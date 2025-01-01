Terry Hamlin
Здесь так прекрасно.
Governor Anthony Cloyden Hayes
Я ненавижу красоту. Ты понимаешь, как скучно смотреть на красоту день за днём? Да и не может это долго продолжаться.
Governor Anthony Cloyden Hayes
Я ненавижу красоту. Ты понимаешь, как скучно смотреть на красоту день за днём? Да и не может это долго продолжаться.
Terry Hamlin
Ты всегда так бодр с утра?
Governor Anthony Cloyden Hayes
Либо американцы придут и превратят это в Майами-Бич, либо кубинцы с русскими - и весь остров превратится в кровавую Албанию. Надежды нет. Такие острова, как Святой Николай, — отличные базы для ракет, военно-морские станции, отмывки денег.
Governor Anthony Cloyden Hayes
Либо американцы придут и превратят это в Майами-Бич, либо кубинцы с русскими - и весь остров превратится в кровавую Албанию. Надежды нет. Такие острова, как Святой Николай, — отличные базы для ракет, военно-морские станции, отмывки денег.
Terry Hamlin
Если надежды нет, почему не уедешь? В Нью-Йорк или Лондон?
Governor Anthony Cloyden Hayes
Нет. Если мир катится к чёрту, я хочу держать этот чёртов черпак.
Governor Anthony Cloyden Hayes
Нет. Если мир катится к чёрту, я хочу держать этот чёртов черпак.