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Киноафиша Фильмы Самоубийца Цитаты из фильма Самоубийца

Цитаты из фильма Самоубийца

Neal Cassady Время — это сейчас, и сейчас — всё, что у нас есть.
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Neal Cassady Вскоре после возвращения из исправительной колонии штата Нью-Мексико, где я отбыл 11 месяцев и 10 дней тяжёлых работ — вы знаете эту песню, — у меня была редкая удача встретить 16-летнюю красотку из старшей школы. Это октябрь 1945 года, если считать. Её звали Мэри Джейн Гринвэй; «Вишнёвая Мэри», потому что она жила на Вишнёвой улице. Другая причина её «плодовитого» прозвища, ну... длилась недолго.
[переход к сексуальной сцене между Нилом и Мэри]
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Neal Cassady Джерри, ты когда-нибудь просыпался посреди ночи из-за того, что... то, что видишь во сне, — это то, о чём ты ничего не знаешь? Когда я закрываю глаза, я вижу заборы, белые штакетники, зелёную, зелёную траву и вещи, которых я честно никогда не трогал и не нюхал, кроме... когда я попадаю в это место во сне.
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Neal Cassady Да, знаешь, иногда... удача улыбается тем, кто её совсем не заслуживает.
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Harry [Нилу] У тебя нет права претендовать на их заборы и газоны. Ты особенный кот. Ты — большой кот, предназначенный бродить вечно, распространяя свой... «солнечный свет» на жизни таких, как мы, с меньшим счастьем.
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Neal Cassady Один испуганный взгляд — и я понял, я снова вернулся туда, с чего начал.
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Harry Придётся смириться с тем, что ты — исключительный.
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Neal Cassady Ты должен был видеть, кого ты поволок за собой. Сирены, скорые, врачей, медсестёр, мясников, пекарей. Вот это страх ты навёл, мисс Джоан.
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Neal Cassady Она до сих пор думает, что ты странный чувак.
Harry Это не важно, вообще не важно. Да, у неё хороший вкус. Я странный. Чёрт, ты это знаешь, я это знаю, хорошо, что она это знает. Говорить начистоту, с честности — так говорил мой отец, прежде чем свалил.
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Neal Cassady Когда меня крестили в десять лет, в 1936-м. В последний раз я видел доброго отца, когда был алтарником в церкви Святого Духа, погружённым в жизни святых и решившим стать священником или братом-христианином. Ну, это было больше шести лет назад, до того как я начал свой путь по более приятной дороге зла.
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Harry Чери Мэри может ввалиться сюда и превратить твою сказку в полный п#здец ещё до того, как ты успеешь это попробовать. Ты хочешь этого, да?
Neal Cassady Что?
Harry Вот эта дикая хрень. Ты красиво говоришь про белые заборы и мёд дома, но когда семь смертных грехов становятся на пороге, а ты видишь эту маленькую леди в чёрном, одетую в похоть.
Neal Cassady Ты что, дьявол?
Harry Это в твоих глазах, брат. Это в твоей душе. Ты рождён бродить по просторам, жить на широкой ноге. Или на баране. Всё остальное — это просто мечты.
Neal Cassady Пошёл ты, чувак.
Harry Я просто смотрю и говорю, что вижу.
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Neal Cassady Во многих случаях в жизни этого парня всё как-то связано с туалетом. Наверняка в этом есть какая-то глубокая и серьёзная логика. Сейчас же слишком много всего, чтобы в этом разобраться.
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Neal Cassady Спаси девицу. Проплыви ров. Опусти подъёмный мост.
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Neal Cassady Ну, раз мир такой, какой он есть, а люди — такие, какие они есть... Что ж. Что же касается меня... что тут скажешь о том, что он сделал. Назовём это трусостью. Страхом. Завистью. Я больше никогда не возвращался в больницу. Каждый день я терзал себя мыслями о ней, но вернуться не мог.
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Neal Cassady Ты это на ходу придумываешь?
Harry Это правило, Нил.
Neal Cassady На этом ковре анархии не будет.
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Neal Cassady Новая эпоха в этой великой стране нашей.
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Harry Мне кажется, нам нужна дорога под колесами.
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Neal Cassady Деревья были срублены. Игрушки уже сломаны. И рождественское настроение сменилось унынием зимы, прежде чем Капитан Х#й признался, что всё это время знал, что я чист.
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Harry Разве не этого нам и нужно? Движение! Единственное, что держит нас на этой Земле! Знали ли вы об этом, девчонки? Учат ли вас этому в астрономии, физике или геологии? Учат ли вас, что единственное, что не даёт нам улететь в никуда — это вращение.
Neal Cassady Вот именно, чувак. Вращаемся, как волчки. Мы на коне! Нам абсолютно нечего бояться. Да! Время — сейчас, и больше у нас ничего нет.
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Neal Cassady Итак... всё это — объяснение, почему у Джоан и меня не было счастливого конца. На самом деле всё очень просто. Нам не дали ни единого шанса. А может, нам дали все шансы, а мы ими не воспользовались. Думаю, я мог бы подождать. Наверное, должен был подождать. Но, как ты знаешь, это был не последний раз, когда я пытался сбежать из жизни. Вот так и бывает с любовью. Вот так и течёт жизнь. Вот так иду я. Продолжай, брат.
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Neal Cassady Я подводлю итоги продуктивности. Оцениваю нашу отдачу. Высчитываю нашу неизбежную, резиновую гибель.
Jerry Ты чего, сынок?
Neal Cassady Пока что я на пятидесяти семи, но, думаю, будет тысячи.
Jerry Ты под кайфом?
Jerry Относительно. Могу и выше взлететь.
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Neal Cassady Я могу начать с чистого листа. Найти там работу. Избавиться от призраков прошлого. Построить что-то своё.
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Harry Ты снова нашёл свою потерянную любовь. И скоро начнёшь нормальную работу, дневную. Значит, будешь жить той жизнью мечты, о которой так много говорил.
Neal Cassady Вуди, гараж на две машины... полный комплект.
Harry Ё-моё.
Neal Cassady Ага.
Harry Это хорошо. Это отлично. Это гармонично. Совпадение. Симбиоз. Жутко.
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Neal Cassady Если у тебя нож у горла и ты умираешь, мужиков в синем придётся подождать, а когда Фрау Сука звонит — пацаны вылетают.
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Neal Cassady Я не вижу в себе никакой великодушия. Простодушное, детское и пресное ощущение водевиля. Туповатое, неловкое, подростковое чувство.
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Neal Cassady К тому времени, как я почти через десять лет дал себе зарок отказаться от таких захватывающих удовольствий, у меня незаконно было около пятисот машин — будь то взятых на время с последующим возвратом владельцу или же для того, чтобы переделать их внешность и оставить на несколько недель. Вау, чувак, это было одно предложение.
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Neal Cassady Это метафора, чувак. Я просто говорю, что каждый мужчина, каждая женщина, если уж на то пошло, хочет человека, которого можно любить, кто любит их, и крышу над головой, когда идёт дождь.
Harry Конечно, но какое это имеет отношение к загородному счастью и вечному блаженству? Слушай, не хочу быть вестником плохих новостей, но я тебя знаю, Кэссиди — ты не смог бы так жить. Для тебя это была бы смерть. Ты бы угас и умер.
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Neal Cassady Сейчас сезон радости, но я не был в настроении. Я делал всё, чтобы сохранить видение глубоко во сне.
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Harry Дай мне свою обувь! Я хочу поцеловать землю, по которой ты ходишь!
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Neal Cassady Как будто мир ещё не вывалил на него всю свою вонь.
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Harry Иногда небольшое отвлечение — это даже к лучшему.
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Harry [Нилу] Давай, сейчас же Рождество. Выпей с твоим жалким одиноким неудачником, с которым ты, черт возьми, дружишь.
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Jerry У каждого свои причины. Запомни это и уважай. У каждого свои причины для того, что он делает.
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Neal Cassady Как мираж. Это оазис.
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Neal Cassady Моя задача была — помочь ей почувствовать себя лучше. Чем лучше?
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Joan Спасибо, что ты здесь.
Neal Cassady Куда мне ещё было пойти? У меня всё, что нужно, прямо здесь.
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