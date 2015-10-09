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Небо над Нью-Йорком Эпиграфом к новому творению Роберта Земекиса вполне могла бы послужить та же фраза, которая послужила эпиграфом ко второй части «Апофеоза беспочвенности» Льва Шестова: «Nur für Schwindelfreie!» («Тем, кто не подвержен головокружению»). Причем головокружение это не следует понимать исключительно физически: Земекис сделал гораздо большее, нежели «просто» воспроизвел канатоходческий танец Филиппа Пети, в августе 1974-го на протяжении 45 минут балансировавшего на более чем…