News Reporter Сейчас мы прервём нашу обычную программу. Мэр Торонто Роб Форд собирается провести пресс-конференцию в Манхэттене, чтобы выразить поддержку канадцам в борьбе с торнадо акул.

Rob Ford Всем привет, я мэр Роб Форд, и я... ааау!