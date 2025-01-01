Professor Seta Мне нужно срочно с тобой поговорить.

Pietro Zinni Профессор, но я же допрашиваю.

Professor Seta Нет, я уже понял способности этого парня, ты ещё не готов. Приходи в следующий раз.

Studente. Нет, профессор, кроме того, что я ответил на все вопросы и мне нужен этот экзамен, у меня семейная аптека, и кто это скажет моему отцу, пожалуйста.