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Киноафиша Фильмы Клуб "Рай" Цитаты из фильма Клуб "Рай"

Цитаты из фильма Клуб "Рай"

Phillipa Lloyd С какого ты острова?
Jack Moniker С Эллис, изначально.
Phillipa Lloyd И чем ты здесь занимаешься? После того, как ты ушёл из «Палмс», говорили, что ты контрабандист.
Jack Moniker Нет, я — обнимальщик.
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Barry Steinberg [Смотрю, как профи ныряет с отвесного водопада перед небольшой толпой] Я бы тоже так прыгнул, если бы не понос.
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Jack Moniker Ваше Превосходительство. Вы сегодня выглядите очень элегантно. Чем удостоили нас своим императорским присутствием?
Governor Anthony Cloyden Hayes Дело в том, что по всему острову пахнет загарным маслом и жареным женским мясом. Мне стало интересно, что творится в этом извращённом логове страсти, что вы тут устроили. В этой орги-яме. Как бы вы ни называли эту наркотическую сиськодеревню.
Governor Anthony Cloyden Hayes Дело в том, что по всему острову пахнет загарным маслом и жареным женским мясом. Мне стало интересно, что творится в этом извращённом логове страсти, что вы тут устроили. В этой орги-яме. Как бы вы ни называли эту наркотическую сиськодеревню.
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Jack Moniker Посмотри-ка. А как насчёт этих двоих?
Barry Steinberg Э... Мне кажется, им не интересно.
Barry Nye Слишком высокие.
Jack Moniker Да ну. Они же только что говорили со мной про тебя.
Barry Steinberg Нет.
[с недоверием]
Barry Nye Правда? Тогда что?
Jack Moniker Они сказали, что ты не годен, чтобы спать с свиньями, но я за тебя вступился. Я сказал, что годен.
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Jack Moniker Я немного параноил и думал, что люди хотят меня прибрать. Теперь я знаю — хотят.
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Phillipa Lloyd Выглядишь вполне в форме.
Jack Moniker А внутри я полный развал.
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Voit Zerbe Признайся, Джек — у тебя тут такие комнаты, в которые даже Марлин Перкинс боялся бы зайти.
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Jack Moniker В этой стране Конституция написана карандашом.
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Jack Moniker Три, как дела?
[Три предлагает Джеку марихуану]
Jack Moniker Ооо, нет, спасибо. В последний раз, когда я курил эту хрень, меня нашли на крыше Сиарс-Тауэр, пытающимся построить гнездо.
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Barry Steinberg Значит так, мы едем в джунгли с каким-то чуваком, которого даже не знаем, и который в очках посреди ночи. Можем сразу отдать ему кошельки и сами же перерезать себе горло.
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Governor Anthony Cloyden Hayes Милая моя, в отличие от тебя, я не провёл жизнь, шатаясь от дискотеки к дискотеке с задницей, торчащей из французских плавок.
Governor Anthony Cloyden Hayes Милая моя, в отличие от тебя, я не провёл жизнь, шатаясь от дискотеки к дискотеке с задницей, торчащей из французских плавок.
Phillipa Lloyd Ну что ж, ты явно многое теряешь, не так ли?
Governor Anthony Cloyden Hayes Похоже, ты права.
Governor Anthony Cloyden Hayes Похоже, ты права.
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Terry Hamlin Здесь так прекрасно.
Governor Anthony Cloyden Hayes Я ненавижу красоту. Ты понимаешь, как скучно смотреть на красоту день за днём? Да и не может это долго продолжаться.
Governor Anthony Cloyden Hayes Я ненавижу красоту. Ты понимаешь, как скучно смотреть на красоту день за днём? Да и не может это долго продолжаться.
Terry Hamlin Ты всегда так бодр с утра?
Governor Anthony Cloyden Hayes Либо американцы придут и превратят это в Майами-Бич, либо кубинцы с русскими - и весь остров превратится в кровавую Албанию. Надежды нет. Такие острова, как Святой Николай, — отличные базы для ракет, военно-морские станции, отмывки денег.
Governor Anthony Cloyden Hayes Либо американцы придут и превратят это в Майами-Бич, либо кубинцы с русскими - и весь остров превратится в кровавую Албанию. Надежды нет. Такие острова, как Святой Николай, — отличные базы для ракет, военно-морские станции, отмывки денег.
Terry Hamlin Если надежды нет, почему не уедешь? В Нью-Йорк или Лондон?
Governor Anthony Cloyden Hayes Нет. Если мир катится к чёрту, я хочу держать этот чёртов черпак.
Governor Anthony Cloyden Hayes Нет. Если мир катится к чёрту, я хочу держать этот чёртов черпак.
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Jack Moniker Я слышал про одного парня в Сисеро, он кинул ростовщика. Так что пара таких ребят его поймали, отрубили ему руку, потом этой же рукой его забили до смерти, а потом засунули её в комбайн и сделали из этого соус. Потом подали этот соус его семье на свадьбе сестры. И сестра так это дело полюбила, что рецепт попросила. Вот это мир, а?
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Jack Moniker Знаешь, я знал одного гордого, молодого чернокожего паренька, такого же, как ты. И тоже дал ему совет. Сказал: носи одну перчатку — только одну. А дальше была история.
Ernest Reed Кто это был?
Jack Moniker Уилли Мэйс.
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Джек Моникер [вдыхает кислород из маски, затем обращается к Эрнесту, высоким голосом] Теперь оставайся здесь и сигнализируй, если возникнут проблемы...
[понимает, что голос стал выше]
Джек Моникер Погоди-ка!
[снова вдыхает через маску, затем раздражённо]
Джек Моникер Это же гелий. Чёрт, я взял не тот баллон!
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Jack Moniker Тоби тут как раз вспоминал о былых временах. Плётка. Рабство. Честный труд за честный хлёст.
Ernest Reed Ушло, но не забыто.
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Jack Moniker Будь осторожен. На этом острове у кого-то есть кукла с твоим лицом. Вуду, та-та. Береги себя.
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Linda White Рэнди, здесь нет кондиционера. Я не вижу никаких кнопочек! Ни одной вентиляции! Не верю!
Randy White Ни слова про кондиционер. Я просто решил, что он есть! Что ж, придётся смириться.
Linda White Рэнди, брак не спасёшь без кондиционера.
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Barry Nye Это просто охренительно.
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Governor Anthony Cloyden Hayes [Терри, который с удивлением смотрит вверх, поднимаясь, чтобы признать своё представление как губернатора] Это моя работа.
Governor Anthony Cloyden Hayes [Терри, который с удивлением смотрит вверх, поднимаясь, чтобы признать своё представление как губернатора] Это моя работа.
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