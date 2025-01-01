[как Энни обвиняет Филиппа в том, что он уводит у неё толпу, туристическая пара из Техаса фотографирует их. Энни оборачивается и ярко улыбается]

Энни [смена французского акцента на американский южный] Буду признательна, если вы просто уйдёте. Это приватный разговор.

[пара развеселилась]

Техасский турист (мужчина) Ну и ну. Мы думали, ты устраиваешь представление.

Техасская туристка (женщина) [обращаясь к Энни] Дорогая, ты мила, как опоссум!

[женщина протягивает Энни несколько монет]

Техасская туристка (женщина) Это вам.

Энни [всё ещё с южным акцентом] Большое спасибо, сердечно.

[туристическая пара уходит. Энни поворачивается к Филиппу, улыбка исчезает]

Филипп Пети Мне нравится твой английский. Очень по-американски.

Энни [с раздражением по-французски] Ты вор!