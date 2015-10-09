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Прогулка Прогулка
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The Walk Прогулка 2015 / США
7.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Прогулка»

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Наша рецензия

Небо над Нью-Йорком Эпиграфом к новому творению Роберта Земекиса вполне могла бы послужить та же фраза, которая послужила эпиграфом ко второй части «Апофеоза беспочвенности» Льва Шестова: «Nur für Schwindelfreie!» («Тем, кто не подвержен головокружению»). Причем головокружение это не следует понимать исключительно физически: Земекис сделал гораздо большее, нежели «просто» воспроизвел канатоходческий танец Филиппа Пети, в августе 1974-го на протяжении 45 минут балансировавшего на более чем…

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Катерина 9 октября 2015, 16:47
В ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Джеймс Бэдж Дэйл, Бен Кингсли, Шарлотта Ле Бон, Бен Шварц, Стив Валентайн, Серджо Ди Зио, Кристина Келли, Марк Камачо, Натали Тибо



и что за фигня с обсуждением??? при чем тут русский фильм???
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Катерина 9 октября 2015, 16:47
В ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Джеймс Бэдж Дэйл, Бен Кингсли, Шарлотта Ле Бон, Бен Шварц, Стив Валентайн, Серджо Ди Зио, Кристина Келли, Марк Камачо, Натали Тибо



и что за фигня с обсуждением??? при чем тут русский фильм???
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Elena 9 октября 2015, 16:47
Интересно, почему в обсуждении Голливудского фильма сообщения о российском фильме "Прогулка"реж.Алексей Учителя 2003года, господа Администраторы?
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Алеся 10 октября 2015, 16:16
Фильм потрясающий! Когда Филипп идет по тросу между башнями - это великолепное зрелище! Это восторг, радость, страх и отчаяние одновременно! Незабываемо!
10 октября 2015, 16:16 Ответить
пвово 10 октября 2015, 16:23
что за хрень в комментах? я только сегодня анонс в имаксе смотрел в очках, премьера в октябре. что за бред пишете? и причем тут наш кинематограф?
10 октября 2015, 16:23 Ответить
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