Mark VardaИм работа не нужна. По крайней мере, не та, на которую они способны. Так что даже если бы нам удалось открыть все эти сталелитейные заводы и фабрики собачьих кормов, они бы всё равно не пошли туда работать.
Bill HooperО, не пойми меня неправильно, я всегда поддерживал всё это. Я спорил с женщинами по поводу феминизма. Я был таким хорошим мальчиком, знаешь ли. Даже однажды вступил в мужскую группу. Боже, это было ужасно уныло. Бесконечные нытьё. Не то что женская группа — они веселились. Они собирались у нас в квартире. Я слышал, как они ругались друг с другом или хохотали, пока я, чёрт возьми, делал чай. Я им реально завидовал. Тогда я понимал, что они правы быть злым. Они были абсолютно правы, я ни на секунду этого не оспаривал. Но всё равно, они меня реально бесят.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bill HooperРазве они не могли найти какой-нибудь компромисс?
Roger MilesКомпромисс? Она увозит его в Австралию. Какой компромисс ты предлагаешь, Сингапур?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leonard ScrubyТак вы вообще не знали, что у вашей жены такие наклонности?