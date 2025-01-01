Philippe Petit«Почему?» — вот вопрос, который мне задают чаще всего. Pourquoi? Почему? Зачем? Почему ты идёшь по канату? Почему рискуешь судьбой? Почему рискуешь жизнью? Но я не думаю об этом так. Я даже не произношу это слово — смерть. La mort. Да, ладно, я сказал его один раз, а может быть три раза, только что... Но смотри, я *не* скажу его снова. Вместо этого я использую противоположное слово. Жизнь. Для меня идти по канату — это и есть жизнь. C'est la vie.
Philippe Petit[теперь стою в факеле Статуи Свободы]Представьте себе: 1974 год, Нью-Йорк, и я влюблён в два здания — две башни. Или, как их называют во всём мире, Близнецы Всемирного торгового центра. Они зовут меня. Эти башни пробуждают во мне что-то, вдохновляют меня на мечту. Моя мечта — натянуть канат между этими двумя башнями и *пройтись* по нему! Конечно, это невозможно, не говоря уже об незаконности. Так зачем пытаться сделать невозможное? Зачем следовать за мечтой? Но я не могу ответить на этот вопрос словами. Зато могу показать, как это произошло. Итак, нам нужно вернуться назад во времени и пересечь океан, потому что моя любовная история с этими прекрасными башнями началась не в Нью-Йорке. Если вы не поняли, я не отсюда. Нет, моя история начинается в одном из самых красивых городов мира — Париже.
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Papa RudyБольшинство канатоходцев умирают, как только достигают цели. Они думают, что уже пришли... Но они всё ещё на канате. Если тебе надо сделать три шага, и ты делаешь их с высокомерием... если думаешь, что непобедим... Ты умрёшь!
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Мать ПтиЭдмонд, может, всё же пересмотрим... дадим ему ещё один шанс?
Мать ПтиНет, морковка уже сварена.
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[последние слова]
Philippe PetitТы помнишь Гая Тоззоли с пресс-конференции, одного из тех, кто стоял за созданием башен? Он обожал прогулку и дал мне пропуск на смотровую площадку, чтобы я мог ходить туда в любое время. И я ходил туда много раз один.
[Филипп стоит у смотровой площадки и смотрит на Северную башню]
Philippe PetitЯ оказывался там, смотрел в пустоту... чтобы увидеть, как мысль возвращается... как чувство вновь возникает.
[Филипп смотрит в пустоту и видит, как появляется трос, ведущий к Северной башне]
Philippe Petit[гордо]Потому что это был... это был прекрасный день. И знаешь, этот пропуск, что мне дали?
[Филипп щёлкает пальцами, и пропуск появляется в его руке]
Philippe PetitВот эти пропуска имеют срок действия. Дату, когда они истекают. Но на *моём* пропуске мистер Тоззоли зачёркнул дату... и написал — НАВСЕГДА.
[Филипп смотрит в камеру, потом уходит, камера панорамирует на башни Всемирного торгового центра, отражающие солнечный свет]
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US Customs Agent[глядя на его снаряжение]А это всё для чего?
Philippe PetitЯ собираюсь натянуть трос между башнями Всемирного торгового центра... И пройтись по нему.
US Customs AgentПонятно. Удачи. Следующий!
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Jean-PierreЗнаешь, Филипп, эти башни кажутся другими. Теперь они другие.
Barry GreenhouseВерно. Они другие, потому что ты поднялся туда. Каждый ньюйоркец, с кем я сейчас говорю, говорит, что любит эти башни.
Annie[смотрит вверх на башни]Возможно, ты вдохнул в них жизнь, Филипп — дал им душу.
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Barry GreenhouseС этим связан только какой-то извращённый, асоциальный, анархистский, чертов недовольный человек.
Barry Greenhouse[торжественно]У тебя есть свой человек внутри!
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Philippe PetitЯ оказался посреди каната. И почувствовал пустоту. И хотя канатоходец никогда не должен смотреть вниз... я смотрю. И это было... Это было прекрасно. Спокойно, красиво, умиротворённо и «не-опасно».
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Philippe Petit[на вершине южной башни впервые]Я стою на острове, плавающем в воздухе... на краю бездны. И, конечно, я автоматически смотрю на противоположную башню. Но теперь мне пришлось осмелиться... посмотреть... вниз. Теперь я понимаю, что такое бездна. Я канатоходец. Бездна — моя территория. Но не эта бездна. Но как-то я собираю силы, чтобы прошептать, прошептать так, чтобы демоны не услышали. Это невозможно... Но я сделаю это.
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Philippe Petit[как раз перед началом своего прохода]Я потерял свой костюм! Это катастрофа! Самая важная страница моей жизни — и я теряю костюм! Он свалился с края! Если у меня нет костюма!
Philippe Petit[теперь по-французски]Он потерял мой водолазку, это не мой костюм!
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News ReporterПочему ты это сделал?
Philippe PetitНет "почему". Просто так. Когда я вижу красивое место, куда можно протянуть проволоку, я не могу устоять.
News Reporter[рассказывает]История моего приключения была на первых полосах новостей по всему миру. Во Франции, когда Папа Руди узнал об этом, он был самым счастливым Папой Руди на свете. А когда Папа Руди злится, он смертельно зол. Но когда Папа Руди счастлив, его собакам дают двойную порцию еды.
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Отец Пети[вздох]Мой сын — клоун цирка.
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[как Энни обвиняет Филиппа в том, что он уводит у неё толпу, туристическая пара из Техаса фотографирует их. Энни оборачивается и ярко улыбается]
Энни[смена французского акцента на американский южный]Буду признательна, если вы просто уйдёте. Это приватный разговор.
[пара развеселилась]
Техасский турист (мужчина)Ну и ну. Мы думали, ты устраиваешь представление.
Техасская туристка (женщина)[обращаясь к Энни]Дорогая, ты мила, как опоссум!
[женщина протягивает Энни несколько монет]
Техасская туристка (женщина)Это вам.
Энни[всё ещё с южным акцентом]Большое спасибо, сердечно.
[туристическая пара уходит. Энни поворачивается к Филиппу, улыбка исчезает]
Филипп ПетиМне нравится твой английский. Очень по-американски.