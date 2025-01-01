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Цитаты из фильма Гостиная

Augusta [о похоронах Билла вместе с солдатами Союза] Не думаю, что ему стоит идти туда же, куда и они.
Mad Не волнуйся. Им не суждено оказаться в одном месте.
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Mad [утешая Луизу после её испытаний] На моей второй ферме был один сарай, куда нам было нельзя заходить. Все остальные здания имели своё назначение. Один для корма. Один для инструментов. Но был этот сарай — нам строго приказали туда не ходить. Не играть рядом. Не проявлять любопытства. Мы придумывали всякие истории. Про золото. Привидений. Бога.
Mad А потом, как-то раз, когда мне было около десяти, мужчина сказал мне пойти в этот сарай. Я шла в сарай. Я должна была узнать. Я шла к сараю, сердце выскакивало из груди. Я должна была узнать. Я должна была узнать. Я должна была быть той, кто расскажет всем остальным. Я открыла дверь. Там была только низкая койка и ни одного окна. Я постояла минуту, такая неуверенная. Такая грустная. Задавалась вопросом, почему нам так долго нельзя было знать. И тут вошёл мужчина. И он схватил меня. Он был таким большим, а я — такой маленькой. Такой маленькой, что я даже не понимала, что происходит. Это был первый раз. И таких было ещё много.
Mad Иногда ребёнка вырезают. В другие разы оставляют. Я не знаю, где они сейчас. В этом мире много разных монстров, и ты никогда не знаешь, какой из них достанется тебе. Не знаю, что случилось с моим. Наверное, он умер старым и счастливым. Но твой... Ты убила его.
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Augusta Иди переоденься и возвращайся на работу.
Louise Она же негритянка, пусть она и делает это.
Augusta Как я тебе уже говорила, Луиза: теперь мы все негры.
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Moses Что-то в тебе заставляет меня... сесть.
Augusta Тогда почему ты пришёл будто хочешь войну?
Moses Я не знаю, как остановиться.
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Title Card Война — это жестокость. Нет смысла пытаться её изменить. Чем она жестче, тем скорее закончится. — Уильям Текумсе Шерман, генерал армии Союза
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Moses [страдая от раны] Знаешь, в скольких битвах я был?
Augusta [держит на нём пистолет] Не кажется, что много, раз так легко пал.
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[первые реплики]
Louise Слышала выстрел. Что это было?
Augusta Что-то маленькое и шустрое.
Louise Кролик?
Augusta Может. Я даже не уверена, что он там вообще был. Как выстрелят — всё живое исчезает.
Louise Почему так сложно, если на месте только ты и кролик?
Mad [подача рагу] Дрова большие, а кролик маленький.
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Augusta [сидит в гостиной] А что если все мужчины убьют всех остальных мужчин? А что если это конец света, и мы — последние?
Mad Это ещё не конец света.
Augusta Подумай обо всех женщинах, что сидят по домам — их должны были забрать, но не забрали. Они научились стрелять раньше, чем спать ложиться. Научились быть мужчинами вместо жён.
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Augusta Ты меня преследовал?
Moses Да.
Augusta Почему ты не убил меня вместе с Калебом и той женщиной?
Moses Я хотел тебя подержать при себе немного.
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Mad [о Билле] Я не знал, что люди выглядят одинаково, были они живы или мертвы. Он ушёл. Но выглядит он неплохо. Как будто спит, может быть.
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