Terry Hamlin Здесь так прекрасно.

Governor Anthony Cloyden Hayes Я ненавижу красоту. Ты понимаешь, как скучно смотреть на красоту день за днём? Да и не может это долго продолжаться.

Governor Anthony Cloyden Hayes Я ненавижу красоту. Ты понимаешь, как скучно смотреть на красоту день за днём? Да и не может это долго продолжаться.

Terry Hamlin Ты всегда так бодр с утра?

Governor Anthony Cloyden Hayes Либо американцы придут и превратят это в Майами-Бич, либо кубинцы с русскими - и весь остров превратится в кровавую Албанию. Надежды нет. Такие острова, как Святой Николай, — отличные базы для ракет, военно-морские станции, отмывки денег.

Governor Anthony Cloyden Hayes Либо американцы придут и превратят это в Майами-Бич, либо кубинцы с русскими - и весь остров превратится в кровавую Албанию. Надежды нет. Такие острова, как Святой Николай, — отличные базы для ракет, военно-морские станции, отмывки денег.

Terry Hamlin Если надежды нет, почему не уедешь? В Нью-Йорк или Лондон?

Governor Anthony Cloyden Hayes Нет. Если мир катится к чёрту, я хочу держать этот чёртов черпак.