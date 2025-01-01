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Киноафиша Фильмы Захочу и соскочу Цитаты из фильма Захочу и соскочу

Цитаты из фильма Захочу и соскочу

Professor Seta Мне нужно срочно с тобой поговорить.
Pietro Zinni Профессор, но я же допрашиваю.
Professor Seta Нет, я уже понял способности этого парня, ты ещё не готов. Приходи в следующий раз.
Studente. Нет, профессор, кроме того, что я ответил на все вопросы и мне нужен этот экзамен, у меня семейная аптека, и кто это скажет моему отцу, пожалуйста.
Professor Seta Приходи 28-го, чтобы не парить нам мозги.
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Bartolomeo Bonelli Успокойся, это я.
Bartolomeo's girflriend. Ты с ума сошла, что ты здесь делаешь?
Bartolomeo Bonelli Я больше не мог без тебя.
Bartolomeo's girflriend. Тебе нужны деньги?
Bartolomeo Bonelli Нет.
[пауза]
Bartolomeo Bonelli Немного.
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Giulia Маурисио, слушай, я думаю, тебе стоит пройти нормальное обследование, потому что с таким количеством случаев, когда ты засыпаешь, это может быть нарколепсия — серьёзное заболевание, понимаешь?
Maurizio [запинаясь] Я так не думаю. Потому что сегодня я вернулся в шесть утра и был разбит. Наверное, из-за этого.
Giulia Понимаю, но твои родители ничего не говорят по этому поводу, даже несмотря на стоимость уроков?
Pietro Zinni [перебивает её] Джулия, эм... Маурисио потерял обоих родителей в авиакатастрофе, так что представляй, насколько всё серьёзно. Бедный парень вынужден работать официантом по выходным, чтобы платить за уроки.
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Pietro Zinni Я Пьетро Зинни, и я — профессор, за которым охотятся.
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Professor Seta У меня для тебя плохая и абсолютно х#евая новость.
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