Neal CassadyВремя — это сейчас, и сейчас — всё, что у нас есть.
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Neal CassadyВскоре после возвращения из исправительной колонии штата Нью-Мексико, где я отбыл 11 месяцев и 10 дней тяжёлых работ — вы знаете эту песню, — у меня была редкая удача встретить 16-летнюю красотку из старшей школы. Это октябрь 1945 года, если считать. Её звали Мэри Джейн Гринвэй; «Вишнёвая Мэри», потому что она жила на Вишнёвой улице. Другая причина её «плодовитого» прозвища, ну... длилась недолго.
[переход к сексуальной сцене между Нилом и Мэри]
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Neal CassadyДжерри, ты когда-нибудь просыпался посреди ночи из-за того, что... то, что видишь во сне, — это то, о чём ты ничего не знаешь? Когда я закрываю глаза, я вижу заборы, белые штакетники, зелёную, зелёную траву и вещи, которых я честно никогда не трогал и не нюхал, кроме... когда я попадаю в это место во сне.
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Neal CassadyДа, знаешь, иногда... удача улыбается тем, кто её совсем не заслуживает.
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Harry[Нилу]У тебя нет права претендовать на их заборы и газоны. Ты особенный кот. Ты — большой кот, предназначенный бродить вечно, распространяя свой... «солнечный свет» на жизни таких, как мы, с меньшим счастьем.
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Neal CassadyОдин испуганный взгляд — и я понял, я снова вернулся туда, с чего начал.
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HarryПридётся смириться с тем, что ты — исключительный.
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Neal CassadyТы должен был видеть, кого ты поволок за собой. Сирены, скорые, врачей, медсестёр, мясников, пекарей. Вот это страх ты навёл, мисс Джоан.
HarryЭто не важно, вообще не важно. Да, у неё хороший вкус. Я странный. Чёрт, ты это знаешь, я это знаю, хорошо, что она это знает. Говорить начистоту, с честности — так говорил мой отец, прежде чем свалил.
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Neal CassadyКогда меня крестили в десять лет, в 1936-м. В последний раз я видел доброго отца, когда был алтарником в церкви Святого Духа, погружённым в жизни святых и решившим стать священником или братом-христианином. Ну, это было больше шести лет назад, до того как я начал свой путь по более приятной дороге зла.
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HarryЧери Мэри может ввалиться сюда и превратить твою сказку в полный п#здец ещё до того, как ты успеешь это попробовать. Ты хочешь этого, да?
Neal CassadyНу, раз мир такой, какой он есть, а люди — такие, какие они есть... Что ж. Что же касается меня... что тут скажешь о том, что он сделал. Назовём это трусостью. Страхом. Завистью. Я больше никогда не возвращался в больницу. Каждый день я терзал себя мыслями о ней, но вернуться не мог.
Neal CassadyДеревья были срублены. Игрушки уже сломаны. И рождественское настроение сменилось унынием зимы, прежде чем Капитан Х#й признался, что всё это время знал, что я чист.
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HarryРазве не этого нам и нужно? Движение! Единственное, что держит нас на этой Земле! Знали ли вы об этом, девчонки? Учат ли вас этому в астрономии, физике или геологии? Учат ли вас, что единственное, что не даёт нам улететь в никуда — это вращение.
Neal CassadyВот именно, чувак. Вращаемся, как волчки. Мы на коне! Нам абсолютно нечего бояться. Да! Время — сейчас, и больше у нас ничего нет.
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Neal CassadyИтак... всё это — объяснение, почему у Джоан и меня не было счастливого конца. На самом деле всё очень просто. Нам не дали ни единого шанса. А может, нам дали все шансы, а мы ими не воспользовались. Думаю, я мог бы подождать. Наверное, должен был подождать. Но, как ты знаешь, это был не последний раз, когда я пытался сбежать из жизни. Вот так и бывает с любовью. Вот так и течёт жизнь. Вот так иду я. Продолжай, брат.
HarryЭто хорошо. Это отлично. Это гармонично. Совпадение. Симбиоз. Жутко.
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Neal CassadyЕсли у тебя нож у горла и ты умираешь, мужиков в синем придётся подождать, а когда Фрау Сука звонит — пацаны вылетают.
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Neal CassadyЯ не вижу в себе никакой великодушия. Простодушное, детское и пресное ощущение водевиля. Туповатое, неловкое, подростковое чувство.
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Neal CassadyК тому времени, как я почти через десять лет дал себе зарок отказаться от таких захватывающих удовольствий, у меня незаконно было около пятисот машин — будь то взятых на время с последующим возвратом владельцу или же для того, чтобы переделать их внешность и оставить на несколько недель. Вау, чувак, это было одно предложение.
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Neal CassadyЭто метафора, чувак. Я просто говорю, что каждый мужчина, каждая женщина, если уж на то пошло, хочет человека, которого можно любить, кто любит их, и крышу над головой, когда идёт дождь.
HarryКонечно, но какое это имеет отношение к загородному счастью и вечному блаженству? Слушай, не хочу быть вестником плохих новостей, но я тебя знаю, Кэссиди — ты не смог бы так жить. Для тебя это была бы смерть. Ты бы угас и умер.
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Neal CassadyСейчас сезон радости, но я не был в настроении. Я делал всё, чтобы сохранить видение глубоко во сне.
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HarryДай мне свою обувь! Я хочу поцеловать землю, по которой ты ходишь!
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Neal CassadyКак будто мир ещё не вывалил на него всю свою вонь.
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HarryИногда небольшое отвлечение — это даже к лучшему.
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Harry[Нилу]Давай, сейчас же Рождество. Выпей с твоим жалким одиноким неудачником, с которым ты, черт возьми, дружишь.
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JerryУ каждого свои причины. Запомни это и уважай. У каждого свои причины для того, что он делает.