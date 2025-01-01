Mad [утешая Луизу после её испытаний] На моей второй ферме был один сарай, куда нам было нельзя заходить. Все остальные здания имели своё назначение. Один для корма. Один для инструментов. Но был этот сарай — нам строго приказали туда не ходить. Не играть рядом. Не проявлять любопытства. Мы придумывали всякие истории. Про золото. Привидений. Бога.

Mad А потом, как-то раз, когда мне было около десяти, мужчина сказал мне пойти в этот сарай. Я шла в сарай. Я должна была узнать. Я шла к сараю, сердце выскакивало из груди. Я должна была узнать. Я должна была узнать. Я должна была быть той, кто расскажет всем остальным. Я открыла дверь. Там была только низкая койка и ни одного окна. Я постояла минуту, такая неуверенная. Такая грустная. Задавалась вопросом, почему нам так долго нельзя было знать. И тут вошёл мужчина. И он схватил меня. Он был таким большим, а я — такой маленькой. Такой маленькой, что я даже не понимала, что происходит. Это был первый раз. И таких было ещё много.