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Киноафиша Фильмы Обитель проклятых Цитаты из фильма Обитель проклятых

Цитаты из фильма Обитель проклятых

Edward Newgate Ты сумасшедший!
Silas Lamb Мы все сумасшедшие, доктор Ньюгейт. Просто некоторые не достаточно сумасшедшие, чтобы в этом признаться.
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Edward Newgate Ну, чтобы... привести их в чувство.
Silas Lamb И сделать несчастным человека, который и так доволен?
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The Alienist Не верь ничему из того, что слышишь. И только половине того, что видишь.
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Silas Lamb Из всех бед, какие можно представить, нет ничего жестче безумия. Оно лишает человека разума, достоинства, самой души. И делает это так медленно, без жалости, в отличие от смерти.
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Eliza Graves Ты ведёшь себя так, будто я какая-то ценная вещь, чтобы меня торговать, демонстрировать или обладать мной.
Edward Newgate Со мной всё иначе, Элайза.
Eliza Graves Нет? А чем тогда?
Edward Newgate Это ты владеешь мной.
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Silas Lamb Напротив, это был мой ПЕРСОНАЛ.
Benjamin Salt [С недоверием, возмущённо] Персонал? Толпа пьяниц и хронических мастурбаторoв?
Silas Lamb [Небольшая пауза] Смешно; я никогда не видел вреда в хронической мастурбации.
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Silas Lamb Смертe нельзя избежать, как нельзя вылечить безумие.
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Silas Lamb [приветствие Эдварду] Ты проделал нелёгкий путь. Из глубин блаженного невежества через необъятные океаны академической болтовни, пока наконец не достиг этих берегов моего маленького королевства. И к тому же на рассвете нового века.
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Edward Newgate Мы можем уйти сейчас.
Eliza Graves А я не могу.
Edward Newgate Не могу что?
Eliza Graves Не могу представить себя где-то ещё, кроме как здесь... потому что... да, ты в своем уме — а я нет.
Edward Newgate О, дорогая, но я НЕ в своем уме.
[незначительная пауза]
Edward Newgate Я безумно влюблён в тебя!
Eliza Graves О, Эдвард
[Оба страстно целуются на фоне горящего сумасшедшего дома]
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Swanwick Ты это своей матери и сестре говорил, прежде чем резать им горло?
Mickey Finn Время меня изменило... Теперь я — спокойный человек, Свонвик!
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Edward Newgate [Сайлас заставляет Эдварда осмотреть Артура]
[взволнованно]
Edward Newgate Что ты хочешь, чтобы я сделал? Спел ему колыбельную?
Silas Lamb [стучит по бровям очками] Воспользуйся этим
[указывает на глаза]
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Edward Newgate Страдание помогает понять свои убеждения.
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Mrs. Pike Извините, если я не соглашусь, доктор. Нет никого безнадежного. На самом деле, я думаю, что ваш молодой человек уже нашел свое спасение.
Charles Graves Что именно?
Mrs. Pike Не что, а кто.
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Silas Lamb [щелчок] Безумие? Как ты смеешь обвинять меня в безумии?
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[первые реплики]
Артур Тимбс Артур
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