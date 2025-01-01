[рассказывает Дину Боджеру и его сыну о его отце, ветеране Второй мировой с повреждением мозга, за которым она ухаживала как медсестра]

Дженни Филдс Где я остановилась?

Т. С. Гарп У него постоянно стоял член.

Дженни Филдс Спасибо. Он умирал. Я хотела ребёнка. Казалось, это хороший способ завести его без всяких заморочек с мужем, который имел бы юридические права на моё тело. И вот однажды ночью, когда я была на дежурстве, а раненые и калеки спали, я подошла к нему. Он спал. Но эрекция была на месте, как всегда. Я сняла нижнее бельё и забралась на него. Тогда он проснулся. Он сказал единственное слово, кроме своего имени, которое я когда-либо слышала от него. Он сказал: «хорошо». Это заняло совсем немного времени, и этого раза хватило.