Steve Brooks
Где я?
God
Чистилище.
Steve Brooks
А это где?
God
Между небом и адом.
Steve Brooks
Что теперь?
God
С одной стороны, ты заработал достаточно баллов, чтобы попасть в рай.
Steve Brooks
О, слава Богу.
God
Бог: Не за что.
God
С другой стороны, ты постоянно был отстоем для женщин, и заслуживаешь прямого пути в ад.
Steve Brooks
Это довольно отвратительно.
God
Идеальный рекорд. Все они тебя ненавидят.
Steve Brooks
Все?
God
Бог: Насколько я знаю.
Steve Brooks
Фу, ты должен знать, но мне трудно поверить, что нет хотя бы пары женщин...
God
Прямо сейчас я согласен на одну. Я решил, что ты должен вернуться и попытаться найти женщину, которая действительно любит Стива Брукса.
God
Если найдёшь её — попадёшь в рай. Если нет — проведёшь вечность в аду.
Steve Brooks
Назад?
God
Бог: Если у тебя нет лучшего предложения.
Steve Brooks
Нет, нет. Назад — отлично. Назад — прекрасно.