глядя на женский журнал] Вау! Какая фигура! Вот это, господа, фигура.
Friend of Bosworth Хотел бы я быть девчонкой. Потому что если бы я был девчонкой, я бы снял(а) с себя одежду и стоял(а) перед зеркалом и любовался(ась) собой *часами*.
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Roberta Я безнадёжный романтик в мире мужского шовинизма.
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T. S. Garp Пойдем посмотрим на детей.
Helen Holm Мы смотрели на них вчера вечером.
T. S. Garp Я знаю. Но мне очень хочется их увидеть. Чтобы мы оба их увидели.
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Cushie Бедный Гарп, ты вот-вот лопнешь.
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Helen Holm Это так печально.
T. S. Garp Правда?
Helen Holm Очень печально!
T. S. Garp Здорово!
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T. S. Garp Ты думаешь, я стану настоящим писателем?
Helen Holm Думаю. О, да, думаю!
T. S. Garp А ты ведь говорила, что выйдешь замуж только за настоящего писателя.
Helen Holm Говорила. И говорю.
T. S. Garp Я тоже так думаю.
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T. S. Garp Жаль, что я не знал тебя, когда тебе было 15. Очень жаль, что я не знал тебя, когда тебе было 5 — почти 5. Жаль, что мы не выросли вместе детьми. Тогда я мог бы видеть тебя без груди и следить, как она растёт.
Helen Holm Ты увидишь, как у меня грудь обвиснет, зубы выпадут, и волосы поседеют.
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T. S. Garp Мёртвые не жалуются.
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Walt Это как сон!
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T. S. Garp Как там твой парень в Нью-Йорке?
Roberta Он нет. Говорит, что я заставляю его чувствовать себя сексуально неоднозначно. Представляешь?
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Student Wrestler 1 Почему баскетболисты не могут стать отцами?
Student Wrestler 2 Потому что они уроды.
Student Wrestler 1 Нет, потому что они ведут мяч, прежде чем стрелять.
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Student Wrestler 3 Эй, каково определение слова "лифчик"?
Student Wrestler 4 Не знаю, какое?
Student Wrestler 3 Это такой держатель больших камней через плечо.
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T. S. Garp Нам приходится заканчивать войну из-за жаркого. Разве это не жалко?
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Student Wrestler 5 Что такое пояс?
Student Wrestler 6 Не знаю, что?
Student Wrestler 5 Это такой пояс для низа, проверяющий член.
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Young Cushie Я знаю, как делать детей.
Young Garp Я тоже знаю.
Young Cushie Как ты могла? У тебя же нет отца. Ты — с**а. Но я тебя научу... Ладно, первое: у меня болит голова. Ох, голова. У меня болит голова. Не сегодня. Теперь ты должна напасть на меня и сорвать с меня одежду.
Young Garp Уверен?
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T. S. Garp Я просто обожаю это.
Helen Holm Что?
T. S. Garp Быть отцом. Быть мужем и отцом. О, я действительно это обожаю.
[смотрит на спящих детей]
T. S. Garp я никогда не напишу ничего такого прекрасного.
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Walt Сколько тебе лет, бабуля?
Jenny Fields Старенькая, как холмы.
Walt Правда?
Jenny Fields Да, именно так. Ты тоже когда-нибудь состаришься. «Старик Уолт». Это не так уж плохо — быть старым. На самом деле, даже приятно. Можно есть торт с мороженым и не бояться кариеса. Школа позади. А если повезёт, у тебя будет много-много друзей и много-много воспоминаний. И ты сможешь о них думать.
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Roberta О, Боже. Вот одно из моих ненавистных писем. Там желают, чтобы меня изнасиловали «Окленд Рэйдерс». В мире полно больных на голову людей.
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Dean Bodger Смерть — она именно такая. Просто настигает тебя внезапно.
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T. S. Garp Знаешь, это действительно здорово — оглянуться назад и увидеть всю дугу своей жизни. Всё связано. Как ты пришёл оттуда сюда. Увидеть эту линию, понимаешь? Это была настоящая авантюра.
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Jenny Fields Что случилось — то случилось. Ты её обвиняешь, но это ничего не изменит. Она ранена, и ты тоже. А ты продолжаешь посыпать соль на раны. Так себя не ведёт сын медсестры. Излечись, чёрт возьми! И помоги ей исцелиться, пока не поздно для вас обоих.
🧡
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