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Киноафиша Фильмы Акулий торнадо 2 Цитаты из фильма Акулий торнадо 2

Цитаты из фильма Акулий торнадо 2

Fin Shepard Я знаю, что ты боишься. Я тоже боюсь. Это акулы. Они пугают. Никто не хочет быть съеденным. Но меня съели. И я здесь, чтобы сказать тебе — чтобы сломать хорошего человека, нужно гораздо больше. Гораздо больше, чтобы сломать ньюйоркца.
[разрезает падающую акулу пополам бензопилой]
Fin Shepard Пойдем покажем им, что значит быть героем. Пойдем покажем им, что значит быть ньюйоркцем! Пойдем убьём этих акул!
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Martin Brody [Вону после того, как Фин спасся, выпрыгнув из такси] Ты понимаешь, что только что сделал, да?
Fin Shepard Не говори этого.
Martin Brody Он перепрыгнул акулу.
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Ben Чёрт побери, акула.
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Bryan Не связывайся с фанатом Метс в поезде номер 7.
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Fin Shepard Даже акульи торнадо в Нью-Йорке жестче.
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Ben Я тоже актёр. Могу сыграть тебя, если когда-нибудь снимут фильм о твоей жизни.
Fin Shepard Если кто и будет играть меня в фильме, так это я сам.
Ben Неплохая мысль.
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The Mayor Слушай, Фин, нам нужна твоя помощь.
Fin Shepard Мне просто нужно вывести семью в безопасное место.
The Mayor Конечно, конечно. Что угодно, ты же эксперт.
Fin Shepard Ну, в прошлый раз это закончилось не очень. На самом деле, Лос-Анджелес этого особо не оценил.
The Mayor Это же Большое Яблоко, Фин. Если нас кусают — мы кусаем в ответ.
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April Wexler Фин, почему ты не получаешь от этого больше удовольствия?
Fin Shepard Давай, Эйприл. Двое моих друзей погибли. Я чуть не уничтожил Лос-Анджелес. А ещё, да... меня съела акула. Как ты думаешь, насколько это было весело?
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Ben Как пахнет нутро акулы?
Fin Shepard Это невозможно описать, дружище.
Ben Не знаю, я всегда думал, что пахнет... курятиной.
Fin Shepard Нет.
Ben Или как лосось, или треска.
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News Reporter Сейчас мы прервём нашу обычную программу. Мэр Торонто Роб Форд собирается провести пресс-конференцию в Манхэттене, чтобы выразить поддержку канадцам в борьбе с торнадо акул.
Rob Ford Всем привет, я мэр Роб Форд, и я... ааау!
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Martin Brody В любом случае, это был конец динамичного дуэта.
Ellen Brody А кто из вас был мальчиком-чудом?
Martin Brody Я думал, что я Бэтмен.
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Al Roker Думай так: это торнадо... с зубами.
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Skye А что такого плохого в том, чтобы быть знаменитым?
Fin Shepard Я был знаменитым, когда был серфером. Это стоило мне семьи.
Skye Потому что ты был знаменит?
Fin Shepard Потому что я считал себя звездой. Думал, что заслуживаю всё, что мне предлагали. Предлагали много.
Skye Ты спас много людей в Лос-Анджелесе, Фин. Тебе это не по душе?
Fin Shepard Это другое. Когда вокруг девчонки в бикини, которые орут от счастья — это льстит эго. Но когда тебе благодарят за спасённые жизни... это заставляет смириться. Лучшее, что из этого вышло — шанс собрать семью заново. Я не могу снова рисковать всё просрать.
Skye Если бы мы поженились, я бы никогда не дала тебе всё просрать.
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Jared from Subway Тебе тоже надо бы есть свежие продукты, знаешь ли
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[первые слова]
Стюардесса Сэр, ваш напиток.
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Fin Shepard Нужно закрыть город на карантин. Позвони мэру, пусть приведёт Национальную гвардию в боевую готовность. Поднимите вертолёты с зажигательными бомбами, чтобы сбрасывать их в торнадо.
Officer Doyle Ладно, вижу, что ты расстроен...
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Ellen Brody Отель затоплен, вода поднимается. Почему ты спускаешься вниз?
Skye Пылающие акулы!
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[последние слова]
Fin Shepard Я люблю Нью-Йорк.
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April Wexler Почему ты вышла за меня замуж?
Fin Shepard Потому что я не был идеальным, а тебе было всё равно. Ты всё равно меня любишь.
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