Я так рад, что ты была рядом и видела его почти в последний момент. Мы с тобой храним память о них обоих, дорогая Вера, которая дороже всего на свете, и солнце этой памяти никогда не заходит. И ты знаешь, что я тебя люблю, что сделаю всё на свете, если ты попросишь, и что я твой слуга так же, как и брат.