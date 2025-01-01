Benjamin Salt[С недоверием, возмущённо]Персонал? Толпа пьяниц и хронических мастурбаторoв?
Silas Lamb[Небольшая пауза]Смешно; я никогда не видел вреда в хронической мастурбации.
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Silas LambСмертe нельзя избежать, как нельзя вылечить безумие.
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Silas Lamb[приветствие Эдварду]Ты проделал нелёгкий путь. Из глубин блаженного невежества через необъятные океаны академической болтовни, пока наконец не достиг этих берегов моего маленького королевства. И к тому же на рассвете нового века.