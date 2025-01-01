Steve Brooks Не верю. Я сижу с тремя красивыми женщинами, которые сказали, что ненавидят меня. Да я, должно быть, сплю.

Margo Brofman Мы всё ещё тебя ненавидим.

Felicia Мы решили, что тебя надо наказать за то, как ты обращаешься с женщинами.

Liz О, да, таких, как ты, надо останавливать.

Steve Brooks И как же вы собираетесь меня остановить?

Margo Brofman Мы тебя убьём.