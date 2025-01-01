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Киноафиша Фильмы Воспоминания о будущем Цитаты из фильма Воспоминания о будущем

Цитаты из фильма Воспоминания о будущем

Roland Leighton Мы шли вместе по длинной белой дороге. Меж серых холмов и вереска. Ты казалась такой коричневой и мягкой, словно овсянка. Твои растрёпанные волосы играли солнечными бликами. А в твоих глазах сияла вся весна апреля.
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Winifred Holtby Все мы окружены призраками. Теперь нам нужно научиться жить с ними.
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Vera Brittain Пожалуйста, не утаивай от меня ничего, Роланд, думая, что так защитишь мои чувства. Я никогда не боюсь столкнуться с правдой. Воображаемое пугает меня гораздо сильнее.
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Edward Brittain Я так рад, что ты была рядом и видела его почти в последний момент. Мы с тобой храним память о них обоих, дорогая Вера, которая дороже всего на свете, и солнце этой памяти никогда не заходит. И ты знаешь, что я тебя люблю, что сделаю всё на свете, если ты попросишь, и что я твой слуга так же, как и брат.
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Vera Brittain [обращаясь к собравшейся толпе] Смогу ли я набраться смелости принять, что может быть другой путь? Возможно, их смерти имеют смысл только если мы сейчас встанем вместе и скажем: «Нет!» Нет убийствам. Нет войне. Нет бесконечному кругу мести. Я говорю — хватит. Хватит этого.
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Vera Brittain [рассказчик] Они захотят забыть тебя. Они захотят, чтобы я забыла. Но я не могу. Я не позволю. Это мое обещание вам всем.
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Miss Lorimer Мужчины идут на войну, а мы остаёмся вязать.
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