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Киноафиша Фильмы Хороший отец Цитаты из фильма Хороший отец

Цитаты из фильма Хороший отец

Jane Powell [смотрят по телевизору беспорядки] Чего ты хочешь, если постоянно у людей работу отнимаешь?
Mark Varda Это ни при чём.
Jane Powell Что ты имеешь в виду?
Mark Varda Им работа не нужна. По крайней мере, не та, на которую они способны. Так что даже если бы нам удалось открыть все эти сталелитейные заводы и фабрики собачьих кормов, они бы всё равно не пошли туда работать.
Jane Powell Ты хочешь сказать, они не хотят работать?
Mark Varda О, уверен, им бы не помешало быть президентом IBM, или телезвездой. Или Джоном МакЭнро.
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Bill Hooper [о супружеской жизни] Мы дали друг другу полную свободу и возненавидели друг друга за то, что полностью этим воспользовались.
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Bill Hooper Ты даже не кажешься злым.
Roger Miles Я не могу позволить себе злиться. Если я когда-нибудь позволю себе разозлиться, могу наделать настоящих бед.
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Bill Hooper Я решил, что женщины меня реально бесят.
Roger Miles Что ты имеешь в виду?
Bill Hooper Что? Все эти отношения. Связи. Взаимоотношения.
Roger Miles Вот в этом они и хороши.
Bill Hooper О, не пойми меня неправильно, я всегда поддерживал всё это. Я спорил с женщинами по поводу феминизма. Я был таким хорошим мальчиком, знаешь ли. Даже однажды вступил в мужскую группу. Боже, это было ужасно уныло. Бесконечные нытьё. Не то что женская группа — они веселились. Они собирались у нас в квартире. Я слышал, как они ругались друг с другом или хохотали, пока я, чёрт возьми, делал чай. Я им реально завидовал. Тогда я понимал, что они правы быть злым. Они были абсолютно правы, я ни на секунду этого не оспаривал. Но всё равно, они меня реально бесят.
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Bill Hooper Разве они не могли найти какой-нибудь компромисс?
Roger Miles Компромисс? Она увозит его в Австралию. Какой компромисс ты предлагаешь, Сингапур?
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Leonard Scruby Так вы вообще не знали, что у вашей жены такие наклонности?
Roger Miles Ни малейшего понятия.
Leonard Scruby Хорошо. А как вы узнали?
Roger Miles Сын мне сказал.
Leonard Scruby Отлично. Что он сказал?
Roger Miles Она спит с этой женщиной.
Leonard Scruby Которая известна как лесбиянка?
Roger Miles Да. Она однажды вышла замуж.
Leonard Scruby Извините?
Roger Miles За другую женщину. Где-то читал об этом. В гей-новостях. Не знаю, развелась ли она.
Leonard Scruby Ну, это многообещающе. А куда ваша жена взяла мальчика?
Roger Miles В Брикстон.
Leonard Scruby О, прекрасно.
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Mark Varda Быстрое дело в окружном суде. Мы можем прокатить, как думаешь, Леонард?
Leonard Scruby Сомнительно, не так ли? Я бы сказал, что шансы лучше у мирового судьи.
Mark Varda Но это не так интересно. И слишком непредсказуемо. Нам нужен правильный судья.
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Leonard Scruby Вот ваш письменный отчёт, мистер Майлз. В нём изложена ваша причина для подачи заявления на опеку и контроль.
Mark Varda Должно быть всё в порядке. Должно, конечно. На Кирби Смита всегда можно положиться — он всегда принимает по-настоящему реакционное решение.
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Mark Varda Когда нам троим встретиться вновь? Или четверым.
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Leonard Scruby Здесь очень тоскливо. Ты всё это знаешь?
Bill Hooper Да. Я живу здесь много лет.
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Mark Varda Ах, Южный Лондон. Вкус особенный.
[Танцуя]
Mark Varda Пробираясь через грязь и трясину. Привет, грязь. Высокая трясина!
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Mark Varda Фишка была в том, чтобы добиться, чтобы над финальным слушанием сидел тот же судья. Тот же судья — тот же вердикт. Вот в чём красота этой системы.
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Bill Hooper [о взаимоотношениях] Когда я учился в университете, приходилось драться до конца. Всё решалось через переговоры.
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Mark Varda Скажи мне кое-что. Просто из любопытства. Было ли у тебя что-то похожее в жизни?
Bill Hooper Что ты имеешь в виду?
Mark Varda Развод. Расставание. Друг, потерявший ребёнка?
Bill Hooper Да, наверное, было.
Mark Varda Так и думал. Всегда так бывает. Тот приятель на заднем плане, который через тебя вымещает свой гнев. Чаще это женщина.
Bill Hooper Правда?
Mark Varda В общем, надеюсь, тебе сейчас лучше.
Bill Hooper Скажи, имя щ##б## тебе что-нибудь говорит?
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Roger Miles Ну, мы точно её обломали.
Bill Hooper Зачем ты это сказал?
Roger Miles Я бы не сказал. Но это правда.
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