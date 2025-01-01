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Киноафиша Фильмы Ужасно большое приключение Цитаты из фильма Ужасно большое приключение

Цитаты из фильма Ужасно большое приключение

P.L. O'Hara Бывали моменты, когда я был близок к смерти. Я это знал... чувствовал... и думал: «У меня есть сын, и это не будет моим концом». Но это был конец.
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P.L. O'Hara Разве ты меня хоть чуть-чуть не любишь?
Stella Нет, я люблю другую.
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Meredith Potter Все друг друга знают? Если нет — узнаете. А вы все меня знаете, или то, что о мне говорят, и всё это правда. Так что дело вот в чём: сезон тяжелый, и вам всем придётся пахать очень-очень усердно. Но вы лучшие из тех, кого мы смогли найти... за эти деньги.
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Stella Это было ужасно. Был один мужчина, который меня соблазнил. Это не моя вина.
[кричит в телефон]
Stella Я учусь, мам! Я просто наклонилась, чтобы завязать шнурок. Все остальные ждут за углом.
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Dotty Blundell Что насчёт Десмонда Фэрчайлда? Какова ваша оценка?
Stella Он — к#нт.
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Rose Что с ней будет, Банни?
[Потряхивает без сознания Стеллу]
Rose Что будет с тобой? Если повезёт, окажешься как я, по крайней мере, как я. Во многом я была такой же глупой, как ты, и до сих пор такой остаюсь. Болезнь, девочка моя, быть кем-то другим.
[Оглядывается по сторонам в театре]
Rose Попала в нужное место, это уж точно.
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Дезмонд Фэрчайлд Мистер Поттер, у меня проблема — не могу найти своего персонажа.
Мередит Поттер Я уже заметила.
[Поворачивается и уходит]
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Stella Я знаю и другие слова. Просто никому не интересно их слушать.
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P.L. O'Hara Какой-то дьявольский дух заставляет меня сейчас произнести свою смертную речь.
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Stella Но, мистер Поттер, вы ведь не видели, как я играю!
Meredith Potter О, я как раз думаю, что видела.
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Rose Ты не сможешь сделать что-то, о чём я не узнаю, особенно на этом мотоцикле.
[пауза]
Rose Ты её не найдёшь. Не сейчас.
P.L. O'Hara Возможно. И его тоже могу найти.
Rose Откуда узнаешь?
P.L. O'Hara Пойму. Маленький парень, стоит как я.
Rose Что значит?
P.L. O'Hara Героически, дважды за ночь.
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Meredith Potter [Во время репетиции] Как ты думаешь, о чём эта пьеса, Стелла?
Stella [пауза] О любви.
Meredith Potter Мне кажется, это про Время. Все мы — словно люди на похоронной процессии, и некоторые из нас просто отстают, чтобы завязать шнурок. Связь с любимыми прервана, но мёртвые всё ещё рядом, так что для тех, кого мы считаем любимыми, они — за опасным поворотом, ждут, чтобы с ними встретиться.
🧡
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