Итак... всё это — объяснение, почему у Джоан и меня не было счастливого конца. На самом деле всё очень просто. Нам не дали ни единого шанса. А может, нам дали все шансы, а мы ими не воспользовались. Думаю, я мог бы подождать. Наверное, должен был подождать. Но, как ты знаешь, это был не последний раз, когда я пытался сбежать из жизни. Вот так и бывает с любовью. Вот так и течёт жизнь. Вот так иду я. Продолжай, брат.