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Киноафиша Фильмы Подмена Цитаты из фильма Подмена

Цитаты из фильма Подмена

Fur Protestor Знаешь, сколько бедных животных убили, чтобы сделать эту шубу?
Margo Brofman Знаешь, сколько богатых животных я должна была отъ###ть, чтобы получить эту шубу?
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[последние слова]
God Бог, Бог: Ты уже решил?
Amanda Brooks Слушай, я не хочу создавать проблему, но это нелёгкое решение. Мне правда нравилось быть мужчиной.
God Естественно.
Amanda Brooks Но быть женщиной тоже имело свои плюсы.
God Без сомнения.
Amanda Brooks Можно я подумаю ещё немного?
God Бог, Бог: Не торопись. У тебя есть вся вечность.
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Amanda Brooks Выглядишь отвратительно, приятель.
Walter Stone Ты тоже не лучшим образом. Всё в порядке? Лицо красное. Жар, что ли.
Amanda Brooks Наверное, слишком много румян. Надо быть чёртовым Рембрандтом, чтобы накладывать макияж.
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Steve Brooks Не верю. Я сижу с тремя красивыми женщинами, которые сказали, что ненавидят меня. Да я, должно быть, сплю.
Margo Brofman Мы всё ещё тебя ненавидим.
Felicia Мы решили, что тебя надо наказать за то, как ты обращаешься с женщинами.
Liz О, да, таких, как ты, надо останавливать.
Steve Brooks И как же вы собираетесь меня остановить?
Margo Brofman Мы тебя убьём.
Steve Brooks Ох, какой способ умереть.
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Margo Brofman Кто ты?
Amanda Brooks Что ты сделала с пистолетом?
Margo Brofman Кто ты, чёрт возьми?
Amanda Brooks Ну-ка, хорошенько посмотри, Марго. Говорят, глаза — зеркало души, да? Посмотри мне в глаза, Марго. Чью душу ты видишь? Это я, Марго. Стив.
Margo Brofman Ты сумасшедшая.
Amanda Brooks Знаешь, я выбрала тебя, потому что ты умнее этих двух дурочек. К тому же ты веришь своему гомо-психику; он говорил, что ты — Елена Троянская в прошлой жизни. Я думаю, Марго, тебе не составит труда поверить, что я — покойный великий Стивен Брукс, твой бывший, перевоплотившийся в эту сногсшибательную девушку. Смотри глубже, Марго.
[целует Марго, и та теряет сознание]
Amanda Brooks Можешь не сомневаться, Слик.
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Saleswoman Наличными или по карте?
Amanda Brooks Эм, сколько всего?
Saleswoman С учётом косметики, парфюма и украшений — 41 611,89 долларов.
Amanda Brooks [Марго] А как хочешь платить, хитрюга?
[смеётся]
Amanda Brooks Она никогда не даёт мне платить. Если бы я попробовал, наверное, меня бы застрелила и в реку свалила.
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Margo Brofman Ну что, хочешь, я расскажу, почему ты не справилась?
Amanda Brooks Если только хочешь, чтобы я спрыгнула с этой чёртовой крыши.
Margo Brofman Она — лесбиянка.
Amanda Brooks Без шуток.
Margo Brofman А ты — мачо и гомофоб...
Amanda Brooks Гомофоб!
Margo Brofman Да, и геи — мужчины или женщины — сводят тебя с ума.
Amanda Brooks Верно.
Margo Brofman Куда ты идёшь?
Amanda Brooks Спрыгну с этой чёртовой крыши.
Margo Brofman Вот бы мне так повезло.
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Amanda Brooks Знаешь, быть женщиной — это не так уж и плохо. Вот быть одновременно и тем, и другим — вот это настоящая ж#па.
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Amanda Brooks Блин, ты видел эту задницу? Парень, как бы ты хотел дать ей пинка под зад, а, Уолт?
Walter Stone О, нет, ты что, не гей, надеюсь?
Amanda Brooks Дружище, если бы я был геем, Клинт Иствуд был бы трансвеститом.
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The Devil Извините.
God Бог, Бог: Да.
The Devil Я хочу подать жалобу.
God Бог, Бог: Что на этот раз?
The Devil У меня столько же прав на душу Стива Брукса, сколько и у тебя.
God Вот почему я и отправил его обратно. Если он не найдёт ни одной женщины, которая бы его полюбила, тогда его душа — твоя.
The Devil Ну, это нечестное испытание. Он выберет какую-нибудь беспомощную, наивную женщину, будет притворяться тем, кем не является. В конце она его обожает. А тебе придётся признать в Рай негодяйскую душонку.
God Что ты предлагаешь?
The Devil Дать ему урок. И одновременно сделать так, чтобы он не смог больше использовать свои мачо-приёмы на других наивных женщинах.
God Бог, Бог: И как мне это сделать?
The Devil Легко. Сделай его женщиной.
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Amanda Brooks Эй, Уолт, взгляни на фары у блондинки. Как насчёт поиграть с ней в "прятки с колбасой" недельки так на одну? Фу, но не я, Уолт, ты. Что, не считаешь, что это вполне законный вопрос?
Walter Stone От человека, возможно.
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Amanda Brooks Итак, скажи, какое прилагательное лучше всего его описывает?
Arnold's Secretary Denise Козёл.
Amanda Brooks Это может быть и существительным.
Arnold's Secretary Denise Большой козёл.
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Amanda Brooks Я сестра Стива.
Dream Girl Он мне никогда не говорил, что у него есть сестра.
Amanda Brooks Я его сводная сестра.
Dream Girl Он никогда не говорил, что у него есть сводная сестра.
Amanda Brooks Мы ищем Стива, не знаем, куда он делся. Он сказал, что собирается всё бросить, как Гоген.
Dream Girl Кто?
Walter Stone Гоген. Это художник, который уехал на Таити.
Dream Girl Я думала, ты сказал, что не знаешь, куда он ушёл.
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Walter Stone Ну как ты себя чувствуешь?
Amanda Brooks Как я себя чувствую? Как ты, чёрт возьми, думаешь, как я себя чувствую, Уолтер? У меня будет ребёнок. Это твоя чёртова вина. Мне хочется тебя задушить. Вот как я себя чувствую.
Walter Stone Слушай, извини. Не знаю, помнишь ли ты, но ты была очень сговорчивой.
Amanda Brooks Я просто отказываюсь это принять, Уолтер. Пьяная или трезвая, ты думаешь, что хоть на секунду... Стив Брукс мог бы подумать о том, чтобы заняться любовью с другим мужчиной... Не говоря уже о лучшем друге?
Walter Stone Стив Брукс? Нет.
Amanda Brooks Ты всё ещё не веришь, что я — Стив.
Walter Stone Не верю, и скажу тебе почему.
Amanda Brooks Три года назад, в твой день рождения. Я послал тебе маленькую брюнетку. Ты называла её ацтекской.
Walter Stone Эй! Слушай, не знаю, откуда у тебя это. Если бы Стив Брукс забеременел, он бы сделал аборт.
Amanda Brooks Я чуть не сделала.
Walter Stone Почему передумала?
Amanda Brooks Ты не поверишь... Я лежала на том столе... ноги в стременах... И вдруг меня осенило... Что, может, единственная причина, по которой я не горю где-то в аду — это потому, что Бог хочет, чтобы я родила этого ребёнка.
Walter Stone Это единственная причина?
Amanda Brooks И чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
Walter Stone Не знаю. Похоже, ты действительно Стив.
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Amanda Brooks [Опознание тела Стива в морге] Боже, я ужасно выгляжу.
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Sheila Faxton [после того, как Аманда оглушила мужчину] Ты говоришь как мужчина, дерёшься как мужчина. Значит, ты им и был.
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Arnold Freidkin У вас есть опыт в рекламе?
Amanda Brooks Возьмёте меня — я приведу вам клиента Faxton.
Arnold Freidkin Приведёшь клиента Faxton — возьму тебя на работу.
Amanda Brooks Возьмите меня, и я не скажу вашей жене про квартиру «Джей» на Вест 57-й улице.
Arnold Freidkin Боже мой. Что ещё Стив тебе рассказал?
Amanda Brooks Он сказал, что вы платите ему 200 в год плюс надбавки. Я возьму 250.
Arnold Freidkin Почему я должен платить тебе больше, чем получает Стив?
Amanda Brooks Стив тебе не д#хнул.
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Amanda Brooks Как думаешь, мне пойдёт что-то вроде этого?
Margo Brofman Ты в любом виде будешь выглядеть отлично.
Amanda Brooks Бьюсь об заклад, ты так всем мальчикам, что стали девочками, говоришь.
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Walter Stone Я сегодня говорил с врачом, знаешь ли?
Amanda Brooks Да? И что он сказал?
Walter Stone Он переживает за тебя. Говорит, у тебя высокое давление... и... диабет.
Amanda Brooks Я взрослая женщина, Уолт. Перейдём к делу.
Walter Stone Он сказал, что если ты выносишь ребёнка до срока... есть вероятность, что ты можешь...
Amanda Brooks Умереть? А ребёнок, Уолтер?
Walter Stone Вот в чём дело. Он сказал, если ты решишь не рожать, тогда...
Amanda Brooks Нет, я рожу, Уолтер.
Walter Stone Можем поговорить об этом?
Amanda Brooks Нет, говорить об этом нельзя. Ты не представляешь, что значит... носить жизнь внутри себя. И она растёт, Уолтер. Она шевелится. Она живёт, потому что живу я. И когда я умру... часть меня... останется. Это по-настоящему удивительно. Это настоящее чудо.
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Уолтер Стоун [Аманда звонит ему на работу] Алло?
Аманда Брукс Алло? Привет, Уолтер. Как ты, дружище?
Уолтер Стоун Кто это?
Аманда Брукс Кто говорит? Ладно, слушай, Уолтер. Я попробую кое-что. Я женщина.
Уолтер Стоун Да?
Аманда Брукс Это я, Уолтер. Я женщина.
Уолтер Стоун Это Конни?
Аманда Брукс Нет, не Конни. Это я. Ладно, забудь. Я мужчина. Я Аманда. Я сестра Стива. Подожди, увидишь меня.
Уолтер Стоун У Стива нет сестры. Можно поговорить со Стивом?
Аманда Брукс Ты— то есть, ты не можешь.
Уолтер Стоун Уже после десяти. Стива на работе нет.
Аманда Брукс Слушай, всё очень сложно. Давай встретимся за обедом, я всё объясню.
Уолтер Стоун Если бы у Стива была сестра, он бы мне сказал.
Аманда Брукс Нет, не сказал бы. Встретимся в City Grille в час дня.
Уолтер Стоун Погоди, погоди! Как я узнаю, что это ты?
Аманда Брукс Меня не пропустишь, дружище. Я блондинка, около 170 см, тело — просто кирпичная х#рня.
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Amanda Brooks Посмотри на эти фары у блондинки. А как тебе идея поиграть с этим в "спрячь колбасу" недельку? Но не я. Ты, Уолт.
[Он не отвечает]
Amanda Brooks Что? Ты не считаешь это вполне законным вопросом?
Walter Stone От мужчины — может быть.
Amanda Brooks Ты думаешь, женщины не разговаривают между собой так?
Walter Stone Да, наверное. Иногда. Некоторые женщины.
Amanda Brooks Так что плохого в том, что женщина говорит с мужчиной так?
Walter Stone Не знаю. Слушай, я просто считаю, что когда мужчина говорит с женщиной... или женщина с мужчиной... это должно быть более романтично.
Amanda Brooks Так женщины не должны испытывать то же, что и мужчины? Нельзя об этом говорить? Мужчине можно сказать "я хочу трах#ться". А женщине нельзя?
Walter Stone Теперь ты похожа на Глорию Стайнем.
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Steve Brooks Где я?
God Чистилище.
Steve Brooks А это где?
God Между небом и адом.
Steve Brooks Что теперь?
God С одной стороны, ты заработал достаточно баллов, чтобы попасть в рай.
Steve Brooks О, слава Богу.
God Бог: Не за что.
God С другой стороны, ты постоянно был отстоем для женщин, и заслуживаешь прямого пути в ад.
Steve Brooks Это довольно отвратительно.
God Идеальный рекорд. Все они тебя ненавидят.
Steve Brooks Все?
God Бог: Насколько я знаю.
Steve Brooks Фу, ты должен знать, но мне трудно поверить, что нет хотя бы пары женщин...
God Прямо сейчас я согласен на одну. Я решил, что ты должен вернуться и попытаться найти женщину, которая действительно любит Стива Брукса.
God Если найдёшь её — попадёшь в рай. Если нет — проведёшь вечность в аду.
Steve Brooks Назад?
God Бог: Если у тебя нет лучшего предложения.
Steve Brooks Нет, нет. Назад — отлично. Назад — прекрасно.
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Margo Brofman Доброе утро.
Amanda Brooks Что тут такого х#евого хорошего?
Margo Brofman Ты в приподнятом настроении. Что случилось? Месячные?
Amanda Brooks Вот бы мне так повезло.
Margo Brofman Да? Что случилось?
Amanda Brooks [зажигает сигару] Это долгая история.
Margo Brofman Расскажи коротко.
Amanda Brooks [делает затяжку] Я лишилась девственности.
Margo Brofman Ясно, что без твоего согласия.
Amanda Brooks Я отключилась, ничего не помню.
Margo Brofman Кто несчастный?
Walter Stone Привет, Марго.
Margo Brofman Волтер! Это не Ромео и Джульетта, но я всегда говорю: каждому своё.
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Amanda Brooks Вау, какой красивый малыш.
God Бог, Бог: Да. Ты справился хорошо.
Amanda Brooks Хотелось бы быть там и смотреть, как она растёт.
God О, ты можешь наблюдать, как она растёт. Но пока тебе нужно решить, хочешь ли ты быть мужчиной...
God ...или ангелом женского пола.
Amanda Brooks О, эй, это сложный выбор. Можно я подумаю немного?
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Amanda Brooks [Уолтер сказал ей, что она выглядит красной] Наверное, слишком много румян. Надо быть чертовым Рембрандтом, чтобы накраситься.
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Amanda Brooks [спотыкается в который раз] Проклятые итальянские туфли!
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Arnold Freidkin Ты похож на своего брата. На кого работаешь?
Amanda Brooks На тебя, надеюсь.
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Аманда Брукс Что случилось?
Секретарь Стива Он действительно ушёл.
Аманда Брукс Да, похоже именно так, дорогая.
Секретарь Стива Он... он называл меня так.
[В слезах]
Аманда Брукс [утешая] Чёрт, ты, должно быть, была по нему больна, да?
Секретарь Стива Я его терпеть не могла!
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