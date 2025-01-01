Meredith PotterВсе друг друга знают? Если нет — узнаете. А вы все меня знаете, или то, что о мне говорят, и всё это правда. Так что дело вот в чём: сезон тяжелый, и вам всем придётся пахать очень-очень усердно. Но вы лучшие из тех, кого мы смогли найти... за эти деньги.
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StellaЭто было ужасно. Был один мужчина, который меня соблазнил. Это не моя вина.
[кричит в телефон]
StellaЯ учусь, мам! Я просто наклонилась, чтобы завязать шнурок. Все остальные ждут за углом.
Meredith Potter[Во время репетиции]Как ты думаешь, о чём эта пьеса, Стелла?
Stella[пауза]О любви.
Meredith PotterМне кажется, это про Время. Все мы — словно люди на похоронной процессии, и некоторые из нас просто отстают, чтобы завязать шнурок. Связь с любимыми прервана, но мёртвые всё ещё рядом, так что для тех, кого мы считаем любимыми, они — за опасным поворотом, ждут, чтобы с ними встретиться.