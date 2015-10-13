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Однажды
Отзывы о фильме «Однажды»
Однажды
2014 / Россия
Трейлер
3.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Владмимир
13 октября 2015, 22:26
Вчера по телеку видел рекламу, и что-то очень сильно напомнило "Американку".
13 октября 2015, 22:26
0
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Пелагея
13 октября 2015, 22:26
Не понимаю зачем переснимать уже имевшие успех фильмы :( По повести Юрия Короткова "Американка" Дмитрием Месхиевым снят прекрасный одноименный фильм. А переснимать ремейки много талланта не надо, тем более, что сегодняшние технические возможности позволяют спецэффекты по-круче. Ну и как же не взбудоражить задремавшего зрителя щедрой эротикой, благо "не те времена". Фильм "Аериканка" Дмитрия Месхеева искреннен, романтичен и чист, послевкусие светлой грусти - чувства и эмоции, которых так недостает сегодняшнему кинематографу
13 октября 2015, 22:26
0
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Юрий
13 октября 2015, 22:26
Тупой, неумелый, скучный плагиат
13 октября 2015, 22:26
0
0
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Однажды
13 октября 2015, 22:26
Уже прочитав описание, узнала фильм "Американка".
Уж и писали бы честно, что "римейк", а то нехорошо получилось перед Месхиевым.
13 октября 2015, 22:26
0
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Bbbugl
13 октября 2015, 22:26
Мегаталантливый реж скопировал "А зори здесь тихие,скопировал "Американку".....Кто следующий?
13 октября 2015, 22:26
0
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Юрий
13 октября 2015, 22:29
Вообще не понравилось. Актеры играли типо одолжение делали. Вообще эта тема про советские времена вызывает дикую тоску и неприятные воспоминания...
13 октября 2015, 22:29
0
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Елена
13 октября 2015, 22:31
Копия фильма Американка
13 октября 2015, 22:31
0
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Уж и писали бы честно, что "римейк", а то нехорошо получилось перед Месхиевым.
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