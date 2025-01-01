Leonard Scruby Так вы вообще не знали, что у вашей жены такие наклонности?

Roger Miles Ни малейшего понятия.

Leonard Scruby Хорошо. А как вы узнали?

Roger Miles Сын мне сказал.

Leonard Scruby Отлично. Что он сказал?

Roger Miles Она спит с этой женщиной.

Leonard Scruby Которая известна как лесбиянка?

Roger Miles Да. Она однажды вышла замуж.

Leonard Scruby Извините?

Roger Miles За другую женщину. Где-то читал об этом. В гей-новостях. Не знаю, развелась ли она.

Leonard Scruby Ну, это многообещающе. А куда ваша жена взяла мальчика?

Roger Miles В Брикстон.