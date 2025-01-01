GiuliaМаурисио, слушай, я думаю, тебе стоит пройти нормальное обследование, потому что с таким количеством случаев, когда ты засыпаешь, это может быть нарколепсия — серьёзное заболевание, понимаешь?
Maurizio[запинаясь]Я так не думаю. Потому что сегодня я вернулся в шесть утра и был разбит. Наверное, из-за этого.
GiuliaПонимаю, но твои родители ничего не говорят по этому поводу, даже несмотря на стоимость уроков?
Pietro Zinni[перебивает её]Джулия, эм... Маурисио потерял обоих родителей в авиакатастрофе, так что представляй, насколько всё серьёзно. Бедный парень вынужден работать официантом по выходным, чтобы платить за уроки.
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Pietro ZinniЯ Пьетро Зинни, и я — профессор, за которым охотятся.
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Professor SetaУ меня для тебя плохая и абсолютно х#евая новость.