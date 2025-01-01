Fin ShepardЯ знаю, что ты боишься. Я тоже боюсь. Это акулы. Они пугают. Никто не хочет быть съеденным. Но меня съели. И я здесь, чтобы сказать тебе — чтобы сломать хорошего человека, нужно гораздо больше. Гораздо больше, чтобы сломать ньюйоркца.
[разрезает падающую акулу пополам бензопилой]
Fin ShepardПойдем покажем им, что значит быть героем. Пойдем покажем им, что значит быть ньюйоркцем! Пойдем убьём этих акул!
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Martin Brody[Вону после того, как Фин спасся, выпрыгнув из такси]Ты понимаешь, что только что сделал, да?
Fin ShepardПотому что я считал себя звездой. Думал, что заслуживаю всё, что мне предлагали. Предлагали много.
SkyeТы спас много людей в Лос-Анджелесе, Фин. Тебе это не по душе?
Fin ShepardЭто другое. Когда вокруг девчонки в бикини, которые орут от счастья — это льстит эго. Но когда тебе благодарят за спасённые жизни... это заставляет смириться. Лучшее, что из этого вышло — шанс собрать семью заново. Я не могу снова рисковать всё просрать.
SkyeЕсли бы мы поженились, я бы никогда не дала тебе всё просрать.
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🥱
Jared from SubwayТебе тоже надо бы есть свежие продукты, знаешь ли
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[первые слова]
СтюардессаСэр, ваш напиток.
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Fin ShepardНужно закрыть город на карантин. Позвони мэру, пусть приведёт Национальную гвардию в боевую готовность. Поднимите вертолёты с зажигательными бомбами, чтобы сбрасывать их в торнадо.
Officer DoyleЛадно, вижу, что ты расстроен...
🧡
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🥺
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Ellen BrodyОтель затоплен, вода поднимается. Почему ты спускаешься вниз?